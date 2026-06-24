Học phí "BIG 4 Kinh tế miền Bắc" năm 2026: Trường nào đang dẫn đầu?

Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Đại học Ngoại thương (FTU), Học viện Tài chính (AOF) và Học viện Ngân hàng (BAV) từ lâu được xem là "BIG 4 Kinh tế miền Bắc" nhờ uy tín đào tạo, chất lượng đầu vào và tỷ lệ sinh viên có việc làm cao sau tốt nghiệp.

Tuy nhiên, cùng với xu hướng tự chủ đại học, học phí của nhóm trường này cũng liên tục điều chỉnh trong những năm gần đây. Năm 2026, mức học phí giữa các trường đã có sự chênh lệch đáng kể, đặc biệt ở các chương trình chất lượng cao, quốc tế và đào tạo bằng tiếng Anh.

Đại học Ngoại thương dẫn đầu về mức học phí cao nhất

Trong nhóm "BIG 4", Trường Đại học Ngoại thương hiện là đơn vị có mức học phí cao nhất ở một số chương trình đào tạo.

Theo thông tin tuyển sinh năm 2026, học phí các chương trình của trường dao động từ khoảng 28-88 triệu đồng/năm học tùy loại hình đào tạo. Những chương trình tiêu chuẩn có mức thu thấp hơn, trong khi các chương trình tiên tiến, chất lượng cao và định hướng quốc tế có thể lên tới gần 90 triệu đồng mỗi năm.

Mức học phí này phản ánh định hướng quốc tế hóa mạnh mẽ của trường trong những năm gần đây, với nhiều chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, hợp tác doanh nghiệp và tăng cường trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên.

Đại học Kinh tế Quốc dân: Chương trình quốc tế có thể lên tới 70 triệu đồng/năm

Đại học Kinh tế Quốc dân vẫn đang duy trì vị thế là một trong những trường đào tạo kinh tế lớn nhất nhì cả nước. Theo đề án tuyển sinh năm 2026, học phí chương trình chuẩn của trường dự kiến từ khoảng 20-28 triệu đồng/năm học.

Đối với các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE) và đào tạo bằng tiếng Anh, học phí dao động khoảng 45-70 triệu đồng/năm. Nhà trường cũng cho biết lộ trình tăng học phí các năm tiếp theo không vượt quá 10% mỗi năm.

So với mặt bằng chung các trường công lập, mức học phí chương trình chuẩn của NEU vẫn thuộc nhóm tương đối dễ tiếp cận, trong khi các chương trình đặc thù có chi phí tiệm cận nhiều trường quốc tế.

Học viện Tài chính tăng mạnh học phí chương trình chuẩn

Học viện Tài chính là trường ghi nhận mức điều chỉnh học phí đáng chú ý trong năm học 2026-2027. Theo thông báo tuyển sinh chính thức, học phí các chương trình chuẩn dự kiến từ 25-35 triệu đồng/năm học.

Đối với chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế, học phí khoảng 50-55 triệu đồng/năm. Một số chương trình liên kết và đào tạo quốc tế có thể đạt mức 75-80 triệu đồng/năm học.

Đây là mức tăng tương đối lớn so với các khóa trước, cho thấy xu hướng đầu tư mạnh hơn vào chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra quốc tế.

Học viện Ngân hàng có học phí "mềm" nhất

Trong "BIG 4", Học viện Ngân hàng hiện là trường có mức học phí đại trà dễ tiếp cận nhất.

Theo công bố mới nhất cho năm học 2026-2027, chương trình chuẩn thuộc khối ngành kinh doanh, quản lý và pháp luật có học phí khoảng 27,8 triệu đồng/năm. Các ngành công nghệ thông tin, toán và thống kê ở mức khoảng 29,4 triệu đồng/năm. Đối với chương trình chất lượng cao, học phí khoảng 45 triệu đồng/năm.

Mức thu này giúp Học viện Ngân hàng duy trì lợi thế cạnh tranh đối với nhóm thí sinh mong muốn học các ngành tài chính - ngân hàng tại một trường có uy tín nhưng chi phí không quá cao.

So sánh nhanh học phí BIG 4 Kinh tế miền Bắc năm 2026

Nếu xét riêng hệ đào tạo chuẩn, mức học phí của 4 trường hiện không chênh lệch quá lớn, chủ yếu dao động từ khoảng 20-35 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, khoảng cách bắt đầu mở rộng ở các chương trình chất lượng cao, đào tạo bằng tiếng Anh hoặc liên kết quốc tế. Trong đó, Đại học Ngoại thương đang là trường có mức học phí cao nhất, trong khi Học viện Ngân hàng vẫn thuộc nhóm có chi phí dễ tiếp cận hơn đối với sinh viên hệ đại trà.