Kiểu mặc vừa lười biếng vừa quyến rũ này đang khiến nhiều cô gái mê mẩn

Thời gian gần đây phong cách Hong Kong cổ điển lại hot trở lại rồi! Kiểu thẩm mỹ đậm chất Hồng Kông thập niên 90 với cảm giác lãng mạn, hơi hoài niệm và phảng phất nét điện ảnh ấy thực sự quá cuốn hút. Hôm nay mình sẽ chia sẻ vài kiểu phối đồ phong cách Hong Kong đang rất được yêu thích, giúp bạn “biến hình” thành nữ chính phim TVB chỉ trong tích tắc, đi đâu cũng nổi bật.

Phong cách retro quyến rũ nổi bật

Điểm nhấn phối đồ: Ưu tiên các gam màu như đỏ rượu vang, xanh rêu, xanh sapphire. Công thức phối màu nổi bật thường là áo sơ mi trắng + quần jeans xanh retro + son đỏ. Thêm các món đồ chất liệu lụa để tổng thể trông sang và có khí chất hơn ngay lập tức. Kiểu này đặc biệt hợp với những cô gái thích vẻ ngoài nổi bật và thu hút ánh nhìn.

Phong cách lười biếng, phóng khoáng

Điểm nhấn phối đồ: Áo sơ mi nên chọn rộng hơn một size, xắn nhẹ tay áo thật tự nhiên. Quần ống rộng cần có độ rũ mềm mại để tạo cảm giác “đi có gió”. Kiểu tóc cũng rất quan trọng, tóc xoăn buông vai hoặc xoăn sóng lớn sẽ tạo hiệu ứng bồng bềnh như vừa ngủ dậy, vừa lười biếng vừa cuốn hút.

Phong cách áo da cá tính

Điểm nhấn phối đồ: Áo da kết hợp quần jeans là combo kinh điển của phong cách Hong Kong cổ điển. Có thể phối thêm áo màu xanh lá bên trong hoặc đội mũ beret để làm dịu sự mạnh mẽ, đồng thời tăng cảm giác thời trang hơn. Đây là kiểu mặc dành cho những cô gái có thần thái mạnh, bước đi đầy khí chất.

Phong cách nữ chính phim

Điểm nhấn phối đồ: Có thể tham khảo style của Chung Sở Hy với áo yếm đính hoa nổi, quần jeans ống loe retro, boots cao bồi phong cách cá tính và khuyên tai hoa kim loại của Louis Vuitton. Tổng thể vừa rực rỡ vừa sang trọng. Kiểu phối này đặc biệt hợp với những cô gái theo đuổi phong cách có chiều sâu và tính thời trang cao, dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh.







