Cảnh lạ ở Văn Quán sau ngày Hà Nội mưa xối xả, đường Triều Khúc cũng biến thành bể bơi khổng lồ

Hồ Triều Khúc ngập thành "bể bơi khổng lồ"
Sau trận mưa kéo dài từ đêm 16/9 đến sáng 17/9, khu vực quanh Hồ Triều Khúc ngập sâu
Nước từ hồ tràn lên đường, biến nhiều đoạn thành một vùng nước rộng, khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn
Người dân buôn bán trong cảnh nước ngập đến bắp chân
Mưa lớn khiến khu vực Hồ Triều Khúc ngập tràn lên đường
Nước phủ kín một vùng rộng
Một số người dân đội mưa xuống nước bơi lội, chơi đùa, thậm chí dùng đệm làm "xuồng" giữa lúc trời vẫn mưa lớn
Trong khung cảnh ngập nước, một số bạn trẻ tranh thủ xuống khu vực ngập để vui chơi
Các bạn trẻ còn dùng đệm để chế thành những chiếc "xuồng" tự chế
Hình ảnh người dân bơi lội, chơi đùa giữa khu vực ngập nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh
Có người ngâm mình dưới nước, bơi lội giữa trời mưa, tạo nên cảnh tượng đặc biệt
Trong khi đó, mưa lớn vẫn tiếp diễn, nước phủ kín mặt đường quanh hồ
Tuy nhiên, việc xuống bơi hoặc vui chơi tại các khu vực ngập sâu tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt khi trời vẫn mưa và mực nước có thể tiếp tục thay đổi. Người dân khó quan sát được mặt đường, miệng cống, hố ga hoặc các chướng ngại vật bên dưới lớp nước. Vì vậy, người dân cần hạn chế xuống nước vui chơi, đặc biệt không nên để trẻ em tự ý tiếp cận các khu vực ngập sâu.
Khu vực hồ Văn Quán ngập sâu 50 mét, người dân chật vật lội nước
Clip: Như Hoàn
Trong khi đó, đến khoảng 10h ngày 17/9, khu vực Hồ Văn Quán (phường Hà Đông, Hà Nội) cũng vẫn ngập sâu sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm 16/9
Lực lượng chức năng phải cắm biển cảnh báo từ xa để hướng dẫn người dân, phương tiện chủ động di chuyển qua khu vực ngập.
Tại khu vực đường quanh Hồ Văn Quán, nước ngập khá sâu, có nơi lên gần bánh xe
Nước dâng khoảng 50 cm, khiến nhiều phương tiện chết máy, người dân phải dắt xe qua đoạn ngập
Nhiều ô tô đi qua đoạn đường ngập gặp sự cố, phải chờ lực lượng cứu hộ hỗ trợ.
Người đi xe máy cũng gặp nhiều khó khăn, một số người phải xuống dắt xe qua vùng nước sâu
Nước ngập khiến các phương tiện phải di chuyển chậm, nhiều người tìm cách tránh những đoạn ngập sâu để tiếp tục hành trình
Nước ngập đến ngang đầu gối
Các đơn vị thoát nước tổ chức tua vớt rác tại các ga thu, khơi thông dòng chảy, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối để hạ mực nước trên hệ thống.