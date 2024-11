Ngày 25-11, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ ông B.Đ.H. (SN 1981, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), nguyên chủ tịch UBND phường Hàng Kênh (quận Lê Chân), và một số đối tượng khác để điều tra làm rõ hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Lực lượng công an kiểm tra hành chính vũ trường New MDM

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, hồi 0 giờ 15 phút ngày 21-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng bất ngờ tiến hành kiểm tra vũ trường New MDM.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện 26 khách dương tính với chất ma tuý, đồng thời tạm giữ một số tang vật có liên quan.

Sau nhiều giờ kiểm tra hành chính, rạng sáng 21-10, lực lượng công an đã đưa các đối tượng liên quan về Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng (khu Đồng Giới, thị trấn An Dương, huyện An Dương) để xác minh, phân loại.

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, tại thời điểm lực lượng công an xuất hiện, ông B.Đ.H. cùng vợ là P.T.K.A. (SN 1987), nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra quận ủy Hải An, TP Hải Phòng, cũng có mặt tại vũ trường "hot" nhất Hải Phòng.

Quá trình kiểm tra nhanh, cả 2 vợ chồng ông H., bà A. đều dương tính với ma tuý.

Ngày 25-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, bà P.T.K.A. thừa nhận khi lực lượng công an kiểm tra vũ trường New MDM, cả 2 vợ chồng bà đều có mặt tại đây.

Hiện, ông H. đang bị tạm giữ tại cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, còn bà A. được cho về vào ngày 24-11.

Vào thời điểm kiểm tra, tại vũ trường New MDM có gần 150 khách

Bà P.T.K.A. cho biết thêm đến thời điểm hiện tại, cả 2 vợ chồng bà đều đã có đơn xin nghỉ việc với lý do "nguyện vọng cá nhân".

Cũng liên quan đến vụ việc trên, vị Tổ trưởng tổ dân phố 18, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân cho biết vào ngày 21-11, lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng ông H., bà A. tại tổ dân phố 18, phường Vĩnh Niệm.

"Hai vợ chồng ông B.Đ.H. ở địa phương là người cởi mở, gần gũi, luôn chấp hành đúng các quy định của địa phương" - vị tổ trưởng Tổ dân phố 18 cho biết.