Vì nhiều lý do, ngày càng nhiều người lựa chọn sữa có nguồn thực vật thay cho sữa "truyền thống". Lý do thì có nhiều, chẳng hạn như vì vì dị ứng với đạm sữa bò, không dung nạp lactose hoặc đơn giản là vì muốn tiêu thụ các sản phẩm thuần tự nhiên hơn. Và sữa hạt là lựa chọn thay thế của nhiều người, trong đó có sữa hạnh nhân.

Nhưng sữa hạnh nhân có tốt cho sức khỏe không và điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống sữa hạnh nhân mỗi ngày?

Hạt hạnh nhân là một trong những loại hạt dinh dưỡng giàu giá trị nhất, thường được gọi là “siêu thực phẩm” vì hàm lượng cao các chất béo tốt, protein, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Dưới đây là bảng phân tích giá trị dinh dưỡng trung bình của 100g hạt hạnh nhân sống:

Thành phần Hàm lượng (trên 100g) Năng lượng ~579 kcal Chất béo ~49.9g (trong đó 62% là chất béo không bão hòa) Protein ~21.2g Carbohydrate ~21.6g Chất xơ ~12.5g Vitamin E ~25.6mg (171% RDA) Canxi ~264mg (26% RDA) Magie ~268mg (67% RDA) Sắt ~3.7mg (21% RDA) Kẽm ~3.1mg Folate (Vitamin B9) ~60µg Chất chống oxy hóa Polyphenol, flavonoid (trong vỏ)

Sữa hạnh nhân là gì?

Sữa hạt hạnh nhân đã trở thành một lựa chọn thay thế sữa bò phổ biến, được yêu thích bởi hương vị nhẹ nhàng, kết cấu mịn màng và những lợi ích sức khỏe tiềm năng. Được làm từ hạnh nhân xay nhuyễn với nước và lọc bỏ bã, sữa hạt hạnh nhân không đường có hàm lượng calo và đường thấp, phù hợp với nhiều chế độ ăn kiêng khác nhau.

Uống sữa hạnh nhân mỗi ngày, cơ thể nhận được những gì?

Nhìn chung, sữa hạnh nhân có hương vị nhẹ, hấp dẫn và thường được tăng cường vitamin và khoáng chất, chẳng hạn như canxi và vitamin D, giúp tăng cường thành phần dinh dưỡng ngang bằng với sữa bò.

1. Cải thiện làn da

"Sữa hạnh nhân cung cấp vitamin E, có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ", chuyên gia dinh dưỡng Bianca Tamburello cho biết. Là một chất chống oxy hóa, vitamin E giúp cơ thể chống lại các gốc tự do hoặc các phân tử có hại có thể gây ra bệnh tật khắp cơ thể. Nó cũng có thể giúp tăng cường làn da của bạn, bảo vệ da khỏi bị tổn thương do các gốc tự do gây ra và thúc đẩy quá trình chữa lành và giữ ẩm.

Trên thực tế, khi nói đến hàm lượng vitamin E, sữa hạnh nhân thực sự cao hơn sữa bỏ. Trong khi sữa bò chứa ít hoặc không có vitamin E ở dạng tự nhiên, sữa hạnh nhân có thể cung cấp 50% hoặc nhiều hơn nhu cầu vitamin E hàng ngày của bạn, tùy thuộc vào nhãn hiệu và khẩu phần.

2. Tăng cường sức khỏe của xương

Canxi rất quan trọng để xây dựng xương chắc khỏe và vitamin D trong hầu hết các loại sữa giúp tăng cường sức khỏe của xương bằng cách thúc đẩy sự hấp thụ canxi trong ruột. May mắn thay, hầu hết các loại sữa hạnh nhân thường được tăng cường canxi và vitamin D. Đây là một tin tuyệt vời cho những người không dung nạp sữa hoặc chọn không thích uống sữa bò.

Sữa hạnh nhân có thể là một nguồn canxi tuyệt vời "cùng với các loại thực phẩm giàu canxi khác như các sản phẩm từ sữa, rau xanh sẫm màu, cá nhỏ có xương, đậu, quả hạch và hạt", chuyên gia dinh dưỡng Kathleen Garcia-Benson, cho biết.

3. Hỗ trợ quản lý cân nặng

Với lượng calo thấp (đặc biệt là loại không đường) và chứa chất béo không bão hòa đơn lành mạnh, sữa hạt hạnh nhân có thể là một công cụ hữu ích trong việc kiểm soát cân nặng.

