Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 141 bị cáo trong đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).

Trong danh sách bị cáo có ca sĩ Vũ Hà (tên thật Vũ Ngọc Hà, sinh năm 1971). Theo cáo trạng, ngày 18/5/2024, Vũ Hà tham gia đánh bạc một lần với số tiền hơn 2.600 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng). Nam ca sĩ được tại ngoại.

Ca sĩ Vũ Hà ra hầu toà trong vì tội đánh bạc.

Thông tin Vũ Hà vướng lao lý lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng. Ngay sau khi vụ việc được đưa tin, hàng loạt phát ngôn và đoạn clip cũ của Vũ Hà được dân mạng “đào” lại, trong đó đáng chú ý là chia sẻ “bí quyết kiếm 4 tỷ/ngày” dù làm nghề tự do.

"Cứ hàng ngày em phải đi làm, đi làm xa nhà tới vài chục cây số. Đi làm xa quá mà lương bấp ba bấp bênh chẳng có nhiều tiền. Thế là em mới quyết định nghỉ ở nhà làm nghề tự do. Ngày đầu tiên làm nghề tự do thôi thu nhập của em là 4 tỷ. Ghê chưa. Em biết là mọi người muốn biết bí quyết là gì đúng không. Ngay ngày đầu tiên em bán căn hộ chung cư gần 4 tỷ. Haha. Oai chưa?” , Vũ Hà chia sẻ.

Trước đó, Vũ Hà cũng nhiều lần gây tranh cãi bởi những phát ngôn ngông cuồng, gây sốc. Khi nổ ra tranh luận về dòng nhạc bolero, anh từng ẩn ý “đá xéo” ca sĩ hát dân gian đương đại: “Những ca sĩ hát nhạc đương đại luôn có phong cách không giống người. Nếu ăn mặc không giống người thì không hát được loại nhạc ấy. Đôi khi phải nhắm mắt, hát ú ớ, một câu hát lại 10 lần vì sợ người bên dưới không hiểu".

Vũ Hà từng gây xôn xao với nhiều phát ngôn tranh cãi.

Không dừng lại ở đó, Vũ Hà còn khiến dư luận phẫn nộ khi nói: “Loại nhạc này thích hợp khi nhà có đám tang, người ca sĩ đứng trước micro như người mù". Dù anh không nêu đích danh ai, nhưng dư luận thời điểm đó cho rằng Vũ Hà đã khiến cuộc tranh cãi giữa các nghệ sĩ càng thêm căng thẳng.

Năm 2021, Vũ Hà lại gây chú ý khi tham gia vào làn sóng tranh cãi giữa nghệ sĩ và khán giả. Anh cho rằng mối quan hệ giữa hai bên là tương tác hai chiều, đồng thời phát biểu rằng khán giả trên mạng “toàn nghe chùa”, không trân trọng sản phẩm nghệ thuật, một lần nữa khiến công chúng chia rẽ ý kiến.

Trước đó, giai đoạn 2003–2006, Vũ Hà từng gây tranh cãi vì phong cách biểu diễn khác biệt, lạ lùng, bị một số khán giả chê bai. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng anh là người tiên phong phá bỏ ranh giới biểu diễn truyền thống trong nhạc trẻ Việt Nam.

Ca sĩ Vũ Hà (tên thật Vũ Ngọc Hà) sinh năm 1971, quê Ninh Bình. Sở hữu giọng hát đặc trưng, anh từng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả hồi thập niên 2000, nhất là khán giả miền Tây.

Dân mạng ''đào lại'' phát ngôn kiếm 4 tỷ đồng/ngày khi làm nghề tự do của nam ca sĩ.

Nam ca sĩ nổi tiếng với các ca khúc như Mắt nai cha cha cha, Tiểu thơ kiêu kỳ, Trái tim băng giá, Búp bê Chao Mi Ao, Mambo nồng say...

Cũng chính dòng nhạc sôi động này giúp Vũ Hà đến gần với khán giả. Chia sẻ trong chương trình Lời tự sự, nam ca sĩ tiết lộ rằng ở thời kỳ đỉnh cao, anh từng đi hát tỉnh và đắt show tới mức chạy 3 điểm diễn trong môt đêm, trở về nhà khi đã gần 2h sáng. Cát-xê mỗi đêm có thể tính bằng vàng hoặc hàng chục triệu đồng.

Sau nhiều năm làm nghề, Vũ Hà vẫn giữ được độ nổi tiếng dù không ra sản phẩm mới nào. Nhờ độ nổi tiếng của những bài hát cũ, anh vẫn là gương mặt quen thuộc trong nhiều đêm diễn lớn nhỏ.