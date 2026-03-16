Kim Jong Kook mắc bệnh lạ hiếm gặp

Trong chương trình Running Man số mới nhất ngày 15/3, Kim Jong Kook tiết lộ anh đang gặp phải vấn đề sức khỏe, khiến các thành viên khác lo lắng. Tin tức này càng thu hút sự chú ý hơn khi nó được công bố vào thời điểm anh đang hạnh phúc tận hưởng cuộc sống tân hôn bên người vợ mới cưới.

Sự xuất hiện khác lạ của Kim Jong Kook đã bị bắt gặp trong phần mở đầu của chương trình Running Man. Anh xuất hiện với sự hỗ trợ của Haha, và khi thấy điều này, Ji Seok Jin đã nói " Jong Kook không được khỏe ". Nam thần đình đám showbiz Hàn bắt đầu mô tả tình trạng sức khỏe: " Tôi mắc một căn bệnh lạ mà tôi chưa từng nghe đến trước đây ”. Kim Jong Kook giải thích rằng vấn đề nằm ở ốc tai của anh. Mặc dù nam ca sĩ kiêm diễn viên không tiết lộ chẩn đoán chính xác, nhưng Kim Jong Kook cho biết vấn đề này khiến anh mệt mỏi, khó giữ thăng bằng khi đi lại, vận động.

Kim Jong Kook bước vào với sự hỗ trợ của Haha. Ảnh: SBS

Anh tiết lộ mắc bệnh lạ ở ốc tai, gây ra mệt mỏi, mất thăng bằng. Ảnh: SBS

MC quốc dân Yoo Jae Suk nói rằng do ekip đã bảo Kim Jong Kook hãy nghỉ ngơi, nhưng anh không nghe lời. Kim Jong Kook vẫn đến ghi hình đầy đủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm với chương trình. Anh xoa dịu bầu không khí bằng 1 nụ cười: " Khi tôi nói với mẹ rằng tôi không khỏe, mẹ tôi nói, ‘Nhưng con vẫn nên đi quay phim chứ, phải không?’ ”.

May mắn thay, tình trạng này được cho là chỉ tạm thời. Kim Jong Kook đã trấn an các thành viên và khán giả bằng cách nói: “Bác sĩ nói tôi sẽ ổn trong khoảng 1 tuần nữa ”. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả gửi lời chúc, hy vọng Kim Jong Kook sẽ nhanh chóng bình phục. Sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của ngôi sao này đã được thể hiện một cách ấn tượng bất chấp tình trạng sức khỏe không tốt.

Dù không khỏe nhưng Kim Jong Kook vẫn đi ghi hình sau khi nói chuyện với mẹ. Ảnh: SBS

Kim Jong Kook sinh năm 1976, là ca sĩ, diễn viên kiêm nhân vật truyền hình nổi tiếng ở Hàn Quốc. Kim Jong Kook ra mắt lần đầu vào năm 1995 với vai trò là một trong hai thành viên của bộ đôi hip-hop Turbo. Turbo là một nhóm nhạc cực kỳ thành công, tạo nên làn sóng lớn với nhiều bản hit dance sôi động. Sau khi Turbo tan rã (và sau này tái hợp), Kim Jong Kook hoạt động solo và trở thành một trong những ca sĩ ballad được yêu thích tại Hàn Quốc. Anh là ca sĩ solo nam duy nhất từng giành được cả ba giải Daesang (Giải thưởng lớn) từ ba đài truyền hình lớn KBS, MBC, SBS trong cùng một năm (2005) với album thứ 3 và ca khúc chủ đề Loveable. Các bản hit solo khác bao gồm One Man, Walking in One Spot.

Kim Jong Kook nổi tiếng với cơ bắp cuồn cuộn, lối sống lành mạnh, đam mê thể thao và đặc biệt là tính cách "keo kiệt" (được thể hiện hài hước trong Running Man ) nhưng thực chất rất ấm áp và quan tâm đến những người xung quanh. Anh được mệnh danh là "Người Năng Lực" và "Kẻ Săn Hổ" nhờ sức mạnh vượt trội trong các chương trình tạp kỹ.

