3 hiểu lầm về chi tiêu tối giản: Càng cố tiết kiệm, nhiều người lại càng tiêu sai

Tối giản chi tiêu đang trở thành lựa chọn của nhiều người khi giá cả tăng và áp lực tài chính lớn hơn. Dọn bớt đồ, hạn chế mua sắm, ăn ngoài ít hơn, cân nhắc kỹ trước khi rút ví đều là những thay đổi tích cực.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Tối giản không đồng nghĩa với tiêu ít nhất có thể.

Nếu hiểu sai, bạn rất dễ rơi vào 3 kiểu tiết kiệm tưởng đúng nhưng lại khiến tiền bạc khó kiểm soát hơn.

1. Cứ rẻ là mua

Đây là sai lầm phổ biến nhất.

Khi muốn tiết kiệm, nhiều người lập tức chọn món có giá thấp nhất: Áo rẻ hơn, đồ gia dụng rẻ hơn, giày dép rẻ hơn. Nhưng giá mua thấp chưa chắc đồng nghĩa với chi phí thấp.

Một đôi giày 300.000 đồng nhưng chỉ dùng được vài tháng có thể tốn hơn đôi 1 triệu đồng dùng trong vài năm. Một món đồ gia dụng rẻ nhưng nhanh hỏng cũng khiến bạn phải mua đi mua lại.

Chi tiêu tối giản không phải săn món rẻ nhất, mà là giảm số lần phải mua lại.

Trước khi mua, nên hỏi: Tôi có dùng thường xuyên không? Nó dùng được bao lâu? Nếu mua món rẻ hơn, liệu vài tháng nữa có phải thay?

Mua ít nhưng dùng lâu đôi khi mới là tiết kiệm thực sự.

2. Cắt sạch những khoản khiến mình vui

Không cà phê. Không ăn ngoài. Không mua quần áo. Không du lịch. Không tụ tập bạn bè.

Một thời gian ngắn, cách này có thể giúp bảng chi tiêu đẹp lên rõ rệt. Nhưng nếu khiến bạn cảm thấy quá thiếu thốn, rất dễ xảy ra tình trạng “nhịn lâu rồi mua bù”.

Có người thực hiện một tháng không mua sắm rất tốt, nhưng sang tháng sau lại chi mạnh hơn vì cảm giác bị kìm nén quá lâu.

Tối giản bền vững không phải loại bỏ mọi niềm vui. Điều quan trọng là phân biệt giữa khoản chi thực sự có giá trị và khoản chi theo cảm xúc.

Một ly cà phê cuối tuần giúp bạn thư giãn chưa chắc đáng cắt. Nhưng hàng loạt đơn hàng mua chỉ vì giảm giá thì có thể đáng xem lại hơn nhiều.

3. Nghĩ rằng không mua lúc nào cũng tốt

Một chiếc ghế đã hỏng vẫn cố dùng. Điện thoại trục trặc nhưng không thay. Thiết bị điện cũ tốn điện vẫn giữ chỉ vì sợ “tiêu tiền”.

Đây không còn là tối giản mà là trì hoãn chi phí.

Có những khoản nếu không chi hôm nay lại khiến bạn phải chi nhiều hơn sau này. Đồ dùng hỏng có thể kéo theo chi phí sửa chữa, thiết bị cũ có thể tốn điện, việc trì hoãn bảo dưỡng xe hoặc kiểm tra sức khỏe đôi khi còn tạo ra khoản chi lớn hơn.

Vì vậy, thay vì luôn hỏi “Có thể không mua không?”, hãy hỏi: Khoản tiền này có giúp mình tiết kiệm thời gian, giảm chi phí tương lai hoặc cải thiện chất lượng sống không?

Tối giản không phải tiêu ít nhất

Một người chi 15 triệu đồng/tháng chưa chắc lãng phí hơn người chi 10 triệu đồng. Điều quan trọng là tiền được dùng vào đâu.

Chi tiêu tối giản thực sự là giảm những khoản không cần thiết, giữ lại những khoản có giá trị và hạn chế tối đa việc mua rồi hối tiếc.

Nói cách khác, mục tiêu không phải là tiêu càng ít càng tốt, mà là mỗi đồng bỏ ra đều có lý do.