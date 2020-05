Kim Go Eun lại có động thái đáng nghi với Lee Min Ho, ai ngờ trai đẹp "cận vệ" Woo Do Hwan cũng vào hưởng ứng?

Kể từ sau bài đăng đánh dấu "hint" cực mạnh Lee Min Ho đăng lên Instagram, mọi động thái dù là nhỏ nhất của nam tài tử này và tình màn ảnh Kim Go Eun đều lọt vào tầm ngắm của người hâm mộ. Và mới đây nhất, cặp đôi "Quân vương bất diệt" lại có động thái cực đáng nghi trên Instagram.

Cụ thể, Kim Go Eun đăng tải một bức ảnh hậu trường cực tình tứ bên đàn anh họ Lee lên trang cá nhân với dòng chú thích: "Hôm nay chúng ta lại cùng nhau". Rất nhiều fan sốt sắng mong cặp đôi này yêu nhau ngoài đời, trong đó có cả những người nổi tiếng ở các nước khác. Đáng nói, chàng "cận vệ" điển trai Woo Do Hwan cũng vào hưởng ứng: "Hôm nay và ngày mai cũng thế".

Kim Go Eun đăng ảnh hậu trường cùng dòng nhắn cực đáng nghi: "Hôm nay chúng ta lại cùng nhau", và Woo Do Hwan vào hưởng ứng

Cùng ngày, Lee Min Ho cũng đăng ảnh hậu trường phim, và mỹ nam họ Woo này cũng vào like nhiệt tình. Nhiều người cho rằng, Lee Min Ho - Kim Go Eun đang cố tình "ra dấu" đặc biệt và Woo Do Hwan không khác gì "shipper" của cặp đôi, số khác lại khẳng định 2 ngôi sao này chỉ đang quảng bá cho bộ phim mà thôi.

Cùng ngày với Kim Go Eun, Lee Min Ho cũng đăng ảnh hậu trường. Có cần phải đồng loạt thế không? Nhiều người cho rằng Woo Do Hwan như "shipper" trung thành theo dõi từng động thái của cặp đôi này, nhưng cũng có người cho rằng đây là hành động ủng hộ nhau rất bình thường của dàn cast

Cặp đôi đang "thả thính" hay chỉ đơn giản là quảng bá cho bộ phim?

Ngoài bình luận của Woo Do Hwan, loạt fan và người nổi tiếng của showbiz nước bạn cũng nhiệt liệt "đẩy thuyền" cặp đôi này

Ngoài ra, nếu soi kỹ Instagram của Kim Go Eun và Lee Min Ho, có thể thấy rằng cả 2 ngôi sao không follow nhau. Nhưng đáng chú ý, Kim Go Eun lại follow tất cả các bạn diễn nam thân thiết như Jung Hae In, Woo Do Hwan nhưng lại tránh follow người đàn anh thân thiết nhất hiện nay Lee Min Ho. 2 ngôi sao này liên tục đăng ảnh cùng đối phương lên Instagram nhưng nhất quyết không tag người kia. Không ít fan "ngửi thấy mùi khả nghi", cho rằng "quân vương" và "hoàng hậu" đang giấu giếm, vừa cố tình "thả hint" vừa cố để không thể hiện quá rõ ràng.

Kim Go Eun không follow đàn anh thân thiết...

... nhưng follow các bạn diễn nam khác như Jung Hae In, Woo Do Hwan

Lee Min Ho vẫn giữ trạng thái follow công ty chứ không theo dõi bất cứ ai khác

Nguồn: Instagram, Naver