Kinh Đô "phủ sóng" kênh online, bắt nhịp nhu cầu mua sắm cận lễ

‏Bước vào cao điểm của mùa Trăng 2026, Kinh Đô tiếp tục đón nhận sự ủng hộ tích cực từ người tiêu dùng. Nhờ hương vị gắn bó qua nhiều thế hệ cùng uy tín của thương hiệu dẫn đầu, bánh Trung thu Kinh Đô tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của các gia đình.‏

‏Bánh Trung thu Kinh Đô tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của các gia đình cho mùa Trăng 2026.

‏‏Phủ sóng toàn kênh phục vụ mùa cao điểm‏

‏Khi mùa cao điểm cận kề, nhu cầu đặt mua bánh Trung thu trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử cũng tăng cao. Thương hiệu bánh trung thu Kinh Đô đã kết hợp cùng các phiên livestream tương tác và nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, cùng bộ sưu tập thiết kế riêng cho kênh online. ‏

‏Song song đó, thương hiệu còn hợp tác cùng nền tảng Grab tại gần 200 điểm bán trên 10 thành phố lớn, giúp khách hàng dễ dàng đặt mua bánh Trung thu và nhận hàng ngay trong ngày. Chỉ vài thao tác đặt hàng trên ứng dụng Grab và các sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop và Lazada, những hộp bánh Trung thu Kinh Đô sẽ được giao tận tay, sẵn sàng cho khoảnh khắc sum vầy trọn vẹn. ‏

‏Chỉ vài thao tác đặt hàng trực tuyến, những hộp bánh Trung thu Kinh Đô sẽ được giao tận tay.

‏Tương tự, phân khúc quà tặng doanh nghiệp cũng sôi động hơn khi các doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp quà biếu chất lượng. Danh mục đa dạng cùng năng lực phục vụ nhanh chính là lợi thế giúp Kinh Đô đáp ứng tốt nhu cầu của các đối tác.‏

‏Lan tỏa lễ hội Trung thu đến hàng triệu người tiêu dùng ‏

‏Bà Trần Thị Lệ Hằng, Giám đốc Marketing Mondelez Kinh Đô Việt Nam‏ ‏, chia sẻ: ‏ ‏"Trung thu luôn là mùa của sự đoàn viên và tiếp nối những giá trị văn hóa đẹp đẽ. Năm nay, Kinh Đô tiếp tục giữ vai trò người giữ lửa Trung thu, mang không khí lễ hội lan tỏa khắp cả nước thông qua chuỗi hoạt động vui Tết Trung thu và Lễ hội Rước đèn quy mô toàn quốc – để tinh thần đêm đoàn viên tiếp tục được lưu truyền và tỏa sáng qua từng thế hệ."‏

‏Theo đó, mùa trăng năm nay, Mondelez Kinh Đô đã đồng hành cùng ‏ ‏Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, tổ chức chuỗi hoạt động‏ ‏ ‏ ‏Lễ hội Trung Thu và Rước Đèn tại 22 điểm tỉnh, thành phố trên toàn quốc, diễn ra từ ngày 14/09 đến 25/09. Chuỗi lễ hội sẽ mở đầu bằng các chương trình lớn tại Thành phố Cần Thơ, đồng thời lan tỏa đến các tỉnh thành trên khắp các khu vực như Hà Nội, Hưng Yên, TP.HCM, Bắc Ninh, Phú Thọ, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Điện Biên, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng…, từ đô thị lớn cho đến các tỉnh vùng sâu, vùng xa và biên giới.‏ ‏ ‏

‏Tại mỗi điểm đến, Chương trình Lễ hội Trung Thu và Rước Đèn sẽ mang đến trọn vẹn bầu không khí đêm Trăng rằm truyền thống: chú Cuội, chị Hằng sẽ xuất hiện giữa đêm hội cùng các em nhỏ phá cỗ trung thu cùng hàng loạt trò chơi dân gian đậm chất Trung thu như múa lân, làm đèn lồng, tô mặt nạ, đoàn rước đèn diễu hành qua các con phố với những chiếc lồng đèn ông sao, đèn cá chép rực rỡ sắc màu. ‏

‏Lễ hội Trung Thu và Rước Đèn mang đến trọn vẹn bầu không khí đêm Trăng rằm truyền thống và các trò chơi dân gian như múa lân, làm đèn lồng, tô mặt nạ, rước đèn diễu hành…

‏Thương hiệu còn phối hợp cùng Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (VECCA) – thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – tổ chức lễ hội trung thu cho các em thiếu nhi tại Hà Nội, giúp lưu giữ và phát huy giá trị truyền thống Tết Trung thu cho trẻ em, Ngoài ra, Công ty còn kết hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đưa đêm hội Trung thu vào không gian di sản cung đình tại Đại Nội Huế, tạo sân chơi để các em nhỏ được rước đèn và tham gia các hoạt động vui chơi dân gian.‏

‏Tự hào hiện diện và đồng hành tại 24 điểm trên các tỉnh thành trên toàn quốc xuyên suốt chuỗi hoạt động cho mùa trăng năm nay, dự kiến gần 20,000 người tham gia trên toàn quốc, Mondelez Kinh Đô tiếp tục khẳng định vai trò người giữ lửa Trung thu, với Lễ hội Trung Thu và Rước Đèn lan tỏa rộng khắp – để mỗi em nhỏ, mỗi gia đình trên khắp Việt Nam đều có một mùa Trăng trọn vẹn, và để truyền thống rước đèn Trung thu mãi được gìn giữ và lưu truyền cho thế hệ sau. ‏