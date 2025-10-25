Mùa 7 của chương trình thực tế The Kardashians vừa lên sóng đã hé lộ cảnh Kim Kardashian đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Sau khi chụp MRI, các bác sĩ đã phát hiện mạch máu não của Kim Kardashian có 1 chỗ nhỏ bị phình.

Kim "siêu vòng 3" bật khóc gọi điện cho chị gái Kourtney Kardashian thông báo kết quả. Ngôi sao truyền hình thực tế vừa khóc vừa nói "Bác sĩ nói họ phát hiện một chỗ phình nhỏ trong não em", còn Kourtney Kardashian không giấu được sự bàng hoàng trước tin dữ.

Kim Kardashian liên tục thắc mắc rằng tại sao chuyện này lại xảy ra. Bác sĩ cho biết căng thẳng có thể là nguyên nhân gây ra chứng phình mạch máu não. Kim Kardashian lập tức cho rằng nguyên nhân đến từ những áp lực tâm lý sau cuộc ly hôn căng thẳng với chồng cũ Kanye West.

Cũng trong tập phim này, Kim Kardashian nói cô mắc "hội chứng Stockholm" trong cuộc hôn nhân với Kanye West. Đây là trạng tâm lý khiến nạn nhân có xu hướng cảm thông, thậm chí bảo vệ người từng gây tổn thương cho mình. Dù Kanye West có hành xử tệ thế nào thì Kim Kardashian vẫn luôn muốn bảo vệ, giúp đỡ anh. Hiện tại, phía rapper này chưa đưa ra phản hồi nào về cáo buộc làm vợ cũ phình mạch máu não.

Chuyện tình của Kim Kardashian - Kanye West là một trong những mối quan hệ được chú ý nhất của Hollywood – từ khi bắt đầu, kết hôn cho đến khi tan vỡ và những drama hậu ly hôn vẫn còn kéo dài đến nay. Cả hai quen biết nhau từ đầu những năm 2000, khi Kim Kardashian làm trợ lý cho ca sĩ Brandy và Kanye West đang hợp tác thu âm cùng Brandy. Họ trở thành bạn thân trong nhiều năm.

Tuy nhiên, phải đến năm 2012, cặp đôi mới chính thức công khai hẹn hò. Cuối năm đó, Kanye West thông báo Kim Kardashian đang mang thai, và đến tháng 6/2013, con gái đầu lòng North West chào đời. Một năm sau, vào tháng 5/2014, cặp đôi tổ chức đám cưới xa hoa tại pháo đài Forte di Belvedere ở Florence, Ý, đánh dấu một trong những sự kiện giải trí đình đám nhất thập kỷ.

Đám cưới xa hoa của cặp đôi từng gây bão truyền thông toàn cầu

Trong những năm tiếp theo, họ có thêm ba người con: Saint (2015), Chicago (2018, nhờ mang thai hộ) và Psalm (2019, cũng nhờ mang thai hộ). Bề ngoài, Kim và Kanye là hình mẫu “cặp đôi quyền lực” – cô là ngôi sao truyền hình thực tế và doanh nhân thành đạt, anh là rapper thiên tài và nhà thiết kế thời trang cá tính. Nhưng đằng sau ánh hào quang, mối quan hệ của họ dần rạn nứt. Vụ Kim bị cướp tại Paris năm 2016 khiến cô khủng hoảng, trong khi Kanye trải qua giai đoạn bất ổn tâm lý nghiêm trọng và phải nhập viện. Đến năm 2020, Kanye công khai nhiều phát ngôn gây tranh cãi, đặc biệt là việc tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ, khiến Kim phải lên tiếng về tình trạng rối loạn lưỡng cực của chồng.

Tháng 2/2021, Kim Kardashian chính thức nộp đơn ly hôn, viện lý do “không thể hòa giải”, và đến tháng 11/2022, vụ ly hôn được hoàn tất. Cô được quyền nuôi chính bốn người con, còn Kanye có quyền thăm nom và hỗ trợ tài chính. Tuy vậy, drama giữa họ vẫn chưa kết thúc. Kim nhiều lần chia sẻ việc làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng và tiết lộ rằng đã vài tháng Kanye không gặp các con. Kanye West phản pháo lại rằng vợ cũ luôn ngăn cản anh gặp các con.

Từ mối tình ngọt ngào, đám cưới cổ tích đến những xung đột, giận dữ và tổn thương, câu chuyện của Kim Kardashian - Kanye West phản ánh rõ sự mong manh giữa danh tiếng, tình yêu và áp lực cuộc sống người nổi tiếng. Dù “Kimye” đã kết thúc, dư âm của cuộc hôn nhân này vẫn là một chương ồn ào, kịch tính và ngập tràn drama tranh cãi trong lịch sử văn hóa đại chúng Mỹ.

Kim - Kanye ly hôn năm 2022 nhưng vẫn tiếp tục "chiến" nhau đến ngày nay

Nguồn: Page Six