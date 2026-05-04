Nhắc đến Kim Tĩnh (Jin Jing), khán giả sẽ nhớ ngay đến nữ diễn viên Trung Quốc tròn trịa sinh năm 1992 với nguồn năng lượng bùng nổ và những "miếng hài" duyên. Cô nổi tiếng qua các show thực tế như Thử thách cực hạn , Chạy đi nào anh em hay phim cổ trang Vân Chi Vũ , Nơi xứ người tôi rất tốt ...

Kim Tĩnh gắn liền với hình ảnh "có da có thịt" trong nhiều năm

Vốn gắn liền với hình ảnh mũm mĩm và đôi má bánh bao đáng yêu, sự tự tin với vóc dáng đầy đặn đã trở thành thương hiệu riêng giúp cô là gương mặt đa năng được săn đón trên màn ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng gần đây, khi những hình ảnh mới nhất của Kim Tĩnh được đăng tải trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã được một phen "chấn động".

Không còn là cô nàng tròn trịa ngày nào, Kim Tĩnh xuất hiện với vóc dáng thanh mảnh, đặc biệt là gương mặt sắc sảo và vòng eo con kiến khiến nhiều người phải thốt lên: "Thật sự không thể nhận ra đây là Kim Tĩnh!" . Đáng nói, chính chủ ngay sau đó lên video tiết lộ mình chỉ giảm khoảng 2kg trong thời gian gần đây (trước đây cô cũng đã giảm cân từ từ, vóc dáng mảnh mai hơn những hình ảnh hồi đầu xuất hiện). Đặc biệt, phương pháp cũng đơn giản, không liên quan đến những thực đơn ăn kiêng khắc nghiệt hay lịch tập gym dày đặc.

Kim Tĩnh sau giảm cân: "Tôi không biết nên vui hay nên buồn"

Trong video phản hồi của mình, Kim Tĩnh nói: "Từ nhỏ đến lớn vốn đã mập, cuối cùng có một ngày mọi người đều nói với bạn rằng: Đừng gầy thêm nữa, bạn gầy quá rồi. Tôi chỉ có thể nói rằng, mơ ước đã thành sự thật.

Vì thực ra, trước giờ tôi chưa bao giờ nói với mọi người về cân nặng của mình, vậy để tôi tiết lộ con số thật nhé. Gần đây tôi đã giảm cân thành công, rất thành công. Tôi từ 51kg xuống còn 49kg. Tôi chỉ giảm xuống 49kg thôi vậy mà mọi người... thực sự tôi không biết mình nên vui hay không nên vui nữa".

Sở dĩ nhiều người, gồm cả người hâm mộ của Kim Tĩnh tỏ ra lo lắng bởi tiêu chuẩn cái đẹp ở Trung Quốc mấy năm gần đây khá tiêu cực, nhất là với sao nữ. Rất nhiều sao nữ phải ăn kiêng hoặc nhịn ăn khổ cực, tập luyện đến kiệt sức, thậm chí đánh đổi sức khỏe để có vóc dáng "càng gầy càng đẹp". Còn Kim Tĩnh vốn đã được "quen mắt" với hình ảnh tròn trịa, cộng đồng mạng cũng lo lắng cô ấy vì giảm cân quá mức mà hại sức khỏe vì cô mới sinh con cách đây không lâu.

Cộng đồng mạng Trung Quốc và nước ngoài đều lạ lẫm trước hình ảnh mới, sau giảm cân của Kim Tĩnh

2 bí quyết giảm cân, sở hữu vòng eo 60cm đơn giản đến bất ngờ

Điều khiến cộng đồng mạng "sốc" không kém gì sắc vóc hiện tại của Kim Tĩnh là phương pháp giảm cân của cô. Dù chỉ giảm đi 2kg nhưng cơ thể cô thon gọn một cách vô cùng khác biệt, đặc biệt là vòng eo rất nhỏ, chỉ 60cm dù đã sinh em bé.

Thay vì lao vào các bài tập cường độ cao vốn dễ gây cảm giác thèm ăn, Kim Tĩnh chọn cách phục hồi cơ thể từ bên trong. Cô thiết lập kỷ luật sắt đá cho giấc ngủ: Bắt đầu nghỉ ngơi lúc 9 giờ tối và đảm bảo lên giường đi ngủ muộn nhất là 10 giờ tối. Dưới góc độ khoa học, việc ngủ đủ giấc và đúng giờ giúp cơ thể điều chỉnh hormone gây căng thẳng, ngăn ngừa tình trạng mất cân bằng chuyển hóa và tích tụ mỡ bụng. Ngủ sớm cũng hạn chế việc ăn khuya nên hiệu quả tăng gấp đôi khi giảm cân.

Bên cạnh giấc ngủ, giữ ấm cơ thể hàng ngày chính là chìa khóa quan trọng trong phương pháp của Kim Tĩnh. Ngay cả khi vào tháng 5, cô vẫn kiên quyết mặc áo lót cotton, áo khoác lông vũ và quần cotton dày để bảo vệ thân nhiệt. Theo nữ diễn viên, việc duy trì lối sống lành mạnh và giữ ấm giúp cả thể chất lẫn tinh thần của cô hoàn toàn được phục hồi, giúp cơ thể chuyển hóa tốt hơn mà không cần ăn kiêng khắc nghiệt.

Kim Tĩnh cho biết mình vẫn không từ bỏ đam mê ăn uống dù giảm cân

Kim Tĩnh chia sẻ thêm, cô không hề ăn kiêng khắt khe nhưng cũng không ăn bừa bãi. Khi giảm cân cô không bỏ rơi niềm đam mê ẩm thực, thậm chí còn tự tạo ra chế độ ăn lẩu cay để giảm cân. Thay vì những loại nước dùng nhiều dầu mỡ và nước sốt đậm calo, cô ưu tiên nước hầm trong, ăn kèm với mắm tôm, thịt nạc và thật nhiều rau xanh. Cô cũng thay thế tinh bột nhanh bằng các thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp như khoai lang để đủ no mà vẫn nhẹ bụng.

Hành trình của Kim Tĩnh không phải là sự mù quáng theo đuổi tiêu chuẩn "gầy, trắng, trẻ". Cô khẳng định mục tiêu của mình chỉ là để khỏe mạnh hơn và thoát khỏi mác "mũm mĩm" để tự tin hơn. Ngay cả trong giai đoạn mang thai, cô cũng ưu tiên sức khỏe khi chủ động tăng cân để giảm ốm nghén và luôn khẳng định rằng: Phụ nữ không cần phải quá lo lắng về cân nặng. Một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần thoải mái quan trọng hơn nhiều so với cân nặng.

Nguồn và ảnh: QQ, Weibo, ETtoday