Dậy sóng tin 2 con Từ Hy Viên bị mẹ kế hot girl bạc đãi, không cho đặt chân vào nhà cha doanh nhân vì sợ quý tử chịu thiệt

Sau khi Từ Hy Viên qua đời, 2 con của cô là bé Uông Hy Nguyệt (12 tuổi) và Uông Hy Lâm (10 tuổi) được giao lại cho bố đẻ Uông Tiểu Phi và vợ mới của doanh nhân nuôi dưỡng. Tuy nhiên, các con của cố minh tinh Bong Bóng Mùa Hè được cho là đang bị mẹ kế đối xử tệ, hắt hủi không thương tiếc và cấm đoán đầy vô lý.

Theo đó, cư dân mạng phát hiện sau khi Mandy sinh con, bé Uông Hy Nguyệt và Uông Hy Lâm phải ở Đài Loan (Trung Quốc) học tập, sinh sống dưới sự chăm sóc của bảo mẫu. Cả hai không hề theo doanh nhân Uông Tiểu Phi sang Bắc Kinh (Trung Quốc) sống. Điều này làm dấy lên nghi vấn liệu có phải 2 đứa trẻ không được chào đón trong gia đình mới của Uông Tiểu Phi và Mandy. Làn sóng đồn đoán càng dữ dội hơn khi Mandy gần đây liên tục chia sẻ khoảnh khắc được Uông Tiểu Phi và mẹ chồng yêu chiều vì sinh được quý tử.

Trước đó, Uông Hy Nguyệt và Uông Hy Lâm được cho biết đã bị mẹ kế cấm cửa đến đám cưới của cha Uông Tiểu Phi. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng hot girl này đang ghẻ lạnh, không cho 2 con của Từ Hy Viên gần gũi với cha doanh nhân vì sợ con trai bị mất quyền lợi. Dân tình cũng đồng thời đặt câu hỏi về việc Uông Tiểu Phi có thực hiện đầy đủ trách nhiệm của 1 người cha hay không, khi bỏ mặc 2 con ở Đài Loan (Trung Quốc) còn bản thân lại ở Bắc Kinh (Trung Quốc) xây dựng tổ ấm mới.

Mandy và doanh nhân Uông Tiểu Phi bị chất vấn việc bỏ 2 con Từ Hy Viên ở Đài Loan (Trung Quốc), phó thác cho bảo mẫu chăm sóc. Ảnh: Sina.

Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho biết bé Uông Hy Nguyệt và Uông Hy Lâm bị cha doanh nhân và mẹ kế hot girl ép cắt đứt liên lạc với nhà ngoại. Vợ chồng Uông Tiểu Phi đã ngăn cấm không cho 2 con về dự tang lễ, viếng mộ và đến tham dự đám giỗ của Từ Hy Viên.

Trong giỗ đầu của cố minh tinh Vườn Sao Băng vào tháng 2 vừa qua, bé Hy Nguyệt đã được trông thấy xuất hiện bên cha và mẹ kế với tâm trạng sa sút, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã, ủ rũ. Tình cảnh nhớ thương mẹ nhưng không được về viếng của Hy Nguyệt khiến dư luận xót xa, đau lòng. Hành động cấm cản cực đoan, đẩy 2 đứa trẻ vào cảnh bị gièm pha bất hiếu của vợ chồng Uông Tiểu Phi - Mandy từng bị dân tình chỉ trích dữ dội. Dù vậy, Uông Tiểu Phi - Mandy vẫn phớt lờ.

Sau khi lấy lại quyền nuôi Uông Hy Nguyệt và Uông Hy Lâm, Uông Tiểu Phi được cho là đã ngăn cấm 2 con trở về Đài Loan (Trung Quốc) dự lễ an táng, lễ giỗ của mẹ. Ảnh: Weibo.

Trước những lời bàn tán ngày càng gay gắt của công chúng, hot girl Mandy đã livestream lên tiếng về cáo buộc cô thao túng Uông Tiểu Phi, đối xử tệ với 2 con của Từ Hy Viên. "Mọi người nói tôi là mẹ kế, đúng tôi thực sự là mẹ kế, vậy mẹ kế như tôi có quyền gì để nói, để quyết định tương lai của 2 đứa trẻ. Có những chuyện đừng nên làm quá trên mạng, làm ơn hãy chừa cho nhau 1 con đường sống. Không phải tôi không muốn đón 2 đứa trẻ về Bắc Kinh (Trung Quốc) mà là do hệ thống giáo dục giữa hai nơi có sự khác biệt lớn. Các con đã sớm thích nghi với cuộc sống tại Đài Loan (Trung Quốc). Để không làm xáo trộn việc học tập và tâm lý của hai chị em, vợ chồng tôi quyết định để 2 đứa tiếp tục sống ở quê mẹ ruột. Còn chúng tôi sẽ chịu cực 1 chút di chuyển qua lại giữa hai thành phố mỗi tuần để đồng hành cùng các con. Tất cả mọi quyết định đều ưu tiên đặt lợi ích của con cái lên hàng đầu", hot girl Mandy tức giận đáp trả.

Hot girl Mandy phủ nhận việc đối xử tệ, hắt hủi 2 con riêng của chồng. Ảnh: Sina.

Từ Hy Viên qua đời tại Nhật Bản vào ngày 2/2/2025 và được hỏa táng trước khi đưa về Đài Loan (Trung Quốc). Đến ngày 15/3/2025, tro cốt của Từ Hy Viên đã chính thức được an táng tại khu Nhật Quang Uyển, núi Kim Sơn dưới trời mưa tầm tã. Sau khi minh tinh mất, khối tài sản ước tính 650 triệu TWD (539 tỷ đồng) được chia đều 3 phần cho DJ Koo và 2 người con của nữ diễn viên là bé Uông Hy Nguyệt và Uông Hy Lâm. Vì 2 con của Từ Hy Viên vẫn chưa trưởng thành nên cha đẻ Uông Tiểu Phi sẽ tạm thời quản lý tài sản thay con.

Từ Hy Viên qua đời là sự kiện rúng động nhất showbiz Hoa ngữ năm 2025. Ảnh: X.

Nguồn: Sina, Sohu