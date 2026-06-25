Học sinh có 3 ngày xác nhận nhập học

Theo quy định, từ 13h30 hôm nay, 25/6, đến 24h ngày 27/6, học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn Hà Nội thực hiện thủ tục xác nhận nhập học.

Học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập không chuyên và trường chuyên có thể lựa chọn xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Thí sinh tại kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Ảnh: Lê Khánh

Với hình thức trực tuyến, học sinh đăng nhập Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố để thực hiện thủ tục xác nhận nhập học.

Ngoài ra, học sinh cũng có thể đến trực tiếp trường THPT nơi trúng tuyển để hoàn thành thủ tục theo hướng dẫn của nhà trường.

Để thực hiện thủ tục nhập học, học sinh cần chuẩn bị Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 do cơ sở giáo dục nơi đăng ký dự thi bàn giao.

Theo quy định, các trường THCS và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phải hoàn thành việc trả Phiếu báo kết quả thi cho học sinh trước 17h ngày 24/6.

Sở GDĐT Hà Nội lưu ý, những học sinh trúng tuyển đợt 1 nhưng không xác nhận nhập học từ 13h30 ngày 25/6 đến 24h ngày 27/6 sẽ được coi là không có nguyện vọng nhập học vào trường đã trúng tuyển.

Các trường hợp này cũng sẽ không được tham gia xét tuyển bổ sung trong đợt tuyển sinh từ ngày 4/7 đến ngày 6/7.

Hướng dẫn xác nhận nhập học vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội.

Trong thời gian xác nhận nhập học, học sinh có thể thay đổi nguyện vọng nhập học khi thực hiện đăng ký và xác nhận trực tuyến. Việc điều chỉnh được thực hiện từ 13h30 ngày 25/6 đến 24h ngày 27/6.

Nếu học sinh hoặc cha mẹ học sinh tự nguyện nộp hồ sơ trúng tuyển trong thời gian xác nhận nhập học, các trường THPT sẽ tạo điều kiện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định.

Không trúng tuyển công lập, học sinh còn nhiều lựa chọn học tập

Năm nay, theo số liệu của Sở GDĐT Hà Nội, có 102.243 học sinh trúng tuyển vào các trường công lập, tương ứng hơn 80% số thí sinh dự thi.

Không chỉ mở rộng quy mô trường công lập, nhiều năm qua Hà Nội kiên trì thực hiện chủ trương bảo đảm cơ hội học tập cho 100% học sinh tốt nghiệp THCS.

Bên cạnh các trường THPT công lập, học sinh còn có thể lựa chọn trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Riêng khối trường THPT tư thục được giao hơn 34.000 chỉ tiêu cho năm học 2026-2027. Nhiều trường được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo phong phú, có các lớp tăng cường ngoại ngữ, lớp chất lượng cao và nhiều hoạt động trải nghiệm.

Phương thức tuyển sinh của khối trường này cũng khá linh hoạt. Các trường xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở cấp THCS, một số trường kết hợp với điểm thi tuyển sinh lớp 10. Điều này giúp học sinh có thêm cơ hội lựa chọn và giảm áp lực thi cử.

Bên cạnh đó, hệ thống 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của thành phố được giao gần 12.000 chỉ tiêu tuyển sinh.

Bằng tốt nghiệp chương trình giáo dục thường xuyên có giá trị tương đương bằng tốt nghiệp THPT của hệ giáo dục phổ thông. Sau khi hoàn thành chương trình học, học sinh vẫn có thể đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Điểm thuận lợi của mô hình này là học sinh có thể vừa học văn hóa vừa tham gia học nghề thông qua các chương trình liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Điều đó giúp các em có thêm kỹ năng nghề nghiệp và cơ hội việc làm trong tương lai.