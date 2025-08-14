Nhân vật chính là bà Nachiko Tanaka (83 tuổi) và con gái Akane (47 tuổi). Họ sở hữu một tòa nhà chung cư 7 căn hộ, trong đó giữ lại 4 căn để ở và cho thuê phần còn lại. Tiền cho thuê mỗi tháng mang về hơn 400.000 yên (tương đương 2.700 USD - khoảng 70,9 triệu đồng). Ngoài ra, bà Nachiko còn nhận khoản lương hưu do người chồng quá cố để lại. Về lý thuyết, đây là một gia đình không hề khó khăn về tài chính.

Thế nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Căn hộ của hai mẹ con giống như một bãi rác thu nhỏ. Lối vào chật kín những hộp quà chưa mở. Phòng khách chất đầy sách, lon, túi mua sắm, khiến việc di chuyển khó khăn. Quầy bếp ngổn ngang gia vị, bát đĩa; nồi cơm điện hỏng từ lâu. Hàng loạt thực phẩm chưa mở bao bì nhưng đã hết hạn. Phòng ngủ chật đến mức cửa chỉ hé được vài chục centimet vì đồ đạc chất đống.

“Chúng tôi mua những thứ mình thích nhưng chẳng bao giờ dùng. Đồ đạc cứ thế chồng chất. Khi bắt đầu dọn, chúng tôi mệt quá nên bỏ cuộc,” bà Nachiko ngồi trên đống đồ, vừa đẩy sang một bên để nằm ngủ, vừa chia sẻ.

Đáng chú ý, cả hai đều thất nghiệp, nhưng không vì thế mà thiếu ăn. Họ thường gọi đồ ăn mang về, tắm tại nhà tắm công cộng và giặt giũ ở tiệm máy giặt tự phục vụ gần nhà.

Một quá khứ giàu có và đầy đủ

Bà Nachiko xuất thân từ một gia đình kinh doanh giàu có, kết hôn với người chồng làm trong ngành giáo dục. Cô con gái Akane nhớ lại thuở nhỏ, cha thường đưa cả nhà đi du lịch nước ngoài, thưởng thức những món ăn hảo hạng và mua sắm hàng hóa chất lượng. Gia đình từng có người giúp việc, một chú chó và không khí luôn tràn ngập tiếng cười.

“Bố tôi rất coi trọng gia đình, tự tay nấu ăn cho mẹ con tôi. Người giúp việc lo mọi việc trong nhà. Cuộc sống khi đó thật hạnh phúc,” Akane kể.

Căn nhà ngổn ngang đồ dùng và cả rác sinh hoạt

Biến cố và sự sa sút

Sau khi người cha qua đời, nguyên nhân không được tiết lộ, hai anh chị của Akane rời nhà. Chỉ còn lại mẹ và con gái sống cùng nhau. Không quen tự lập, họ dần mất phương hướng, để mặc căn nhà rơi vào tình trạng bừa bộn trầm trọng.

“Không phải là chúng tôi không muốn thay đổi, chỉ là chúng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu,” Akane thừa nhận.

Câu chuyện của họ được biết đến rộng rãi sau khi xuất hiện trong chương trình truyền hình Nhật Can I Come to Your House? – một show nổi tiếng với việc phỏng vấn và ghi hình tại nhà những người lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, đổi lại tiền vé về nhà.

Sau khi được truyền thông đại lục đăng tải vào tháng 8, câu chuyện này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người bình luận: “Hóa ra ngay cả khi không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền hay nợ mua nhà, con người vẫn có thể sống tệ như thế này.”

Người khác nhận xét: “Khi cuộc sống mất đi trọng tâm, chúng ta dễ bị cuốn vào những điều tầm thường, không còn sức để làm gì.”

Một ý kiến khác bày tỏ hy vọng: “Tôi mong họ tìm đến sự giúp đỡ từ chuyên gia tâm lý, tìm lại động lực sống. Chắc chắn người cha không muốn thấy họ sa sút như thế này.”

Câu chuyện của mẹ con bà Nachiko cho thấy, sự giàu có về vật chất không đồng nghĩa với một cuộc sống gọn gàng, hạnh phúc. Khi tinh thần rơi vào trạng thái mất phương hướng, ngay cả những người có điều kiện tài chính vững vàng cũng có thể rơi vào vòng luẩn quẩn bừa bộn và trì trệ.