Sáng 6/11, tờ Koreaboo đưa tin, loạt ảnh Han So Hee và bạn thân - nữ minh tinh Jeon Jong Seo, cùng đổ bộ thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan cách đây gần 2 tháng bỗng được chia sẻ rần rần trở lại, đồng thời trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội xứ kim chi.

Trong loạt ảnh gây xôn xao, Han So Hee - Jeon Jong Seo nắm chặt tay nhau không rời, thi nhau khoe sắc trước ống kính truyền thông. Thế nhưng không phải nhan sắc hay độ gắn kết ăn ý của 2 ngôi sao trên thảm đỏ, nguyên nhân khiến loạt hình nói trên trở nên viral mới đây lại liên quan tới chuyện... vóc dáng của nữ minh tinh họ Jeon. Trong lần này, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào đường cong ở nơi vòng eo và hông của Jeon Jong Seo. Theo tờ Koreaboo, nhiều khán giả đặt ra nghi vấn mỹ nhân Money Heist: Korea đã thực hiện ca phẫu thuật thẩm mỹ nâng mông kiểu Brazil để sở hữu thân hình siêu thực. Được biết, nâng mông kiểu Brazil là phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ được thực hiện bằng cách sử dụng mỡ tự thân từ các vùng như bụng, hông, đùi... tiêm vào vòng 3, nhằm giúp vòng 3 trở nên căng tròn và gợi cảm.

Sánh bước bên cô bạn thân Han So Hee, Jeon Jong Seo bất ngờ dính nghi vấn mang body giả lên thảm đỏ. Nhiều khán giả cho rằng, mỹ nhân họ Jeon đã thực hiện ca phẫu thuật thẩm mỹ nâng mông kiểu Brazil

Đường cong siêu thực của Jeon Jong Seo tại vòng eo và hông đã trở thành chủ đề nóng gây thảo luận lớn trên mạng xã hội xứ kim chi mới đây

Jeon Jong Seo - Han So Hee là cặp bạn thân gây chú ý lớn trong làng giải trí

Đây cũng không phải lần đầu tiên Jeon Jong Seo dính nghi vấn can thiệp "dao kéo" để nâng tầm vóc dáng. Cách đây đúng 1 năm, hình ảnh so sánh nữ diễn viên ở thời điểm năm 2024 với chính cô hồi mới "chân ướt chân ráo" vào làng giải trí đã làm thổi bùng lên cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Cụ thể, body thời điểm mới vào nghề của Jeon Jong Seo còn khá mảnh mai với khung xương nhỏ, thuôn và hoàn toàn không có độ cong như thời điểm năm 2024. Dựa vào điểm khác biệt dễ dàng nhận ra bằng mắt thường, netizen nhận định mỹ nhân họ Jeon đã can thiệp thẩm mỹ để sở hữu body bốc lửa. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên 9X đã sử dụng miếng độn nhằm "hô biến" bản thân trở nên nóng bỏng.

Đường cong của Jeon Jong Seo khác biệt 1 cách rõ rệt ở thời điểm năm 2018 (hình trái) so với 2024

Jeon Jong Seo sinh năm 1994, chính thức ra mắt showbiz Hàn khi vừa tròn 24 tuổi. Cô sinh ra ở Seoul, Hàn Quốc nhưng lớn lên tại Canada. Sau đó, người đẹp về nước theo học trường Trung học Nghệ thuật Anyang danh tiếng để theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Nữ minh tinh nhận được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp ở bộ phim điện ảnh Burning (2018) và ngay lập tức gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn. Kể từ đó tới nay, Jeon Jong Seo tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật qua loạt vai diễn trong các phim truyền hình lẫn điện ảnh gây tiếng vang như The Call, Money Heist: Korea...