Về đời tư, anh từng vướng tin đồn hẹn hò Yoon Eun Hye, Song Ji Hyo, Hong Jin Young nhưng đều khẳng định chỉ là bạn bè. Cuối cùng, Kim Jong Kook thông báo cưới đột ngột vào tháng 9/2025. Từ tháng 5 năm ngoái, thành viên Running Man đã mua 1 căn biệt thự sang trọng nằm ở khu Nonhyeon Apelbaum 2, phường Nonhyeon, quận Gangnam, Seoul làm nhà tân hôn. Căn hộ này có giá lên đến 6,2 tỷ won (117 tỷ đồng) và được "anh hổ" thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. Những hình ảnh bên trong căn hộ rộng đến 243 mét vuông này khiến khán giả phải "wow" không ngừng nghỉ vì quá đỗi sang chảnh, đẳng cấp.

Kim Jong Kook đã có 3 thập kỷ hoạt động ở Kbiz. Ảnh: Starnews

Vào chiều tối ngày 5/9, Kim Jong Kook đã chính thức thoát danh "thánh ế" và trở thành chồng người ta. Đám cưới của Kim Jong Kook diễn ra tại khách sạn J tại quận Gangnam, Seoul, chỉ mời chưa đến 100 khách gồm gia đình và những người bạn thân thiết. An ninh được thắt chặt đến mức không có bất kỳ bức ảnh nào lọt ra ngoài.

Theo MyDaily , danh sách khách mời đám cưới của Kim Jong Kook gồm có dàn sao hạng A: Thành viên Running Man , V và Jungkook (BTS), "ông hoàng phòng vé" Ma Dong Seok, Cha Tae Hyun, Dex, Jang Hyuk, Hong Kyung Min, Ryu Hyun Jin... MC hôn lễ là Yoo Jae Suk. Người chủ trì hôn lễ và ca sĩ hát mừng không được tiết lộ. Có thông tin cho rằng "anh hổ" đích thân hát tặng vợ mình 1 bản tình ca.

MyDaily ví đám cưới của Kim Jong Kook với "nhiệm vụ 007" vì tính chất tuyệt mật. Kim Jong Kook thậm chí còn giữ kín địa điểm đám cưới đến phút chót. Anh thông báo địa điểm cho khách mời chỉ 1 ngày trước đám cưới. "Anh hổ" còn cẩn thận dặn dò dàn sao hạng A: "Đừng nói với quản lý mà hãy đến 1 mình nhé". Ngôi sao Running Man muốn những vị khách giữ bí mật thông tin càng nhiều càng tốt.

Kim Jong Kook cưới kín vào tháng 9 năm ngoái. Ảnh: Chosun

Danh tính cô dâu cũng là điều vô cùng bí ẩn. Theo Sports Chosun , nửa kia của Kim Jong Kook là người Mỹ gốc Hàn, sinh ra ở Los Angeles, năm nay 39 tuổi và kém anh 11 tuổi. Cô hiện là CEO của 1 công ty mỹ phẩm và có ngoại hình lai xinh đẹp. Truyền thông Hàn Quốc cho biết Kim Jong Kook và bạn gái hẹn hò thời gian khá dài trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, từ tận năm 2020. Có tin đồn khác cho rằng vợ Kim Jong Kook kém anh 20 tuổi, là con gái của giảng viên tiếng Anh nổi tiếng, tốt nghiệp đại học Seoul hiện đang làm ở bộ phận bán hàng thị trường Bắc & Trung Mỹ của 1 tập đoàn lớn.

Về vấn đề này, công ty quản lý của Kim Jong Kook lên tiếng: " Chúng tôi không thể tiết lộ bất cứ điều gì ngoài những gì Kim Jong Kook tự đăng trên fancafe. Đó là cuộc sống riêng tư của anh ấy, vì vậy chúng tôi không biết chi tiết cụ thể". Cho nên đến nay, danh tính cô dâu của ngôi sao 49 tuổi vẫn còn là ẩn số.

Không ai biết rõ danh tính vợ của Kim Jong Kook. Ảnh: TenAsia

Nguồn: OSEN