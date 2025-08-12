Theo Tân Hoa Xã, tháng 10/2024, sau một thời gian theo dõi và điều tra, Cục Cảnh sát thành phố Lan Châu đã tiến hành kiểm tra đột xuất căn hộ của người đàn ông tên Cung Thiệu.

Kết quả, cảnh sát phát hiện trong nhà của Cung Thiệu chất đầy các hộp chứa botox (chất dùng trong thẩm mỹ để xóa nếp nhăn) không có nhãn hiệu. Các hộp botox chỉ được dán nhãn sơ sài như “loại đỏ”, “loại trắng”, “loại ngọc trai”,... dựa vào màu sắc của vỏ hộp.

Nghi phạm Cung Thiệu khai nhận trong nhà có khoảng 2.000 hộp botox không có nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ.

Botox (Botulinum toxin) là một protein thuộc nhóm neurotoxin do vi khuẩn Clostridium botulinum (C. botulinum) tạo ra. Trong thẩm mỹ, botox được dùng để tiêm vào các vùng cơ của khuôn mặt để xóa nếp nhăn và ngăn ngừa các biểu hiện lão hóa.

Cảnh sát Vương Hồng Bân, phó đội trưởng đội điều tra, cho biết tại Trung Quốc, botox dùng trong thẩm mỹ là botox tiêm loại A, được quản lý chặt chẽ theo quy định Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc và Bộ Y tế Trung Quốc. Các công ty muốn kinh doanh botox cần được cơ quan quản lý kiểm định chất lượng và cấp phép.

Tuy nhiên, Cung Thiệu lại không thể xuất trình giấy phép kinh doanh botox. Cảnh sát lập tức bắt giữ Cung Thiệu để phục vụ điều tra.

Botox được bày la liệt trên kệ trong căn hộ của Cung Thiêu. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Thủ đoạn buôn bán trái phép tinh vi

Cảnh sát Vương Viễn của đội điều tra cho biết, nghi phạm đã liên hệ và đặt mua botox giá rẻ được sản xuất ở nước ngoài thông qua phần mềm giao dịch đặc biệt. Hàng sẽ được nhập lậu theo nhiều hình thức và giao đến kho chứa cách căn hộ của Cung Thiệu 2km. Nghi phạm sẽ dùng một chiếc điện thoại khác để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

Khi có đơn đặt hàng, anh ta sẽ dùng tên giả và sim rác để liên hệ với đơn vị vận chuyển và giao hàng cho khách. Cung Thiệu bán lại với giá cao cho các spa hoặc cơ sở làm đẹp nhỏ lẻ có nhu cầu. Cảnh sát cho biết các cơ sở làm đẹp mua botox giá rẻ thường không có chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ.

Giá gốc của 1 hộp botox là 80 nhân dân tệ (khoảng 292.000 đồng), tháng cao điểm có thể tăng thành 120 nhân dân tệ (khoảng 438.000 đồng) nhưng Cung Thiệu sẽ bán lại cho các cơ sở làm đẹp với giá 1.300 nhân dân tệ (khoảng 4,7 triệu đồng).

Trung bình mỗi tháng, Cung Thiệu sẽ bán hơn 1.000 đơn hàng botox, doanh số đạt hơn 300.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1 tỷ đồng). Ước tính số tiền đối tượng đã thu lợi bất chính là hơn 10 triệu nhân dân tệ (hơn 36,5 tỷ đồng).

Bên cạnh vấn đề nguồn gốc, cảnh sát cũng phát hiện các hộp botox không được bảo quản đúng cách (bảo quản lạnh ở nhiệt độ 2-8 độ C). Tại căn hộ và kho chứa, botox được xếp trên tủ lạnh. Khi vận chuyển, chỉ một số ít đơn hàng được gói kèm túi đá giữ lạnh, số còn lại được vận chuyển ở nhiệt độ thường.

Botox kém chất lượng được bán cho các cơ sở làm đẹp nhỏ lẻ, không có chứng chỉ hành nghề. (Ảnh minh họa)

Nguy cơ khi sử dụng botox kém chất lượng

Bác sĩ Vương Vĩnh Tường, Trưởng Khoa Bỏng và Phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Cam Túc, cho biết sử dụng botox giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ có thể gây ra nhiều nguy cơ đối với sức khỏe chẳng hạn như nhiễm trùng, biến dạng khuôn mặt, hỏng mắt,...

Chuyên gia Vương Vĩnh Tường cũng khuyến cáo: “Khi có nhu cầu làm đẹp hoặc tiêm botox, mọi người nên lựa chọn các cơ sở uy tín, do bác sĩ có chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ thực hiện, đọc kỹ nhãn hiệu và thông tin của cơ sở sản xuất sản phẩm botox để đảm bảo an toàn sức khỏe”.

(Theo Tân Hoa Xã)