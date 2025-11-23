Kim Soo Hyun chuyến này có nước ra đường ở!

Năm 2025 có thể nói là một năm ác mộng với Kim Soo Hyun khi anh vướng bê bối đời tư nghiêm trọng nhất sự nghiệp và bị xóa sổ khỏi showbiz Hàn. Nam diễn viên bị cáo buộc có mối quan hệ với Kim Sae Ron khi nữ diễn viên còn vị thành niên. Sau đó, Kim Soo Hyun mở họp báo khóc lóc, liên tục kêu oan, thậm chí khởi kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Gara Sero về tội vu khống ra tòa. Nhưng đến nay, thực hư cáo buộc vẫn chưa ngã ngũ, còn vụ điều tra giậm chân tại chỗ.

Giữa lúc tai tiếng đời tư và cáo buộc vi phạm pháp luật còn trăm mối rối ren, Kim Soo Hyun bị loạt thương hiệu kiện ra tòa đòi bồi thường với số tiền khổng lồ. Đáng chú ý, trước khi dính bê bối đời tư, Kim Soo Hyun là đại diện của 16 thương hiệu lớn. Sau khi anh dính tranh cãi, Prada, Eider, K2 Korea, Shabu Old Day, Tour les Jours, Homeplus... đã gỡ bỏ quảng cáo, chấm dứt hợp tác với Kim Soo Hyun.

Theo tờ Nate, Kim Soo Hyun đang rơi vào cảnh bồi thường thiệt hại cho đối tác đến "phát ốm". Nếu phải đền bù cho tất cả 16 thương hiệu này, tài tử bán hết tài sản cũng không đủ tiền đền, thậm chí có nguy cơ ra đường ở, tán gia bại sản.

Kim Soo Hyun điêu đứng vì dính bê bối đời tư nghiêm trọng

Chấn động phiên tòa đòi Kim Soo Hyun đền bù 51 tỷ đồng

Hôm 21/11, vụ kiện của thương hiệu mỹ phẩm A với Kim Soo Hyun và công ty chủ quản Gold Medalist, đã mở phiên điều trần đầu tiên tại Tòa án Seoul (Hàn Quốc). Trên tòa, đại diện pháp lý của thương hiệu mỹ phẩm A gây sốc khi đề nghị tăng mức bồi thường từ 500 triệu won (8,93 tỷ đồng) lên 2,86 tỷ won (khoảng 51 tỷ đồng) đối với Kim Soo Hyun. Luật sư của hãng mỹ phẩm A cho biết Kim Soo Hyun đã vi phạm nghĩa vụ giữ gìn phẩm hạnh, lừa dối đối tác và gây ra thiệt hại nặng nề.



"Cố diễn viên Kim Sae Ron lúc sinh thời đã đăng ảnh lên MXH để ẩn ý rằng cô ấy hẹn hò Kim Soo Hyun. Khi ấy, Kim Soo Hyun phủ nhận. Nhưng sau khi cô ấy qua đời và thông tin cả hai từng hẹn hò được công khai, Kim Soo Hyun lại thay đổi lập trường, nói rằng họ từng yêu nhau khi cô ấy đủ 20 tuổi. Thời gian qua, Kim Soo Hyun bị cáo buộc tiêu cực, dính vào kiện tụng. Việc 1 ngôi sao hạng S như Kim Soo Hyun bị nghi vấn hẹn hò với người chưa thành niên đã đủ để xem đây là vi phạm nghĩa vụ giữ gìn phẩm hạnh trong thời gian làm người đại diện thương hiệu. Việc Kim Soo Hyun phủ nhận tin đồn hẹn hò trước đây cũng là vấn đề nghiêm trọng. Nếu như chuyện tình bắt đầu khi Kim Sae Ron đủ 20 tuổi như phía nam diễn viên khẳng định, dư luận vẫn có thể hiểu rằng họ đã duy trì mối quan hệ thân thiết từ khi nữ diễn viên còn vị thành niên. Chúng tôi cho rằng 1 khi người đại diện vi phạm điều khoản phẩm hạnh, họ phải bồi thường gấp đôi thù lao. Chúng tôi còn tính thêm thiệt hại thực tế", luật sư đại diện của hãng mỹ phẩm A trình bày lý do yêu cầu Kim Soo Hyun bồi thường.

Hãng mỹ phẩm A nâng mức bồi thường từ 500 triệu won (8,93 tỷ đồng) lên 2,86 tỷ won (khoảng 51 tỷ đồng) đối với Kim Soo Hyun

Trước việc hãng mỹ phẩm A nâng mức bồi thường lên 1 con số không tưởng, phía Kim Soo Hyun cho rằng yêu cầu của nguyên đơn vô lý và quá đáng. Luật sư của nam diễn viên Queen of Tears khẳng định Kim Soo Hyun yêu Kim Sae Ron khi nữ diễn viên đã là sinh viên đại học. Do đó, mối quan hệ của 2 người trưởng thành không thể bị xem là vi phạm nghĩa vụ giữ gìn phẩm hạnh. Phía Kim Soo Hyun cũng chỉ ra thời điểm Kim Soo Hyun bác bỏ tin đồn yêu Kim Sae Ron, nam diễn viên vẫn chưa ký hợp đồng với nguyên đơn nên càng không thể nói rằng lời phủ nhận của Kim Soo Hyun khi ấy đã điều khoản hợp đồng.

Phía Kim Soo Hyun khẳng định nam diễn viên không làm gì sai, không vi phạm nghĩa vụ giữ gìn phẩm hạnh của 1 đại diện thương hiệu. Luật sư cho rằng hãng mỹ phẩm A đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với Kim Soo Hyun. Do đó, nguyên đơn không có lý do gì để yêu cầu Kim Soo Hyun bồi thường.

Phía Kim Soo Hyun cho rằng nam diễn viên không sai, không vi phạm thỏa thuận hợp đồng và từ chối bồi thường cho hãng mỹ phẩm A

Theo tờ KoreaBoo, phiên điều trần vụ kiện bồi thường của hãng mỹ phẩm A với Kim Soo Hyun diễn ra rất căng thẳng. Bên A khăng khăng cáo buộc Kim Soo Hyun vi phạm thỏa thuận hợp đồng và bắt buộc sao nam bồi thường thiệt hại. Trong khi phía Kim Soo Hyun lập luận rằng họ không làm gì sai. Kết thúc phiên điều trần đầu tiên, tòa yêu cầu hãng mỹ phẩm A trình bày chi tiết cách tính thiệt hại, cung cấp bằng chứng rõ ràng hơn về việc vụ lùm xùm đời tư của Kim Soo Hyun gây tổn thất kinh tế cho thương hiệu để công tố viên xem xét. Tòa ấn cũng định phiên tranh luận tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 13/3/2026.

Nhiều tài sản đã bị tịch thu, Kim Soo Hyun đứng trước nguy cơ phá sản

Theo tờ Heraldcorp, nếu chưa tính yêu cầu đồi bồi thường lên đến 51 tỷ đồng của hãng mỹ phẩm A, tổng số tiền bồi thường Kim Soo Hyun được yêu cầu trả cho các nhãn hàng hậu bê bối đã là 7,3 tỷ won (gần 138 tỷ đồng).

Trong đó, thương hiệu đồ dùng nhà bếp nổi tiếng Cuckoo Holdings và các ty con liên kết như Cuckoo Electronics, Cuckoo Homesys, Cuckoo International Berhad... đã đồng loạt đệ đơn kiện đòi Kim Soo Hyun và công ty quản lý Gold Medalist bồi thường số tiền lên tới khoảng 2,83 tỷ won (53,7 tỷ đồng). Không chỉ vậy, Cuckoo Electronics - công ty con của Cuckoo Holdings Group còn nộp đơn xin tịch thu 100 triệu won (gần 2 tỷ đồng) từ tài khoản ngân hàng, khoản vay của nam diễn viên hạng S và đã được tòa thông qua.

Frombio, công ty thực phẩm chức năng đã đệ đơn kiện dân sự vào ngày 16/5, yêu cầu Kim Soo Hyun và Gold Medalist bồi thường 3,96 tỷ won (khoảng 74 tỷ đồng), vì khiến toàn bộ chiến dịch quảng cáo bị hủy bỏ. Trendmaker, công ty sáng lập thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Dinto, chấm dứt hợp đồng với Kim Soo Hyun vào tháng 3. Đến ngày 25/4, họ chính thức kiện nam diễn viên, yêu cầu bồi thường 501 triệu won (gần 10 tỷ đồng).

Không chỉ là kiện tụng, nhiều thương hiệu đã đệ đơn xin phong tỏa và tịch thu tài sản của Kim Soo Hyun

Giữa tháng 6, công ty mỹ phẩm Classys đã tịch thu 1 căn hộ trị giá 3 tỷ won (hơn 57,8 tỷ đồng), do anh không trả tiền bồi thường hợp đồng sau khi dính scandal đời tư. Căn hộ mà Classys tịch thu được Kim Soo Hyun mua vào năm 2013-2014, cùng với 2 căn hộ khác tại khu phức hợp cao cấp Galleria Forêt.Classys lấy bất động sản của Kim Soo Hyun để thay cho khoản tiền phạt 3 tỷ won tương ứng mà phía nam diễn viên mãi không chịu đền bù cho công ty mỹ phẩm này.

Kim Soo Hyun mất nhà vì không chịu trả tiền đền bù hợp đồng cho đối tác

Theo tờ Nate, hiện có rất nhiều thương hiệu quảng cáo đã bắt đầu tiến trình kiện tụng, phong tỏa tài sản đối với Kim Soo Hyun. Các thương hiệu dự tính kiện nam diễn viên vi phạm điều khoản "duy trì phẩm giá" trong hợp đồng. Theo thông lệ, các hợp đồng quảng cáo sẽ quy định nghệ sĩ không được gây ra tranh cãi ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh thương hiệu. Nếu vi phạm, hợp đồng sẽ bị chấm dứt và nghệ sĩ phải bồi thường khoản tương đương phí quảng cáo hoặc gấp đôi, gấp 3 tùy thỏa thuận của 2 phía.

Với số tiền đền bù hợp đồng quảng cáo cho 16 thương hiệu, chưa kể còn phải bồi thường cho các dự án phim ảnh, Kim Soo Hyun được cho là sẽ gặp khó khăn lớn về mặt tài chính. Việc phải bồi thường hàng trăm tỷ đồng cùng 1 lúc là gánh nặng to lớn đối với tài tử hạng S và có thể dẫn đến trường hợp anh bị phá sản. Theo tờ Nate, nếu phía Disney+ khởi kiện yêu cầu bồi thường cho dự án Knock Off, cơn khủng hoảng với Kim Soo Hyun và Gold Medalist còn nghiêm trọng hơn. Với doanh thu hàng năm chỉ khoảng 10 tỷ won theo báo cáo kiểm toán 2023 (189 tỷ đồng), Gold Medalist khó lòng gánh nổi khoản phạt khổng lồ từ 18 tỷ won đến tối đa 180 tỷ won (từ 341 tỷ đồng đến 3.400 tỷ đồng) của Disney+.

Kim Soo Hyun có thể lâm vào cảnh phá sản nếu đồng loạt bị đối tác yêu cầu bồi thường thiệt hại

Nguồn: KoreaBoo