Kim Jong Kook chịu "kiếp nạn" bị lừa đảo, chặt chém khi đi du lịch Dubai

Mới đây, Kim Jong Kook đã đăng tải vlog du lịch Dubai lên kênh YouTube cá nhân. Tuy nhiên, chuyến đi của anh trở nên thiếu trọn vẹn vì bị "chặt chém", lừa đảo. Đầu video, ngôi sao Hàn Quốc đến thăm 1 phòng gym cao cấp, có những thiết bị tập luyện mạ vàng. Giá vé vào cửa 1 ngày là 120.000 won (2 triệu đồng).

Sau khi tập xong, Kim Jong Kook và những người bạn đi đến trải nghiệm lái xe buggy mà họ đã đặt trước. Khi đến nơi, một nhân viên kiểm tra đặt chỗ của họ và hướng dẫn nhóm, đồng thời hỏi về việc thanh toán. Kim Jong Kook cho rằng họ chỉ cần xác nhận lại đặt chỗ ban đầu, nhưng nhân viên lại đưa ra số tiền khác xác nhận, yêu cầu họ trả thêm. Nhân viên giải thích: “Chúng tôi đang giảm giá cho quý khách. Quý khách chỉ cần trả thêm 2.000 dirham (14,3 triệu đồng)”.

Kim Jong Kook bị chặt chém, lừa đảo ở Dubai. Ảnh: Kbizoom

Người bạn của Kim Jong Kook đã xem lại đơn đặt trước ban đầu, cho thấy tổng số tiền thực tế là 1900 dirham (13,6 triệu đồng) và họ đã thanh toán xong xuôi. Bất chấp những lời giải thích, nhân viên vẫn tiếp tục gây áp lực buộc nhóm phải thanh toán tại chỗ. Cuối cùng, Kim Jong Kook làm theo hướng dẫn của nhân viên và hoàn tất giao dịch bằng thẻ. Tuy nhiên, một người bạn nhanh chóng can thiệp, khẩn trương nói: “Đừng trả khoản phí đó. Chúng tôi đã thanh toán hết mọi thứ rồi”.

Sau đó, nhóm bạn của Kim Jong Kook phát hiện nhân viên này hoàn toàn nắm rõ chuyện họ đã thanh toán, và có ý nhắm đến nhóm khách du lịch đang bối rối. Công ty nhân viên này đại diện cũng không hề liên quan đến công ty mà nhóm bạn của Kim Jong Kook đặt xe. Nam diễn viên bình tĩnh nói: “Vui lòng hoàn trả lại tiền. Chúng tôi đã thanh toán đầy đủ rồi”. Nhân viên này vẫn cố gắng biện minh bằng cách nói “Đây không phải lỗi của tôi”, nhưng cuối cùng vẫn phải hoàn trả lại số tiền cho nhóm Kim Jong Kook.

Nhân viên biết rõ Kim Jong Kook đặt xe bên công ty khác vẫn lừa họ vào văn phòng và bắt trả tiền. Ảnh: Kbizoom