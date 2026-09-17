Cảnh lạ ở Văn Quán sau ngày Hà Nội mưa xối xả, đường Triều Khúc cũng biến thành bể bơi khổng lồ

Tuy nhiên, việc xuống bơi hoặc vui chơi tại các khu vực ngập sâu tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt khi trời vẫn mưa và mực nước có thể tiếp tục thay đổi. Người dân khó quan sát được mặt đường, miệng cống, hố ga hoặc các chướng ngại vật bên dưới lớp nước. Vì vậy, người dân cần hạn chế xuống nước vui chơi, đặc biệt không nên để trẻ em tự ý tiếp cận các khu vực ngập sâu.