Các nguồn như MergerWatch và January AI chỉ ra rằng sữa hạt hạnh nhân không đường là lựa chọn tuyệt vời cho việc giảm cân vì nó ít chất béo và calo, không gây tăng cân ngay cả khi tiêu thụ với lượng lớn. Chất béo không bão hòa đơn trong hạnh nhân giúp tạo cảm giác no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và từ đó hỗ trợ việc duy trì cân nặng khỏe mạnh. Mặc dù quá trình sản xuất sữa có thể làm giảm một phần chất xơ và protein tự nhiên của hạnh nhân, nhưng sữa hạt hạnh nhân vẫn là lựa chọn thay thế sữa bò ít calo lý tưởng cho những người muốn giảm cân.

4. Phù hợp cho người không dung nạp lactose

Một trong những lợi ích lớn nhất của sữa hạt hạnh nhân là nó tự nhiên không chứa lactose. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những người bị không dung nạp lactose hoặc dị ứng sữa.

Không dung nạp lactose là tình trạng phổ biến gây ra các triệu chứng khó chịu về tiêu hóa sau khi tiêu thụ các sản phẩm sữa. Sữa hạt hạnh nhân cung cấp một giải pháp thay thế an toàn và ngon miệng, cho phép những người bị tình trạng này vẫn thưởng thức một thức uống có kết cấu và cách sử dụng tương tự như sữa truyền thống mà không gặp phải các phản ứng phụ. Medical News Today cũng xác nhận lợi ích này của sữa hạnh nhân.

5. Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang theo dõi lượng đường trong máu, sữa hạt hạnh nhân không đường là một lựa chọn tuyệt vời.

Với chỉ khoảng 1 gram đường mỗi cốc (đối với loại không đường), sữa hạt hạnh nhân có chỉ số đường huyết thấp, ít có khả năng gây tăng đột biến đường huyết. Everyday Health và Medical News Today đều xác nhận rằng sữa hạt hạnh nhân không đường là một lựa chọn phù hợp cho người bệnh tiểu đường vì hàm lượng carbohydrate thấp. Chất béo không bão hòa đơn trong hạnh nhân cũng có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn để điều hòa đường huyết.

6. Tăng cường thị lực

Sữa hạt hạnh nhân được tăng cường vitamin A, một chất dinh dưỡng thiết yếu cho thị lực.

Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của mắt, đặc biệt là trong việc bảo vệ giác mạc và hỗ trợ chức năng thị giác trong điều kiện ánh sáng yếu. All About Vision và Sight Research UK đều nhấn mạnh vitamin A cần thiết cho thị lực tốt và hệ miễn dịch khỏe mạnh. Ngoài ra, vitamin E có trong hạnh nhân cũng là một chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào mắt khỏi tổn thương.

Những cân nhắc và hạn chế khi tiêu thụ sữa hạnh nhân

Mặc dù sữa hạt hạnh nhân mang lại nhiều lợi ích, điều quan trọng là phải nhận thức được những khác biệt về dinh dưỡng của nó so với sữa bò, đặc biệt là về hàm lượng protein.

Hàm lượng Protein thấp: Đây là điểm khác biệt lớn nhất. Trong khi một cốc sữa bò cung cấp khoảng 8 gram protein chất lượng cao, sữa hạt hạnh nhân thường chỉ chứa khoảng 1 gram protein mỗi cốc. Điều này có nghĩa là sữa hạt hạnh nhân không thể thay thế hoàn toàn sữa bò về mặt protein, đặc biệt đối với trẻ em đang lớn hoặc những người có nhu cầu protein cao (vận động viên, người cao tuổi).

Cẩn trọng với lượng đường thêm vào: Cần hết sức cẩn trọng với các loại sữa hạt hạnh nhân có đường. Các sản phẩm này thường chứa lượng đường bổ sung đáng kể, có thể làm tăng nguy cơ sâu răng, tăng cân và ảnh hưởng tiêu cực đến việc kiểm soát đường huyết.

Để đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng, những người chọn sữa hạt hạnh nhân nên bổ sung protein từ các nguồn thực phẩm khác như các loại hạt, đậu, thịt nạc hoặc các sản phẩm protein thực vật. Việc lựa chọn thông minh và kết hợp sữa hạt hạnh nhân vào một chế độ ăn uống đa dạng sẽ giúp bạn tận dụng tối đa những lợi ích mà nó mang lại.