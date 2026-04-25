Khui cả lố ảnh hẹn hò của cặp diễn viên - người mẫu Vbiz

Sau khi không còn úp mở chuyện tình cảm, Quỳnh Lý và Tú Hảo đang khiến mạng xã hội "ăn đường ngập mặt" khi liên tục xả kho loạt ảnh hẹn hò đời thường. Trong loạt ảnh mới, cả hai ghi điểm bởi sự tự nhiên, không cần tạo dáng cầu kỳ nhưng vẫn toát lên chemistry rõ rệt.

Có thể thấy, Quỳnh Lý và Tú Hảo bên nhau trong mọi khoảnh khắc từ quán ăn vỉa hè, quán cà phê hay những chuyến du lịch. Những cử chỉ của cả hai thể hiện vô cùng tự nhiên, từ đèo nhau trên xe mô tô đến check-in "chanh sả" ở nhà hàng sang trọng. Trong một bức ảnh, Quỳnh Lý đưa đồ ăn cho Tú Hảo, ánh mắt và biểu cảm gần gũi đến mức khiến người xem phải bật cười vì quá đáng yêu. Những chi tiết nhỏ như vậy lại chính là thứ khiến dân tình "lọt hố" vì độ đẹp đôi và ngọt ngào của Quỳnh Lý và Tú Hảo.

Không chỉ dừng lại ở việc tung loạt ảnh ngọt như "rót mật", Tú Hảo còn khiến dân tình thích thú khi chăm chút từng caption đi kèm. Mỗi bức ảnh đều được cô nàng gắn những dòng chú thích mang màu sắc đối lập như: hay cười - hay nhăn, từ từ - hấp tấp, hướng nội - hướng về phía em, ăn mặc lồng lộn - có mặc là được… như một cách kể chuyện về mối quan hệ của cả hai. Chính cách thể hiện này khiến netizen càng tin rằng Tú Hảo và Quỳnh Lý là kiểu cặp đôi bù trừ tính cách, người này cân bằng người kia.

Mối quan hệ của Quỳnh Lý và Tú Hảo nhận nhiều chú ý kể từ sự kiện ra mắt phim tối 21/4. Ngay từ lúc xuất hiện trên thảm đỏ, cả hai đã gây chú ý với sự ăn ý trong phong cách khi cùng diện trang phục tông nâu. Không hề có khoảng cách, cặp đôi luôn kè kè bên nhau, từ lúc tạo dáng chụp ảnh đến khi di chuyển giao lưu với các khách mời khác. Những cử chỉ như nắm tay, choàng eo giữa chốn đông người càng khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Không chỉ cư dân mạng, chính những người đồng nghiệp có mặt tại sự kiện cũng tỏ ra thích thú trước màn "dính như sam" này. Khi chương trình kết thúc, Quỳnh Lý và Tú Hảo tiếp tục cùng nhau ra bãi xe và còn lên chung một chiếc xe. Khoảnh khắc này vô tình lọt vào tầm ngắm của Lâm Vỹ Dạ, và nữ diễn viên lập tức nhập cuộc "đẩy thuyền".

Trước câu hỏi thẳng thắn vì sao lại đi chung, cả hai nhanh chóng đưa ra lý do quen thuộc là tiện đường. Tuy nhiên, Lâm Vỹ Dạ chưa chịu dừng lại mà tiếp tục trêu đùa, hỏi Tú Hảo cảm nhận ra sao về vai diễn của Quỳnh Lý trong phim. Người đẹp nhẹ nhàng đáp rằng cô rất thích, đặc biệt ấn tượng với việc tên nhân vật trùng với tên thật của mình. Trước màn "dí" dồn dập từ đàn chị, Quỳnh Lý và Tú Hảo chỉ biết cười trừ rồi nhanh chóng lên xe rời đi.

Quỳnh Lý và Tú Hảo ngồi chung xe ra về sau sự kiện (Clip: Sạp Ting)

Chỉ sau 1 ngày khiến mạng xã hội dậy sóng với loạt hint rõ mồn một, Quỳnh Lý và Tú Hảo quyết định công khai hẹn hò bằng bộ ảnh ngọt sâu răng. Trong loạt hình, Quỳnh Lý và Tú Hảo thoải mái thể hiện sự gắn bó khi cùng nhau đi biển, nắm tay dạo chơi hay ôm eo đầy tình cảm. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc nam diễn viên nhẹ nhàng hôn má bạn gái trong một bức selfie, đủ khiến netizen "rụng tim" vì quá ngọt. Từ những hoạt động đời thường đến các chuyến đi riêng tư như du thuyền, có thể thấy cả hai đã có khoảng thời gian tìm hiểu nghiêm túc trước khi quyết định công khai.

Dưới phần bình luận, người hâm mộ liên tục để lại lời khen cho độ đẹp đôi của cặp diễn viên - người mẫu. Không ít đồng nghiệp cũng góp mặt, để lại những phản ứng hài hước kiểu "giả vờ bất ngờ" trước màn công khai đầy tình cảm nhưng lại quá dễ đoán này.

