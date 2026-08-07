Kiều Tiên từng đưa cả gia đình chồng thành hiện tượng mạng, giàu cỡ nào trước khi ly hôn?

Phạm Thị Kiều Tiên (SN 1990, quê An Giang), hay còn được biết đến với tên gọi Kiều Tiên (Yewon TV), là một trong những YouTuber Việt nổi tiếng với nội dung về cuộc sống làm dâu Hàn Quốc. Sau hơn 10 năm làm nội dung, cô hiện sở hữu kênh YouTube khoảng 1,44 triệu lượt đăng ký, fanpage Facebook hơn 2,8 triệu người theo dõi và TikTok hơn 600 nghìn follower.

Mới đây, Kiều Tiên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xác nhận đã thỏa thuận ly hôn với chồng sau 17 năm chung sống. Cô cho biết người chủ động đề nghị ly hôn là chồng - anh Ba Đông. Cả hai thống nhất chia tay trong hòa bình, không tranh chấp và không phải ra tòa. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đồng thời khiến nhiều người tò mò.

Kiều Tiên và chồng cũ người Hàn Quốc. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh diễn biến mới trong cuộc hôn nhân của nữ YouTuber, nhiều người cũng tò mò về cô vợ miền Tây từng nổi tiếng với hành trình làm dâu Hàn Quốc, sở hữu kênh YouTube triệu người theo dõi cùng "vũ trụ nhân vật" quen thuộc gồm chồng, mẹ chồng và các thành viên trong gia đình. Vậy Kiều Tiên là ai, cuộc sống hiện tại ra sao và những gương mặt gắn liền với tên tuổi cô suốt nhiều năm qua là ai?

Cô vợ miền Tây lấy chồng Hàn năm 19 tuổi, tài sản gây chú ý sau khi nổi tiếng nhờ YouTube

Kiều Tiên tên đầy đủ là Phạm Thị Kiều Tiên, sinh năm 1990, quê An Giang (Kiên Giang cũ).

Năm 2009, khi mới 19 tuổi, cô kết hôn với chồng Hàn Quốc thông qua mai mối rồi sang Hàn Quốc sinh sống. Những năm đầu nơi xứ người không hề dễ dàng. Kiều Tiên nhiều lần kể lại quãng thời gian vừa chăm con nhỏ, vừa làm nội trợ, phụ giúp gia đình chồng kinh doanh quán ăn.

Trong một video từng chia sẻ, nữ YouTuber cho biết bản thân từng suy sụp khi được bác sĩ thông báo mắc hội chứng buồng trứng đa nang, cơ hội mang thai chỉ khoảng 20%. Chính mẹ chồng là người đưa cô đi bắt mạch đông y, đồng thời là người đi mua que thử thai khi thấy con dâu có dấu hiệu mang thai. "Mình sang Hàn hơn một năm rồi mà chưa có bầu. Lúc biết mình có thai, cả nhà vui nguyên một ngày hôm đó" , cô từng kể.

Kiều Tiên làm YouTube từ năm 2012. Ảnh: YouTube nhân vật.

Sau này, Kiều Tiên bắt đầu ghi lại cuộc sống làm dâu Hàn Quốc, chia sẻ các video nấu ăn, sinh hoạt gia đình và trải nghiệm văn hóa Việt - Hàn trên YouTube. Lối nói chuyện mộc mạc, gần gũi giúp Yewon TV dần trở thành một trong những kênh đời sống nổi bật của cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc.

Song song với việc sáng tạo nội dung, Kiều Tiên còn kinh doanh và nhận nhiều hợp đồng quảng cáo.

Sau nhiều năm xây dựng thương hiệu cá nhân, cuộc sống của cô ngày càng khấm khá. Năm 2021, nữ YouTuber từng gây chú ý khi chia sẻ việc mua chiếc BMW trị giá khoảng 2,8 tỷ đồng. Những năm sau đó, khán giả thường xuyên thấy cô đưa cả gia đình đi du lịch, đầu tư kinh doanh và chăm lo cho cả hai bên nội ngoại.

Kiều Tiên cũng từng tiết lộ bản thân chi khoảng 500 triệu đồng viện phí để điều trị cho bố chồng khi ông lâm bệnh, đồng thời mua lại căn nhà của gia đình chồng.

Kiêu Tiên "đổi dời" sau khi làm YouTube. Ảnh: FBNV.

Trong video xác nhận ly hôn mới đây, cô cho biết phần lớn tài sản hiện nay đều do bản thân gây dựng. Theo thỏa thuận giữa hai người, cô đồng ý để chồng nhận căn nhà đang cho thuê như một món quà dưỡng già.

