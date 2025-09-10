Fanpage aFamily

Kiểm toán Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN

Sáng 09/9, Kiểm toán nhà nước (KTNN) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) tổ chức Hội nghị triển khai kiểm toán.

Theo đó, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn và Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVNGENCO2 Trần Phú Thái đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự có Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI Trần Văn Hảo, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI Lê Thị Thu Hương - Trưởng Đoàn kiểm toán, các thành viên Đoàn kiểm toán và đại diện lãnh đạo các phòng, ban của EVN, EVNGENCO2.
Kiểm toán Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị

Kiểm toán Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN - Ảnh 2.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ chủ trì Hội nghị

Kiểm toán Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN - Ảnh 3.

Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI Trần Văn Hảo công bố Quyết định kiểm toán

