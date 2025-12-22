Không phải Lee Kwang Soo, đây mới là người đặc biệt chủ trì đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah!

Vào tối qua, cặp đôi vàng Kbiz Kim Woo Bin - Shin Min Ah đã chính thức kết hôn sau 10 năm hẹn hò. Cặp đôi tổ chức hôn lễ tại khách sạn The Shilla sang chảnh, đắt đỏ bậc nhất Seoul. Theo thông tin ban đầu, "hươu cao cổ" Lee Kwang Soo sẽ chủ trì buổi lễ và gửi lời chúc mừng chân thành khi đôi vợ chồng bắt đầu chương mới trong cuộc sống hôn nhân.

Tuy nhiên đến nay, truyền thông Hàn Quốc xác nhận người chủ trì hôn lễ là Hòa thượng Pomnyun - một vị sư Phật giáo đáng kính, có mối quan hệ lâu năm với Kim Woo Bin. Được biết, Hòa thượng Pomnyun đã trở thành nguồn hỗ trợ tinh thần cho Kim Woo Bin trong suốt quá trình anh chiến đấu với bệnh ung thư vòm họng. Bên cạnh đó, ca sĩ Car, the Garden đã thể hiện bài hát chúc mừng, mang đến màn trình diễn đầy cảm xúc để chúc mừng khởi đầu mới của Kim Woo Bin và Shin Min Ah.

Ảnh: Kbizoom

Người chủ trì hôn lễ là Hòa thượng Pomnyun - một vị sư Phật giáo đáng kính, có mối quan hệ lâu năm với Kim Woo Bin. Ảnh: X

Ca sĩ Car, the Garden là người hát mừng trong đám cưới. Ảnh: Kbizoom

Mặc dù là 1 sự kiện riêng tư được tổ chức dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt, đám cưới vẫn thu hút sự chú ý rất lớn. Có rất đông người hâm mộ từ cả Hàn Quốc và nước ngoài tụ tập đông đúc bên ngoài địa điểm tổ chức – một lần nữa cho thấy sự nổi tiếng toàn cầu của cặp đôi. Chỉ có bạn bè thân thiết, gia đình và một nhóm nhỏ các đồng nghiệp trong ngành được mời tham dự.

Dù vậy, dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ trở nên như lễ trao giải. Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Dàn khách mời toàn sao hạng A khủng đổ bộ đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah hoành tráng như ở lễ trao giải. Ảnh: X

Nhắc đến những cặp đôi được mong chờ kết hôn nhất Hàn Quốc, Kim Woo Bin và Shin Min Ah luôn đứng đầu danh sách. Trải qua 10 năm bên nhau, cùng nhau vượt qua giai đoạn nam diễn viên chống chọi bệnh tật, mối quan hệ của họ được xem là hình mẫu lý tưởng trong showbiz xứ kim chi.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 10 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7.2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Trong 2 năm qua, Kim Woo Bin - Shin Min Ah liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với loạt động thái công khai thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Hồi tháng 6 năm ngoái, 2 ngôi sao lọt vào ống kính của khán giả khi tới mua sắm tại 1 cửa hàng quần áo. Trước đó 1 tháng, Shin Min Ah - Kim Woo Bin gây sốt khi cùng nhau tới Nhật Bản tận hưởng chuyến du lịch lãng mạn. Trên trang cá nhân, cặp đôi đình đám còn công khai ảnh diện đồ đôi, khiến công chúng ngưỡng mộ trước tình yêu bền chặt sau gần 1 thập kỷ gắn bó.

Và cuối cùng tất cả như vỡ òa khi Kim Woo Bin – Shin Min Ah thông báo kết hôn. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 20.12 tại Seoul, Hàn Quốc. Nam diễn viên hạnh phúc bày tỏ: "Vâng, tôi sẽ kết hôn. Tôi sẽ cùng người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian dài xây dựng tổ ấm và cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ để con đường chúng tôi đi trong tương lai ngập tràn niềm hạnh phúc". Cặp đôi nhận được "cơn mưa" lời chúc từ khán giả. Đám cưới này là cái kết đẹp cho Kim Woo Bin - Shin Min Ah sau 1 thập kỳ yêu dài bền bỉ hiếm có trong ngành giải trí khắc nghiệt. Họ sẽ tiếp tục mở ra 1 chương mới trong cuộc sống.

Kim Woo Bin - Shin Min Ah hẹn hò 10 năm trước khi về chung nhà. Ảnh: Pinterest

Nguồn: Kbizoom