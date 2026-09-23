Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian qua, hoạt động kinh doanh trên không gian mạng phát triển mạnh, đã xuất hiện tình trạng một số cá nhân lợi dụng Facebook, Zalo và các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, chào bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường nắm tình hình, rà soát các tài khoản, trang, nhóm và cá nhân có hoạt động quảng cáo, kinh doanh các mặt hàng có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng trên không gian mạng.

Kết quả, ngày 22/9/2026, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Công an phường Phủ Lý và Đội Quản lý thị trường số 11 thuộc Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh N.H.D tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 30 loại hàng hóa thuộc nhóm thực phẩm chức năng, với tổng số 162 hộp sản phẩm. Trong đó có nhiều sản phẩm dạng viên nén, viên nang, dễ khiến người tiêu dùng nhầm lẫn với thuốc sử dụng đường uống. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh N.H.D. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Hiện nay, hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên không gian mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là khi các sản phẩm được quảng cáo với nội dung thổi phồng công dụng, như “điều trị”, “chữa khỏi”, “thay thế thuốc đặc trị” hoặc cam kết hiệu quả tuyệt đối, dễ khiến người tiêu dùng hiểu sai về công dụng và sử dụng sản phẩm không phù hợp ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân thận trọng khi mua thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe qua mạng xã hội; cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, thông tin trên nhãn, đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm, hướng dẫn sử dụng và các thông tin pháp lý liên quan. Người tiêu dùng không nên coi thực phẩm chức năng là thuốc, không tự ý sử dụng sản phẩm để thay thế thuốc điều trị.

Khi phát hiện dấu hiệu kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc quảng cáo sai lệch, người dân cần lưu giữ hình ảnh, nội dung quảng cáo, thông tin tài khoản, hóa đơn, chứng từ giao dịch và kịp thời cung cấp cho cơ quan Công an, lực lượng Quản lý thị trường hoặc cơ quan chức năng để xác minh, xử lý.

Thời gian tới, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn kinh doanh hàng hóa có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng.