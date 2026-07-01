Không thể tin phim của Trấn Thành đánh bại bom tấn Hàn lấy lại ngôi vương, hot cỡ này đố ai làm lại được

Chỉ 10 ngày sau khi bị soán ngôi trên bảng xếp hạng Netflix Việt Nam, Thỏ Ơi!! của Trấn Thành đã chính thức trở lại vị trí số 1. Theo dữ liệu cập nhật ngày 30/6 từ nền tảng streaming này, tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất phòng vé Việt năm 2026 đã vượt qua Husbands in Action để giành lấy ngôi vương, tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ dù đã rời rạp gần 5 tháng.

Trước đó, vào ngày 20/6, Husbands in Action - bộ phim hành động, hài đến từ Hàn Quốc - từng tạo bất ngờ khi vừa phát hành đã vươn lên dẫn đầu Netflix Việt Nam, khép lại chuỗi 19 ngày liên tiếp đứng đầu của Thỏ Ơi!!. Nhiều người cho rằng độ hot của phim Tết Trấn Thành đã bắt đầu hạ nhiệt sau gần một tháng thống trị bảng xếp hạng. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất cho thấy điều ngược lại. Pha "phục thù" này một lần nữa chứng minh độ phủ sóng và phong độ của Trấn Thành trong thị trường phim Việt và cả nền tảng trực tuyến.

Đáng nói, việc một bộ phim bị đánh bật khỏi vị trí số 1 thường đồng nghĩa với việc lượng khán giả theo dõi đã giảm đáng kể. Thông thuờng, phần lớn những tác phẩm đó sẽ dần trượt hạng, khó có cơ hội trở lại. Chính vì vậy, việc Thỏ Ơi!! vượt qua Husbands in Action và giành lại vị trí ngôi vị quán quân Netflix Việt Nam được xem là thành tích khá hiếm gặp. Điều này cho thấy lượng người xem của bộ phim vẫn được duy trì ổn định, đồng thời chứng minh tác phẩm không chỉ tạo hiệu ứng mạnh ở thời điểm mới phát hành mà còn có khả năng đi đường dài rất tốt.

Đặc biệt, không chỉ Thỏ Ơi!!, hai bộ phim khác của Trấn Thành là Mai và Bộ Tứ Báo Thủ cũng đồng loạt lột ngược dòng Top 10 Netflix Việt Nam với thứ hạng lần lượt là 9 và 10. Dù đều là những tác phẩm đã ra mắt từ khá lâu và xuất hiện trên Netflix từ năm ngoái, hai bộ phim vẫn bền bỉ bám trụ trên bảng xếp hạng trước sự cạnh tranh của hàng loạt phim mới liên tục được nền tảng bổ sung. Tính đến hiện tại, Trấn Thành vẫn là nghệ sĩ Việt duy nhất có 3 bộ phim cùng lúc xuất hiện trong top 10 Netflix Việt Nam.

Lấy bối cảnh phía sau ánh hào quang của làng giải trí, Thỏ Ơi!! khai thác những góc khuất của tình yêu, hôn nhân, sự phản bội và áp lực danh tiếng thông qua câu chuyện của Hải Linh (LyLy) - một MC nổi tiếng với những chương trình trò chuyện chuyên bóc tách bí mật của khách mời. Thế nhưng, khi chính cuộc hôn nhân của mình đứng trước nguy cơ đổ vỡ, Hải Linh mới nhận ra người làm chủ câu chuyện chưa chắc đã làm chủ được cuộc đời mình.

Mọi biến cố bắt đầu khi Nhật Hạ (rapper Pháo), cô gái luôn xuất hiện cùng chiếc mặt nạ thỏ bí ẩn, bất ngờ gây chấn động dư luận khi công khai đang yêu một người đàn ông đã có gia đình ngay trên sóng truyền hình. Những chia sẻ nửa kín nửa hở nhanh chóng khiến mạng xã hội bùng nổ tranh cãi, đồng thời kéo theo hàng loạt lời đồn đoán về danh tính "người thứ ba". Giữa tâm bão dư luận, Hải Linh ngày càng bị ám ảnh bởi suy nghĩ người đàn ông mà Nhật Hạ nhắc đến có thể chính là Thế Phong (Vĩnh Đam), người chồng thành đạt mà cô luôn tuyệt đối tin tưởng.

Không dừng lại ở câu chuyện của Hải Linh, bộ phim còn mở rộng sang cuộc sống của Hải Lan (Văn Mai Hương), chị gái cô. Trái ngược với vẻ điềm tĩnh và chín chắn bên ngoài, Hải Lan cũng phải đối mặt với những rạn nứt trong chuyện tình cảm khi mối quan hệ với Ngọc Sơn (Quốc Anh) liên tục xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Sự nghi ngờ, những hiểu lầm nối tiếp nhau cùng sự xuất hiện của một nhân vật bí ẩn khiến niềm tin giữa hai người dần sụp đổ, tạo nên một tuyến truyện giàu kịch tính.

Ở một diễn biến khác, Trấn Thành xuất hiện với vai Kim, bạn trai cũ của Nhật Hạ. Vẫn còn nặng tình với người cũ, Kim không chấp nhận việc cô lao vào mối quan hệ đầy tai tiếng và tìm mọi cách để kéo Nhật Hạ ra khỏi vòng xoáy ấy. Sự xuất hiện của nhân vật này khiến các mối quan hệ vốn đã phức tạp càng trở nên rối ren, đồng thời trở thành mắt xích quan trọng dẫn đến cao trào và bi kịch ở hồi kết.

Khác với những tác phẩm trước đây thường quy tụ dàn diễn viên phòng vé quen mặt, Thỏ Ơi!! đánh dấu nước đi táo bạo của Trấn Thành khi mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều gương mặt lần đầu đảm nhận vai chính trên màn ảnh rộng như LyLy, Văn Mai Hương, Pháo hay Vĩnh Đam. Dù ban đầu gây không ít hoài nghi, lựa chọn này cuối cùng lại mang đến hiệu quả bất ngờ khi các nhân vật đều tạo được dấu ấn riêng và nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Thành công với doanh thu 449 tỷ đồng không chỉ giúp Thỏ Ơi!! trở thành bộ phim Việt ăn khách nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại, mà còn góp phần đưa nhiều gương mặt trẻ đến gần hơn với công chúng. Sau bộ phim, LyLy, Pháo, Vĩnh Đam và Văn Mai Hương đều có thêm cơ hội xuất hiện trong các dự án nghệ thuật, chương trình giải trí và hoạt động quảng cáo. Điều nàt cũng tiếp tục khẳng định sự "mát tay" của Trấn Thành trong việc phát hiện, khai thác những nhân tố mới, đồng thời chứng minh rằng một dàn diễn viên không phải ngôi sao phòng vé vẫn có thể tạo nên sức bật lớn nếu được đặt vào một kịch bản phù hợp và được dẫn dắt đúng hướng.