"Vũ trụ" nhân vật quanh Kiều Tiên: Từ anh Ba Đông đến mẹ chồng đều từng nổi tiếng trên MXH

Song, với nhiều cư dân mạng, họ yêu thích và follower kênh của Kiều Tiên không chỉ bởi cô mà còn các nhân vật xoay quanh Kiều Tiên.

Đầu tiên và nổi bật nhất phải kể đến mẹ chồng của cô - bà Joo Sun Seon (khoảng 70 tuổi).

Nếu những năm đầu, bà Sun Seon xuất hiện trong câu chuyện của Kiều Tiên với vai trò người thân trong gia đình, thì từ khoảng năm 2021, bà dần trở thành một trong những "nhân vật chính" trên các nền tảng mạng xã hội của con dâu.

Các vlog ăn uống, nấu ăn, làm vườn hay sinh hoạt thường ngày có mặt mẹ chồng liên tục thu hút lượng xem lớn. Từ cách làm kim chi, nấu ăn, chăm sóc khu vườn cho tới những màn đối đáp hài hước giữa hai mẹ con đều nhận được sự yêu thích từ người xem.

Kiều Tiên có mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng. Ảnh: FBNV.

Bà thoải mái đứng trước ống kính, không ngại bị con dâu trêu chọc, sẵn sàng tham gia các thử thách vui vẻ, thậm chí nhiều lần cùng Kiều Tiên cá cược những khoản tiền nhỏ để tạo tiếng cười cho khán giả. Trong nhiều video, hai người tương tác với nhau giống như một cặp mẹ con thân thiết hơn là mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vốn thường được cho là có khoảng cách.

Năm 2024-2025, bà nhiều lần về Việt Nam cùng con dâu, trải nghiệm cuộc sống miền Tây như đi chợ quê, ăn bánh xèo, bún nước lèo, chèo xuồng... Những hình ảnh này từng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 6/2026, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu rạn nứt. Kiều Tiên xác nhận mẹ chồng đã dọn ra ở riêng sau những mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc và nhà cửa. Cô cũng cho biết đã mua lại căn nhà đang sinh sống sau khi hai bên xảy ra xích mích.

Bên cạnh chồng và mẹ chồng, chị chồng của Kiều Tiên - Mijin - cũng từng nhiều lần xuất hiện trong các vlog gia đình. Dù không hoạt động mạng xã hội hay xuất hiện thường xuyên như bà Sun Seon, Mijin vẫn góp mặt trong một số video khi gia đình đoàn tụ hoặc về Việt Nam thăm quê ngoại của Kiều Tiên.

Chị chồng Kiều Tiên - Ảnh: FBNV.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, Mijin được nhận xét có mối quan hệ khá hòa thuận với em dâu. Tuy nhiên, cô khá kín tiếng và hiếm khi chia sẻ về đời sống cá nhân trước công chúng.

Tiếp đó là chồng cũ Kiều Tiên - Kim Dong-hyun, song nhiều năm qua được khán giả quen gọi bằng cái tên rất miền Tây là "anh Ba Đông".

Chồng cũ của cô - anh "Ba Đông" cũng thường xuyên xuất hiện trên các vlogs của vợ. Ảnh: FBNV.

Kiều Tiên từng chia sẻ chồng cô là người ít nói, không lãng mạn nhưng sống có trách nhiệm và thương vợ con. Trong suốt thời gian làm nội dung, anh chủ yếu xuất hiện cùng gia đình chứ không hoạt động mạng xã hội riêng.

Sau 17 năm chung sống, cả hai có hai người con, một trai một gái. Theo chia sẻ mới nhất, sau khi ly hôn, Kiều Tiên sẽ là người trực tiếp chăm sóc cả hai.

Mới đây, Kiều Tiên cho biết chính chồng là người chủ động đề nghị ly hôn. Hai bên thống nhất cô sẽ trực tiếp nuôi con, trong khi anh vẫn ở tầng 2 của căn nhà hiện tại thêm một thời gian để tiện chăm sóc các con.

Đến nay, phía anh Ba Đông vẫn chưa có chia sẻ công khai về sự việc.

Bố chồng Kiều Tiên cũng từng xuất hiện trong các vlogs ăn uống của con dâu. Song, ông đã qua đời khoảng hai năm trước. Trong các video cũ, ông thường xuất hiện với hình ảnh hiền lành, gần gũi và được nhiều khán giả nhận xét là rất thương con dâu.