Kiếp nạn chơi Tết không chừa một ai, nam ca sĩ hot có cả triệu fan cũng không thoát!

Tết đến xuân về, nhà nhà rộn ràng sắm sửa, cắm hoa, trang trí để đón năm mới. Ai cũng mong cây hoa nhà mình sẽ "ngủ đông" ngoan ngoãn, chờ đúng ngày 30 Tết hoặc mùng 1 mới bung nở báo hiệu một cái Tết trọn vẹn. Nhưng đời không như mơ, và "kiếp nạn" nở sớm đã trở thành nỗi ám ảnh chung của biết bao người chơi hoa Tết. Thậm chí, đến cả V (BTS) – idol toàn cầu với gu thẩm mỹ đỉnh cao, tài sản khủng, cuộc sống như mơ – cũng phải bất lực trước cảnh tượng không mong đợi này.

Trên trang cá nhân, nam thần BTS chia sẻ hình ảnh chụp bên bình tuyết mai đã nở bung dù Tết Âm lịch 2026 vẫn còn hơn chục ngày nữa mới chính thức đến. Không hổ danh là thánh meme của Kpop, đi kèm với bình hoa nở sớm là gương mặt "ba phần bất lực, bảy phần như ba" của V. Chính sự đối lập giữa bình hoa đẹp và biểu cảm hài hước ấy đã tạo nên khoảnh khắc viral chỉ sau thời gian ngắn.

Bình tuyết mai của V (BTS) đã nở bung dù Tết Âm lịch 2026 vẫn còn hơn chục ngày nữa mới chính thức đến. Anh chụp ảnh với gương mặt không thể bất lực hơn. Ảnh: Instagram

Cư dân mạng nhanh chóng tỏ ra đồng cảm với nam thần sinh năm 1995. Hóa ra những tình huống trớ trêu ngày Tết không hề chừa một ai. Người thường mua đào, mua mai sớm thì hoa nở trước giao thừa, idol mua hoa… cũng nở sớm y chang! Chứng tỏ "kiếp nạn chơi Tết" này đúng là công bằng, không chừa một ai, kể cả siêu sao Kpop.

Sự đồng cảm bất ngờ này khiến fan thích thú, bởi nó cho thấy V cũng rất đỗi đời thường, cũng lo trang trí Tết, cũng gặp sự cố nhưng vượt qua bằng sự hài hước và dễ thương. Khoảnh khắc nhỏ nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi hiếm có giữa siêu sao toàn cầu và người hâm mộ. Không sân khấu rực rỡ, không ánh đèn hào nhoáng, chỉ là một góc nhà, một bình hoa và nụ cười giản dị — thế thôi cũng đủ khiến ARMY cảm thấy mùa xuân đã đến gần hơn.

"Kiếp nạn chơi Tết" này đúng là công bằng, không chừa một ai, kể cả siêu sao Kpop. Ảnh: Pinterest

Kim Taehyung (nghệ danh V) sinh ngày 30/12/1995 tại Daegu, Hàn Quốc, là một trong những thành viên nổi tiếng nhất của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Sở hữu chất giọng trầm quyến rũ hiếm có trong Kpop, visual lãng tử cùng phong thái nghệ sĩ độc đáo, V nhanh chóng trở thành biểu tượng phong cách và gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu quốc tế. Ra mắt năm 2013 dưới trướng Big Hit Entertainment, V không chỉ là vocal chính mà còn là “cây hút fan” của nhóm nhờ hình ảnh cuốn hút và tính cách hài hước, khác biệt. Ngoài hoạt động nhóm, V còn gây dấu ấn với loạt ca khúc solo như Stigma, Singularity, Inner Child và đặc biệt là album solo đầu tay Layover phát hành năm 2023, giúp anh khẳng định màu sắc nghệ sĩ trưởng thành, thiên hướng R&B – Jazz đầy cảm xúc.

Không giới hạn trong âm nhạc, nam thần BTS còn lấn sân diễn xuất với vai diễn trong phim cổ trang Hwarang: The Poet Warrior Youth và thể hiện khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc qua các bản phát hành riêng như Scenery hay Winter Bear. Anh cũng được biết đến với niềm đam mê nhiếp ảnh, hội họa và thời trang, thường xuyên tạo xu hướng với phong cách cổ điển pha hiện đại. Là người sống nội tâm, V từng chia sẻ rằng con đường hoạt động solo vừa là thử thách vừa khiến anh cảm thấy cô đơn khi thiếu sự đồng hành của các thành viên BTS, cho thấy góc nhìn trưởng thành và chân thật phía sau ánh hào quang.

Trong đời sống cá nhân, V là con út trong gia đình, lớn lên giữa môi trường nông thôn trước khi theo đuổi nghệ thuật. Anh duy trì mối quan hệ thân thiết trong “Wooga Squad” cùng Park Seo Joon, Choi Woo Shik và những nghệ sĩ nổi tiếng khác. V từng được cho là hẹn hò với Jennie (BLACKPINK), nhưng đã chia tay vào cuối năm 2023. Sự đa tài, nhân cách thân thiện và sức ảnh hưởng toàn cầu giúp V luôn giữ vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ, trở thành một trong những nghệ sĩ K-pop có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế hệ.

V (BTS) đang là 1 trong những nam idol hàng đầu hiện nay. Ảnh: Instagram

Nguồn: Instagram