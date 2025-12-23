3Những dư âm của đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah đến nay vẫn được khán giả vô cùng quan tâm. Ngày 23/12, bài phát biểu của Hòa thượng Pomnyun - người chủ trì đám cưới đã được công bố. Hòa thượng Pomnyun là một vị sư Phật giáo đáng kính, có mối quan hệ lâu năm với Kim Woo Bin, là nguồn hỗ trợ tinh thần cho Kim Woo Bin trong suốt quá trình anh chiến đấu với bệnh ung thư vòm họng.

Hòa thượng khen ngợi Shin Min Ah là người có trái tim ấm áp, lương thiện và thường xuyên làm từ thiện. Khi Kim Woo Bin mắc bệnh ung thư, cô đã đội gạo cúng trên đầu, đến trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ở núi Namsan, Gyeongju, để cầu nguyện cho sức khỏe bạn trai, vượt qua ranh giới tôn giáo. Và cuối cùng phép màu đã xảy đến khi Kim Woo Bin dần khỏi bệnh và có thể trở lại mạnh mẽ như hiện nay.

Shin Min Ah từng đội gạo cúng lên đầu, đến trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ở núi Namsan, Gyeongju, để cầu nguyện cho Kim Woo Bin khỏi bệnh ung thư. Ảnh: Instagram

Câu chuyện cảm động này nhanh chóng khiến công chúng khắp châu Á dậy sóng. Khán giả không khỏi cảm phục tình yêu thương, sự kiên trì mà Shin Min Ah dành cho Kim Woo Bin. Khi tài tử bị ung thư, Shin Min Ah cũng tạm dừng 1 số công việc để ở bên chăm sóc anh. Cô vượt qua ranh giới tôn giáo, thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Kim Woo Bin. Netizen xuýt xoa rằng "Kim Woo Bin đã tìm được kho báu", người vợ tào khang không chỉ bên anh lúc khỏe mạnh, mà còn cả lúc khó khăn, ốm đau, yếu đuối nhất. Cuối cùng, mối tình 10 năm này đã đơm hoa kết trái bằng 1 đám cưới đẹp như mơ.

Nhắc đến những cặp đôi được mong chờ kết hôn nhất Hàn Quốc, Kim Woo Bin và Shin Min Ah luôn đứng đầu danh sách. Trải qua 10 năm bên nhau, cùng nhau vượt qua giai đoạn nam diễn viên chống chọi bệnh tật, mối quan hệ của họ được xem là hình mẫu lý tưởng trong showbiz xứ kim chi.

Kim Woo Bin quả thật đã tìm được "kho báu". Ảnh: Instagram

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 10 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Và cuối cùng tất cả như vỡ òa khi Kim Woo Bin – Shin Min Ah thông báo kết hôn. Nam diễn viên hạnh phúc bày tỏ: "Vâng, tôi sẽ kết hôn. Tôi sẽ cùng người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian dài xây dựng tổ ấm và cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ để con đường chúng tôi đi trong tương lai ngập tràn niềm hạnh phúc". Cặp đôi nhận được "cơn mưa" lời chúc từ khán giả.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 20/12 tại khách sạn The Shilla, Seoul, Hàn Quốc. Hôn lễ này được ví như "lễ trao giải" bởi quy tụ những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua. Đây là cái kết đẹp cho Kim Woo Bin - Shin Min Ah sau 1 thập kỳ yêu dài bền bỉ hiếm có trong ngành giải trí khắc nghiệt. Họ sẽ tiếp tục mở ra 1 chương mới trong cuộc sống mang tên hôn nhân.

Ảnh: X

Dàn khách mời cực khủng đến dự đám cưới. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo