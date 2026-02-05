Kinh Đô kể tiếp câu chuyện sum vầy với thông điệp nhân văn

Với nhiều gia đình Việt, Tết được báo hiệu từ những điều quen thuộc: mâm bánh kẹo, giỏ quà trao tay, hành lý về quê và khoảnh khắc cả nhà quây quần sau một năm tất bật. Xuyên suốt những khoảnh khắc ấy, hình ảnh thương hiệu Kinh Đô hiện diện như một tín hiệu thân quen, gắn liền với sự sum vầy và những giá trị gia đình được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

T ế t là s ự k ế t n ố i, dù ở b ấ t c ứ đâu

Bước vào mùa Tết 2026, Mondelez Kinh Đô tiếp tục lan tỏa thông điệp "Thấy Kinh Đô là thấy Tết", thể hiện qua câu chuyện về một góc nhìn mới của sum vầy – nơi Tết không bị giới hạn bởi không gian, khoảng cách hay hoàn cảnh sống, mà được tạo nên từ sự kết nối và sẻ chia giữa con người với con người.

Với thương hiệu Kinh Đô, sum vầy ngày Tết không chỉ là trở về nhà, mà còn là cảm nhận sự gắn kết và ấm áp trong trái tim mỗi người và sự hiện diện về mặt tinh thần. Với những người lao động không thể về quê, những người trẻ đón Tết xa nhà hay những gia đình chỉ kịp sum họp muộn sau một năm nhiều biến động, Tết vẫn trọn vẹn khi có sự quan tâm, kết nối và sẻ chia. Chính sự đồng cảm ấy đã giúp thông điệp chạm đến hàng triệu người tiêu dùng, từ đó làm nên giá trị thật sự của mùa Tết Việt.

Với thông điệp ý nghĩa này, chiến dịch của Kinh Đô nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng. Chỉ sau ba tuần phát hành, TVC Tết 2026 của Mondelez Kinh Đô ghi nhận hơn 15 triệu lượt xem trên YouTube và tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Kinh Đô kể tiếp câu chuyện sum vầy với góc nhìn nhân văn "ở đâu có sẻ chia, ở đó có Tết"

Tinh thần sum vầy và sẻ chia của chiến dịch được tiếp nối khi Kinh Đô đồng hành cùng chương trình truyền hình thực tế Gia Đình Haha, nơi những giá trị gia đình Việt được khắc họa qua các hành trình kết nối đời thường, chân thật và giàu cảm xúc. Từ bữa cơm chung, chuyến đi giản dị đến những cuộc trò chuyện ấm áp giữa những con người xa lạ, chương trình khắc họa hình ảnh Tết được tạo nên từ sẻ chia và gắn kết, đồng điệu trọn vẹn với tinh thần "ở đâu có sẻ chia, ở đó có Tết" của Kinh Đô.

Bà Trần Thị Lệ Hằng, Giám đốc Marketing Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam, chia sẻ: "V ớ i Kinh Đô, vi ệ c đ ồ ng hành cùng ngư ờ i tiêu dùng m ỗ i mùa T ế t không ch ỉ d ừ ng l ạ i ở vi ệ c mang đ ế n nh ữ ng s ả n ph ẩ m quen thu ộ c, mà còn là cam k ế t gìn gi ữ , vun đ ắ p và làm m ớ i n h ữ ng giá tr ị truy ề n th ố ng t ố t đ ẹ p c ủ a T ế t Vi ệ t trong nh ị p s ố ng hi ệ n đ ạ i. Trên n ề n t ả ng đó, chúng tôi không ng ừ ng đ ầ u tư vào ch ấ t lư ợ ng, đ ổ i m ớ i danh m ụ c s ả n ph ẩ m và sáng t ạ o trong cách k ể câu chuy ệ n T ế t, đ ể tinh th ầ n sum v ầ y và s ẻ chia luôn hi ệ n di ệ n m ộ t c ách g ầ n gũi, nhân văn và đ ầ y ý nghĩa trong t ừ ng kho ả nh kh ắ c T ế t c ủ a ngư ờ i Vi ệ t."

Lan tỏa hơn nữa thông điệp yêu thương và sum vầy mùa Tết, Mondelez Kinh Đô tiếp tục đồng hành cùng chương trình "Chuyến xe hạnh phúc" do Saigon Co.op tổ chức, hỗ trợ hơn 900 phần quà Tết và suất ăn trên các chuyến xe khởi hành về quê đón Tết. Những phần quà mang thương hiệu Kinh Đô được trao tận tay cho bà con khó khăn như lời chúc sum vầy, tiếp thêm sự ấm áp cho các chuyến đi.

Mondelez Kinh Đô đồng hành cùng Saigon Co.op trao quà cho người dân trên chuyến xe về quê miễn phí.

Trao "L ộ c" đ ể gìn gi ữ sum v ầ y

Song song đó, Mondelez Kinh Đô ra mắt bộ quà Tết Kinh Đô Lộc 2026 như lời chúc đầu năm dành cho gia đình, đối tác và những mối quan hệ thân tình. Lấy cảm hứng từ chữ "Lộc" – biểu trưng cho may mắn, đủ đầy và khởi đầu tốt lành – mỗi bộ quà được thiết kế để gửi gắm trọn vẹn tâm ý của người trao trong dịp đầu năm.

Kinh Đô mở rộng hiện diện qua hàng trăm nghìn điểm bán lẻ, đem sắc xuân lan toả trên khắp cả nước.

Bên trong mỗi hộp quà là sự hội tụ của những thương hiệu trong nước như Kinh Đô, Cosy, Solite, AFC, cùng các thương hiệu toàn cầu như LU, Oreo, Ritz, Slide, Cadbury Dairy Milk, tất cả được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế của Mondelēz International, đảm bảo an toàn và chất lượng tối ưu. Các sản phẩm của Mondelez Kinh Đô đã có mặt tại hàng trăm nghìn điểm bán trên khắp cả nước.

Với sự đầu tư bài bản từ sản phẩm chất lượng, đến mạng lưới bán hàng rộng khắp và thông điệp nhân văn, ý nghĩa, Kinh Đô tiếp tục là thương hiệu đồng hành cùng người tiêu dùng cảm nhận mùa xuân đang về cùng với niềm vui của sự gắn kết và sẻ chia với gia đình, bạn bè, và cộng đồng.