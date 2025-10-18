Những ngày qua, phim Cục Vàng Của Ngoại trở thành phim điện ảnh hot nhất nhì làng điện ảnh Việt. Ngoài những sao nữ kỳ cựu như Việt Hương, Hồng Đào thì dàn diễn viên nhí cũng nhận được sự quan tâm của công chúng. Cho đến mới đây, Hồng Đào bất ngờ "khui" bí mật của Khương Ngọc khiến khán giả ngỡ ngàng.

Theo đó, trong lần giao lưu tại rạp mới đây, Hồng Đào giới thiệu một cô bé tên Gia Yên là người đóng vai cháu mình trong phim. So với những diễn viên khác, Gia Yên là cái tên mới mẻ, chưa từng xuất hiện trước đó gây tò mò. Ngay sau đó, Hồng Đào gây bất ngờ khi nói thêm: "Đây là cháu của Hồng Đào trong phim nhưng là con ruột của Khương Ngọc ngoài đời".

Từ trước đến nay, Khương Ngọc luôn giữ kín mọi thông tin và hình ảnh về ái nữ đầu lòng, đây cũng chính là lần đầu tiên bé công khai xuất hiện trước công chúng. Trong hình huống này, Khương Ngọc cũng chỉ biết bật cười ngại ngùng. Hoá ra, đạo diễn Khương Ngọc đã "flex" con gái theo cách không ai ngờ đến chính là cho bé đóng phim của chính mình.

Khương Ngọc "nín lặng" khi Hồng Đào công khai con gái của anh ngay rạp phim (Nguồn: Showbiznhatbao)

"Diễn viên nhí" Gia Yên trong phim là con gái của Khương Ngọc, cô bé sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu

Bước chân vào nghệ thuật từ những năm 2007, Khương Ngọc nhanh chóng khẳng định mình không chỉ là một diễn viên "một màu". Anh gây ấn tượng với khả năng biến hóa đa dạng trong nhiều vai diễn: từ hài hước, lãng tử đến gai góc, tâm lý nặng ký. Những bộ phim như Hoa Dã Quỳ, Scandal, Ống Kính Sát Nhân, Chị Mười Ba - Phần kết Thập Tam Muội… đều ghi dấu tài năng diễn xuất của anh. Không dừng lại ở vai trò diễn viên, Khương Ngọc còn thử sức với công việc đạo diễn. Chính vì thế, trong mắt đồng nghiệp và người hâm mộ, Khương Ngọc là mẫu nghệ sĩ đa tài, đa sắc nhưng luôn giữ được cá tính riêng biệt, không bị cuốn vào vòng xoáy ồn ào của showbiz.

Khương Ngọc lấn sân sang đạo diễn và ra mắt những phim điện ảnh ăn khách

Khương Ngọc lại chọn cách cực kỳ kín tiếng khi nói về đời tư. Phải đến tháng 5/2022, khán giả mới "vỡ oà" khi loạt hình ảnh trong đám cưới của nam diễn viên bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, Khương Ngọc và bà xã Hải Yến đã tổ chức một lễ cưới ấm cúng tại bãi biển Nha Trang, chỉ mời khoảng 20 khách mời thân thiết. Không ồn ào truyền thông, không rình rang sự kiện, đám cưới của Khương Ngọc diễn ra trong không khí giản dị, gần gũi, đúng với tính cách đời thường của nam diễn viên.

Khương Ngọc xác nhận có con gái đầu lòng ngay lễ cưới của mình. Trước đó, anh chưa từng hé lộ bất kỳ thông tin nào về việc đã làm cha. Việc cùng lúc giới thiệu hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời là vợ và con gái khiến đám cưới của Khương Ngọc trở nên đặc biệt hơn bất kỳ lễ cưới Vbiz nào. Chia sẻ về lý do giữ kín chuyện đời tư, Khương Ngọc từng thẳng thắn cho biết anh muốn gia đình nhỏ của mình có được sự bình yên tuyệt đối, không bị ảnh hưởng bởi những ồn ào không cần thiết. Với Khương Ngọc, điều quan trọng nhất trong hôn nhân không phải là sự khoa trương, mà là sự thấu hiểu, đồng hành và sẻ chia thực sự từ những điều nhỏ nhất.

Cặp đôi tổ chức đám cưới cách đây 4 năm

Tại hôn lễ, Khương Ngọc cũng xác nhận có con gái nhưng giữ kín dung mạo bé