Không thể tin nổi: Hương Giang trượt Top 30 Miss Universe!

Chung kết Miss Universe 2025 diễn ra tại Thái Lan là sự kiện được fan sắc đẹp Việt nói riêng và quốc tế quan tâm. Sau phần hô tên đầy thần thái của các thí sinh, ban tổ chức công bố danh sách 30 cô gái đi tiếp.

Khán giả Việt Nam đã trải qua khoảnh khắc "đứng hình" khi Hương Giang không xuất hiện trong Top 30. Đây là một kết quả gây sốc bởi suốt những ngày qua Hương Giang đã thể hiện ổn định, vốn được chờ đợi, kỳ vọng sẽ làm nên chuyện. Miss Universe luôn khắc nghiệt và đầy bất ngờ, nhưng hành trình của Hương Giang với sự nỗ lực, ý chí đã đủ để tạo nên dấu ấn riêng. Không có tên trong Top 30, nhưng trong mắt fan Việt, cô vẫn là một chiến binh đã chiến thắng theo cách của riêng mình.

Hương Giang gây tiếc nuối khi không vào top 30

Danh sách top 30 quốc gia có thí sinh đi tiếp vào vòng trong

Hương Giang rạng rỡ trong phần hô tên

Trước đó, Hương Giang có một hành trình gây chú ý mạnh mẽ, thần thái khi hô tên, màn trình diễn trang phục dân tộc áo dài, những bộ cánh chỉn chu, khả năng giao tiếp tự tin cùng lượt quan tâm tăng mạnh từ truyền thông quốc tế. Cô cũng được các chuyên trang sắc đẹp uy tín dự đoán nằm trong nhóm thí sinh có khả năng tạo bất ngờ. Chính vì vậy, việc Hương Giang dừng chân trước Top 30 khiến nhiều người không khỏi hụt hẫng.

Không phải chiến thắng nào cũng được đánh giá qua thứ hạng, hành trình của Hương Giang được fan Việt và những người yêu thương cô công nhận

Tuy nhiên, bên cạnh sự tiếc nuối, điều xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội lại là sự công nhận. Nhiều bình luận khẳng định dù không đi tiếp, hành trình của Hương Giang vẫn là hành trình đáng tự hào. Việc cô xuất hiện tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh với sự chuẩn bị nghiêm túc, câu chuyện truyền cảm hứng và tinh thần mạnh mẽ đã đủ để ghi dấu trong lòng người hâm mộ.

Tại Thái Lan, đoàn nghệ sĩ – TikToker Việt Nam sang cổ vũ vẫn tiếp tục gửi lời yêu thương đến Hương Giang. Sự xuất hiện của Chi Pu, Hoà Minzy, Erik, Tuấn Ngọc hay dàn hot TikToker như Long Chun, Bé 7, Bé Duy, Call Me Duy… chính là minh chứng rõ nhất rằng Hương Giang không hề cô độc trong hành trình của mình. Dù kết quả không trọn vẹn như kỳ vọng, cô vẫn nhận được sự tôn trọng và tình cảm lớn từ người hâm mộ.