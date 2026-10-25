Ngày 25/10, trên trang cá nhân, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nhà sáng lập King Coffee, chia sẻ thông tin doanh nghiệp đang đàm phán mua lại một số cửa hàng Starbucks tại Mỹ.

Theo bà Thảo, nếu đạt được thỏa thuận, thương vụ có thể đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch mở rộng sự hiện diện của thương hiệu cà phê Việt Nam tại một trong những thị trường lớn và cạnh tranh nhất thế giới.

Ảnh: FB nhân vật

Hiện số lượng cửa hàng dự kiến mua lại, địa điểm, giá trị giao dịch và thời gian hoàn tất chưa được công bố.

Thông tin trên xuất hiện giữa lúc Starbucks đang thu hẹp mạng lưới kinh doanh tại Bắc Mỹ. Theo USA Today ngày 30/9, Starbucks đã đóng cửa khoảng 250 cửa hàng tại Mỹ và Canada, tương đương khoảng 1% trong tổng số hơn 18.000 cửa hàng tại khu vực này. Việc đóng cửa nằm trong chiến lược Back to Starbucks, được triển khai dưới thời CEO Brian Niccol, nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của chuỗi cà phê.

Tuy nhiên, bài báo của USA Today chỉ đề cập việc Starbucks đóng cửa các địa điểm kinh doanh, không xác nhận thông tin đàm phán mua bán với King Coffee. Phía Starbucks cũng chưa có xác nhận về thương vụ được bà Thảo đề cập.

King Coffee từng khai trương cửa hàng đầu tiên tại Mỹ vào tháng 5/2021, đặt tại trung tâm thương mại Anaheim GardenWalk, bang California. Thời điểm đó, doanh nghiệp công bố tham vọng phát triển 100 cửa hàng tại Mỹ, chủ yếu thông qua hình thức nhượng quyền. Tuy nhiên, cửa hàng King Coffee tại Anaheim gần đây đã được ghi nhận ngừng hoạt động. Thời điểm và nguyên nhân đóng cửa chưa được xác định.

Trong khi đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn tiếp tục các hoạt động kết nối đối tác quốc tế. Ngày 24/10, bà chia sẻ về cuộc gặp Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam để trao đổi cơ hội hợp tác trong ngành cà phê. Trước đó, bà cũng giới thiệu định hướng phát triển King Coffee và các sáng kiến kết nối ngành cà phê trong cuộc gặp Đại sứ Ả Rập Xê Út.

Một diễn biến khác tại doanh nghiệp là ngày 21/10, bà Thảo thông báo con trai trưởng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group.