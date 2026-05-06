Theo JTBC, tại khu vực gần chợ Gwangjang (Seoul), một nhà hàng bị nghi đã tái sử dụng đá bị vứt bỏ từ thùng rác.

Theo nội dung phát sóng, sự việc xảy ra vào khoảng trưa 30/4. Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy một nhân viên quán ăn đã thu gom các cốc nước khách uống dở bị vứt trong thùng rác, sau đó lấy phần đá còn lại mang đi rửa bằng vòi nước khoảng hai lần.

Hình ảnh được ghi lại (Ảnh: JTBC)

Sau khi rửa, số đá này được cho vào thùng xốp để bảo quản. Không lâu sau đó, một nhân viên khác tiếp tục lấy đá từ thùng xốp và đổ trực tiếp lên cá tươi đang được bày bán tại quầy.

Người cung cấp video cho biết thêm, nhân viên nói trên đã không rửa tay sau khi tiếp xúc với rác mà tiếp tục chế biến thực phẩm. “Dù là chợ truyền thống và có thể có nhiều điều kiện hạn chế, nhưng việc tái sử dụng đá từ thùng rác trong quán ăn là điều khó chấp nhận”, người này bức xúc.

Trước phản ánh, chủ cửa hàng thừa nhận có yêu cầu nhân viên dọn dẹp khu vực trước quán để tránh nước thải từ cốc đổ ra ngoài, nhưng khẳng định không chỉ đạo việc tái sử dụng đá. Người này cho rằng đây có thể là hành động tự ý của nhân viên.

Bình luận về vụ việc, luật sư Park Ji-hoon nhận định việc tái sử dụng nguyên liệu đã bị vứt bỏ là một trong những hành vi nghiêm trọng theo luật vệ sinh thực phẩm. Dù đá không được dùng trực tiếp để ăn, nhưng vẫn liên quan đến quá trình bảo quản và chế biến thực phẩm, nên có thể bị xem là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý.

Nguồn: YTN