King’s Spotlight: Trải nghiệm lớp học King’s Anh Quốc lần đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngay từ trước khi chính thức khai giảng, học sinh và phụ huynh tại TP.HCM đã có cơ hội tiếp cận trực tiếp với cộng đồng King’s tại Anh Quốc thông qua nhiều chương trình học thuật được triển khai xuyên suốt trong năm như The King’s Experience Series, các chương trình hè... Điều này phản ánh cách King’s vận hành trên toàn hệ thống quốc tế: duy trì sự kết nối chặt chẽ giữa các trường thông qua học thuật, đào tạo và trải nghiệm đồng nhất từ phụ huynh, học sinh.

King’s Spotlight là hoạt động đầu tiên trong chuỗi, được giảng dạy bởi giáo viên từ King’s College School, Wimbledon. Sự kiện lớp học Anh Quốc King’s Spotlight sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9/7/2026 dành cho học sinh từ 6–12 tuổi. Lần đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, học sinh sẽ được học trực tiếp cùng các giáo viên đến từ King’s Anh Quốc, tham gia một lớp học được thiết kế theo đúng tinh thần giảng dạy của King’s, nơi Trí tuệ, Tinh thần và Nhân cách cùng được nuôi dưỡng và phát triển.

Chương trình được thiết kế dưới dạng một buổi học kéo dài khoảng hai giờ, gồm hai tiết học. Ở tiết học đầu tiên là Toán Tư duy, học sinh không bắt đầu từ công thức hay đáp án. Các em cùng khám phá quy luật, hình khối, con số và những bài toán mở, từng bước xây dựng sự tự tin thông qua quá trình suy luận và tìm lời giải.

Tiếp nối là tiết học Ngôn ngữ và Giao tiếp, nơi học sinh khám phá cách ngôn ngữ vận hành, cách ý tưởng được hình thành và cách sử dụng ngôn từ để diễn đạt suy nghĩ, hợp tác với người khác và phát triển sự tự tin trong việc trình bày quan điểm của mình.

Mỗi lớp học được tổ chức với quy mô nhỏ để giáo viên có thể lắng nghe từng học sinh. Thay vì đưa ra đáp án ngay lập tức, các thầy đặt câu hỏi, gợi mở và khuyến khích học sinh tự tìm ra lời giải của riêng mình. Tại King’s, việc đặt câu hỏi "Tại sao?" được xem là điểm khởi đầu của học tập. Sự tò mò được khuyến khích, còn việc thử và sai là một phần tự nhiên của quá trình khám phá. Không chỉ mang về những kiến thức mới, mỗi học sinh rời lớp với nhiều niềm vui, những người bạn mới và một cuốn nhật ký lớp học để lưu giữ trải nghiệm.

King’s Spotlight sẽ được giảng dạy bởi 2 thầy từ King’s Anh Quốc và thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh

Gặp gỡ những giáo viên đến từ King’s

Dẫn dắt phần lớn các buổi học là thầy Ted Lougher, Hiệu trưởng Khối Tiểu học của King’s College School, Wimbledon từ năm 2021. Là thầy giáo chuyên về ngôn ngữ học được đào tạo bài bản, tốt nghiệp hạng xuất sắc tại Đại học Exeter và hoàn thành chương trình thạc sĩ sư phạm loại ưu tại Đại học Oxford. Đồng thời, thầy mang theo kinh nghiệm từ nhiều ngôi trường tại Anh Quốc như Cheltenham College và Clifton College.

Đồng hành cùng chương trình là thầy Simon Connolly, một trong những giáo viên ưu tú của King’s, hiện phụ trách công tác đánh giá và theo dõi học thuật của nhà trường. Bắt đầu giảng dạy tại King’s từ năm 2014, thầy từng là thành viên đội ngũ sáng lập King’s College International School Bangkok và đảm nhiệm vai trò Trưởng khối Năm 6 ( tương đương lớp 5). Hơn một thập kỷ gắn bó với hệ thống King’s mang đến cho thầy góc nhìn sâu sắc về cách một trường King’s được xây dựng, phát triển và duy trì những giá trị cốt lõi tại nhiều quốc gia khác nhau.

Trải nghiệm dành cho cả gia đình

King’s Spotlight được thiết kế như một trải nghiệm dành cho cả gia đình. Trong khi học sinh tham gia lớp học, phụ huynh sẽ có một chương trình riêng, xoay quanh những chủ đề và câu hỏi mà nhiều gia đình quan tâm khi lựa chọn trường cho con.

Thầy Simon Connolly sẽ chia sẻ hành trình phát triển của King’s từ Anh Quốc tới Bangkok, cách một trường King’s được xây dựng và phát triển tại một thành phố châu Á, cũng như những xu hướng đang định hình giáo dục tiểu học hiện nay. Đối với các gia đình có con chuẩn bị bước vào lớp 1, đây cũng là cơ hội để hiểu rõ hơn những kỹ năng và phẩm chất mà nhà trường kỳ vọng ở học sinh, cũng như cách cha mẹ có thể đồng hành cùng con trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng này.

Phụ huynh cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ thầy Kieran McLaughlin, Hiệu trưởng Sáng lập của King’s College Wimbledon TP.HCM, để tìm hiểu về tầm nhìn giáo dục, chương trình học và những định hướng phát triển của nhà trường trong những năm đầu tiên.

Thông tin chương trình

King’s Spotlight sẽ diễn ra tại School Gallery, 179 Võ Nguyên Giáp, An Khánh, TP.HCM, với hai khung giờ mỗi ngày dành cho học sinh từ Year 2 đến Year 7 (tương đương 6–12 tuổi).

Học sinh sẽ được chia thành hai nhóm gồm Years 2–4 và Years 5–7, tham gia các lớp học được thiết kế phù hợp với từng độ tuổi. Tất cả các lớp học đều được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Chương trình được tổ chức miễn phí dành cho các gia đình đăng ký tham gia. Do số lượng chỗ ngồi giới hạn, phụ huynh được khuyến khích đăng ký sớm tại https://www.kingshcmc.edu.vn/kings-series/kings-spotlight

Về King’s College School, Wimbledon

Được thành lập theo Hiến chương Hoàng gia năm 1829, King’s College School, Wimbledon hiện được xếp trong nhóm 5 trường phổ thông tốt nhất thế giới theo HSBC Hurun Education Global High Schools 2025 và là Trường Phổ thông tư thục hàng đầu Vương quốc Anh theo bảng xếp hạng The Sunday Times Parent Power 2026.

Tại King’s, tư duy độc lập được khuyến khích và sự tò mò được xem là một phẩm chất cần được nuôi dưỡng. Học sinh được khuyến khích nhìn xa hơn khuôn khổ của chương trình học, đặt câu hỏi, tranh luận, khám phá và phát triển tiếng nói riêng của mình. Đó cũng chính là tinh thần mà King’s mong muốn mang đến Thành phố Hồ Chí Minh.

King’s College Wimbledon TP.HCM

King’s College Wimbledon TP.HCM cung cấp lộ trình giáo dục Anh Quốc dành cho học sinh từ 2 đến 18 tuổi, giảng dạy IGCSE và A Levels. Trường dự kiến khai giảng niên khóa đầu tiên vào tháng 8/2027 tại The Global City.