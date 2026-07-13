Siêu phẩm mới chiếu 2 tiếng đã thu về 380 tỷ: Tất cả là nhờ một danh hài ở Việt Nam ai cũng biết mặt

Ngay từ khi công bố, Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu (Kung Fu Soccer) đã được xem là một trong những siêu phẩm Hoa ngữ được đông đảo khán giả mong chờ. Sự kỳ vọng ấy nhanh chóng được chuyển hóa thành những con số biết nói khi công chiếu phim đã có một màn mở màn ấn tượng nhất phòng vé Trung Quốc năm nay.

Cụ thể, sau khi chính thức công chiếu được 2 tiếng rưỡi, phim đã cán mốc doanh thu 100 triệu NDT (tương đương 380 tỷ đồng), trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất dịp cuối tuần. Sau đó, phim vẫn tiếp tục phá đảo phòng vé khi kết thúc ngày đầu tiên với doanh thu hơn 200 triệu NDT (710 tỷ đồng) và tiếp tục vượt 400 triệu NDT (khoảng 1.400 tỷ đồng) sau 2 ngày.

Đồng thời, phim thiết lập đến hiện tại là 9 kỷ lục trong lịch sử điện ảnh của phim Trung Quốc, trong đó có kỷ lục về số suất chiếu ngày đầu cao nhất và doanh thu bán vé trước của mùa phim hè tại đất nước tỷ dân.

Được đầu tư với mức kinh phí 380 triệu NDT (hơn 1.300 tỷ đồng), Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu là sự kết hợp giữa kỹ xảo hình ảnh VFX mãn nhãn và môn thể thao vua đã tạo nên món ăn tinh thần vừa hài hước, vừa kịch tính. Phim kể về đội bóng đá nữ vô danh Nga Mi là tập hợp những người phụ nữ có số phận bình dân, lam lũ trong xã hội. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên hết thời, họ cùng nhau đứng lên, đập tan định kiến giới tính để chinh phục Cúp Chí Tôn - giải đấu danh giá nhất.

Đằng sau những tiếng cười "cười ra nước mắt", bộ phim là hành trình vượt qua nghịch cảnh đầy cảm xúc của phái nữ. Sự góp mặt của mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai tiền đạo chủ lực và ảnh hậu Trương Tiểu Phỉ trong vai nữ huấn luyện viên cá tính đã khắc họa thành công tinh thần kiên cường, đoàn kết của những "nữ hiệp" thời hiện đại.

Đằng sau thành tích đáng kinh ngạc, nhiều khán giả cho rằng yếu tố tạo sức hút cho phim chính là Châu Tinh Trì - "vua hài" Hong Kong mà gần như ai ở Việt Nam cũng từng ít nhất biết đến tên tuổi, nhất là với thế hệ 8X, 9X, 10X. Từ thời kỳ của những chiếc băng đĩa lậu cho đến chiếc tivi CRT cũ kỹ, những cái tên như Tuyệt Đỉnh Kung Fu, Đội Bóng Thiếu Lâm, Thần Bài hay Đại Thoại Tây Du đã trở thành tuổi thơ của rất nhiều khán giả Việt.

Không ít người thậm chí còn thuộc lòng các phân cảnh kinh điển của Châu Tinh Trì. Câu nói kinh điển "Làm người mà không có ước mơ, khác gì một con cá mặn" hay hành động vuốt tóc slow-motion bước vào sòng bài đã trở thành trend được giới trẻ Việt bắt chước một thời, biến ông thành một trong số ít nghệ sĩ Hong Kong có sức ảnh hưởng tại Việt Nam.

Dù không trực tiếp đóng chính như thời kỳ đỉnh cao, Châu Tinh Trì vẫn được xem là linh hồn của Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu với vai trò chủ chốt là biên kịch kiêm đạo diễn sau 7 năm vắng bóng. Lần này, ông trở lại với "đặc sản" đã làm nên thương hiệu của mình: kết hợp võ thuật, bóng đá và hài "vô lý nhưng thuyết phục". Dưới sự dẫn dắt của "vua hài", các cô gái đã khéo léo kết hợp võ công truyền thống Trung Hoa vào các kỹ thuật bóng đá hiện đại, tạo nên những pha đi bóng, sút phạt mãn nhãn và hài hước.

Nếu hơn 20 năm trước, ông từng tạo nên hiện tượng toàn châu Á với Đội Bóng Thiếu Lâm thì Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu được xem như một sự tiếp nối tinh thần ấy, nhưng thay dàn cầu thủ nam bằng một đội bóng nữ đầy cá tính. Con số 380 tỷ đồng chỉ sau 2 tiếng và doanh thu thì vẫn tăng đều đều chính là câu trả lời cho đẳng cấp vững bền của vị "vua hài".