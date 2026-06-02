Không cần logo hay trang sức đắt tiền, kiểu váy này vẫn toát lên tinh thần quiet luxury đầy cuốn hút

Chỉ cần lướt qua trang cá nhân của Natalia Chamova – fashion blogger đến từ London – dễ dàng nhận ra công thức mặc đẹp mà cô theo đuổi. Đó là những chiếc váy với phần lưng được mở rộng tối đa, kết hợp chi tiết dây buộc mềm mại, tạo nên vẻ đẹp vừa nữ tính, vừa bay bổng nhưng không quá phô trương.

Sức hút đến từ phần lưng thay vì phần trước

Trong nhiều năm, thời trang mùa hè thường tập trung vào cổ áo, tay áo hay phần chân váy. Nhưng những thiết kế Natalia Chamova yêu thích lại hướng mọi sự chú ý về phía sau.

Có chiếc váy được cắt sâu toàn bộ phần lưng và thắt nơ lớn ở eo. Có thiết kế chỉ hé lộ một khoảng da nhỏ nhưng được nhấn bằng những sợi dây mảnh đan chéo tinh tế. Một số mẫu khác sử dụng kỹ thuật corset buộc dây phía sau, giúp tôn đường cong cơ thể mà vẫn giữ được nét thanh lịch.

Chính những chi tiết này tạo nên hiệu ứng thị giác rất đặc biệt. Khi người mặc quay lưng hoặc di chuyển, phần dây buộc khẽ chuyển động theo gió, khiến tổng thể trở nên mềm mại và lãng mạn hơn hẳn.

Bảng màu dịu nhẹ tạo cảm giác sang trọng

Một trong những lý do khiến phong cách của Natalia Chamova được yêu thích là khả năng sử dụng màu sắc rất tinh tế.

Thay vì những gam màu quá nổi bật, cô thường lựa chọn các tông pastel như xanh bạc hà, vàng bơ, hồng phấn, trắng kem hoặc xanh da trời nhạt. Đây đều là những gam màu có độ bão hòa thấp, tạo cảm giác dịu mắt và rất phù hợp với ánh nắng mùa hè.

Khi kết hợp với chất liệu voan, chiffon hoặc cotton mềm, những gam màu này càng trở nên thơ mộng hơn. Chỉ cần thêm một chiếc kẹp tóc hình hoa hoặc một chiếc khăn lụa nhỏ, tổng thể đã đủ để tạo nên cảm giác như đang tận hưởng kỳ nghỉ tại miền Nam nước Pháp hay một hòn đảo Địa Trung Hải.

Công thức mặc đẹp dành cho những chuyến du lịch hè

Điểm chung trong hầu hết các bộ trang phục của Natalia là sự tối giản trong phụ kiện. Cô hiếm khi đeo quá nhiều trang sức. Thay vào đó là những chiếc túi cói, túi da màu nâu nhạt, sandal quai mảnh hoặc những bông hoa cài tóc mang màu sắc đồng điệu với trang phục.

Chính cách tiết chế này giúp chiếc váy trở thành nhân vật chính của bộ đồ. Đồng thời tạo nên vẻ đẹp thư thái, không gắng gượng – điều mà giới thời trang thường gọi là "summer ease", tức cảm giác thoải mái và tự nhiên của mùa hè. Đây cũng là lý do kiểu váy hở lưng buộc dây rất được yêu thích trong các chuyến du lịch. Chỉ cần một chiếc váy đẹp là đã đủ để có những bức ảnh ấn tượng mà không cần phối đồ quá cầu kỳ.

Không cần quá gợi cảm vẫn đầy cuốn hút

Nhiều người thường e ngại váy hở lưng sẽ khiến tổng thể trở nên quá táo bạo. Tuy nhiên, những gì Natalia Chamova thể hiện lại hoàn toàn ngược lại. Các thiết kế cô lựa chọn đều có độ cân bằng rất tốt. Nếu phần lưng được mở rộng thì thân váy thường dài qua gối hoặc chạm mắt cá chân. Nếu chi tiết cắt xẻ xuất hiện ở thân trước, phần còn lại của trang phục vẫn giữ sự kín đáo cần thiết.

Trong thời điểm nhiều cô gái đang tìm kiếm những bộ trang phục vừa đẹp để chụp ảnh, vừa đủ thoải mái cho những ngày nắng nóng, váy hở lưng buộc dây có lẽ là một trong những lựa chọn đáng thử nhất. Bởi đôi khi, chỉ một khoảng hở phía sau cùng vài sợi dây mềm mại cũng đủ để biến một chiếc váy đơn giản trở thành điểm nhấn khiến người ta nhớ mãi.

