Kim Bum đến Hà Nội, visual không tuổi gây sốt giữa vòng vây người hâm mộ

Sự xuất hiện của ngôi sao "Vườn sao băng" nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ và truyền thông.Khoảng 21h35, Kim Bum xuất hiện tại sân bay Nội Bài trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng trăm khán giả Việt Nam. Nhiều người hâm mộ đã có mặt từ sớm, mang theo hoa và quà tặng để chào đón nam diễn viên sau lần trở lại Việt Nam này.

Xuất hiện với trang phục đơn giản nhưng lịch lãm, Kim Bum liên tục mỉm cười, vẫy tay và cúi chào người hâm mộ. Nam diễn viên cũng thoải mái nhận hoa, quà tặng và dành thời gian tương tác với khán giả có mặt tại sân bay.

Không chỉ ghi điểm bởi sự thân thiện, Kim Bum còn trở thành tâm điểm bàn luận nhờ diện mạo trẻ trung ở tuổi ngoài 30. Nhiều người nhận xét gương mặt của nam diễn viên gần như không thay đổi nhiều so với thời điểm anh gây sốt khắp châu Á với vai So Yi Jung trong bộ phim đình đám Vườn sao băng. Làn da sáng, vẻ ngoài chỉn chu cùng phong thái điềm đạm giúp ngôi sao Hàn Quốc nổi bật ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện.

Sự góp mặt của Kim Bum cũng khiến khu vực nhà ga quốc tế trở nên sôi động hơn thường lệ. Nhiều người hâm mộ liên tục hô vang tên nam diễn viên, trong khi các đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh xuất hiện nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo ban tổ chức, Kim Bum sẽ tham gia Beauty Summit 2026 với vai trò Đại sứ thương hiệu trong hai ngày 19 và 20/6 tại VEC - Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Bên cạnh các hoạt động đồng hành cùng sự kiện, nam diễn viên cũng dự kiến có buổi giao lưu với người hâm mộ Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 8/2025, Kim Bum từng tham dự Beauty Summit tại TP.HCM và nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Lần trở lại này tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của nam diễn viên Hàn Quốc đối với khán giả Việt sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Beauty Summit 2026 diễn ra trong hai ngày 19-20/6, quy tụ hơn 200 thương hiệu trong và ngoài nước cùng nhiều chuyên gia, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp. Sự kiện bao gồm các hoạt động triển lãm, hội thảo chuyên môn, giao lưu cùng khách mời, kết nối thương mại và trải nghiệm sản phẩm dành cho người tiêu dùng.