Không thể tin nổi đây lại là con gái Kwon Sang Woo và Hoa hậu lăng nhăng nhất showbiz

Sáng 14/6, tờ Sports Chosun đưa tin, Son Tae Young (bà xã Kwon Sang Woo) vừa dự lễ tốt nghiệp tiểu học của con gái 11 tuổi - Riho. Trong dịp đặc biệt, nàng Hoa hậu họ Son đã chụp lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của ái nữ, đồng thời chia sẻ những hình ảnh này lên trang cá nhân.

Trong loạt ảnh gây sốt, cô bé Riho gây sốt với vóc dáng cao ráo vượt trội cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật dù chỉ mới 11 tuổi. Truyền thông cùng khán giả nhận định, cô bé thừa hưởng gen chiều cao từ bố mẹ. Được biết, Kwon Sang Woo cao 1m83, trong khi đó, Son Tae Young cũng gây ấn tượng với thông số lý tưởng 1m71. Ngoài con gái út Riho sở hữu chiều cao vượt trội, cậu cả Ruk Hee của cặp đôi vàng Kbiz cũng nhiều lần chiếm sóng truyền thông - mạng xã hội nhờ chiều cao gần 1m85 ngay khi còn học cấp 3.

Riho diện váy trắng tinh khôi, hóa thân thành 1 nàng công chúa vô cùng đáng yêu trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: IGNV

Ái nữ nhà Kwon Sang Woo - Son Tae Young gây chú ý khi sở hữu chiều cao vượt trội ở tuổi 11. Nhiều khán giả nhận định, cô bé lớn lên chắc chắn sẽ vô cùng cao ráo. Ảnh: IGNV

Ngoài chiều cao ấn tượng, tỷ lệ cơ thể nổi bật của Riho cũng khiến cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi. Ảnh: IGNV

Riho thừa hưởng gen chiều cao từ bố mẹ cực phẩm. Được biết, Kwon Sang Woo cao 1m83, trong khi đó, Son Tae Young sở hữu thông số đẹp như mơ 1m71. Ảnh: Naver

Còn nhớ cách đây hơn 2 năm, con gái của Kwon Sang Woo - Son Tae Young cũng từng gây sốt trên các phương tiện truyền thông xứ củ sâm nhờ màn lộ diện trong concert BLACKPINK ở Mỹ. Khi ấy, cô bé mới chỉ hơn 8 tuổi và được mẹ dẫn đến đêm nhạc của nhóm nhạc nữ đình đám toàn cầu. Trên trang cá nhân, Son Tae Young hào hứng check-in tại sân vận động, hóa thân thành 1 fan BLACKPINK cuồng nhiệt đích thực. Thế nhưng sự chú ý của công chúng lại đổ dồn vào con gái của cô. Dù không để lộ mặt nhưng bóng lưng xinh xắn, đôi chân dài của cô bé Riho nhanh chóng chiếm trọn spotlight. Netizen khi đó cũng đều nhận định, cô bé thừa hưởng chiều cao khủng, nét đẹp của mẹ Á hậu và bố tài tử, nhất định sẽ trở thành 1 mỹ nhân đình đám trong tương lai.

So với thời điểm hơn 2 năm trước, giờ đây Riho đã cao lớn hơn rất nhiều và hứa hẹn sẽ chạm tới những cột mốc chiều cao ấn tượng khác trong tương lai.

Cách đây hơn 2 năm, Riho cùng mẹ tới xem concert BLACKPINK diễn ra trên đất Mỹ. Bóng lưng cùng đôi chân dài của con gái Kwon Sang Woo - Son Tae Young đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ kim chi vào thời điểm đó. Ảnh: IGNV

Bên cạnh vóc dáng và chiều cao, ái nữ nhà tài tử Nấc Thang Lên Thiên Đường cũng gây chú ý với phong cách thời trang của mình. Xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân cách đây không lâu, Son Tae Young đã có những chia sẻ gây bão về gu ăn mặc của con gái Riho: “Hôm nay con bé mặc quần hot pant đi học đấy. Nó mặc 1 chiếc quần jeans ngắn, vì thời tiết ấm áp nên con bé đã hỏi tôi ‘Con mặc thế này được không mẹ?’. Thế là con bé mặc áo thun ôm body phối với áo khoác hoodie bên ngoài rồi đi học. Riho ghét mấy kiểu đồ bánh bèo, nữ tính lắm. Cuối tháng 4, con bé có buổi biểu diễn cùng các bạn học. Đó là 1 buổi diễn nhạc kịch, và nhà trường yêu cầu mặc váy liền thân màu trắng. Tôi thì muốn mua cho con bé kiểu váy trẻ con đúng lứa tuổi, nhưng con gái tôi liền bảo ‘Không’ ngay lập tức luôn ấy”.

Đồng thời, Son Tae Young gây bất ngờ khi chia sẻ thêm về sở thích mặc đồ vượt tuổi của Riho: “Con bé thích mặc đồ của người lớn. Nó đã đồng ý chọn 1 size trong cửa hàng mà tôi hay mua, nên tôi đã mang quần áo đó đi cắt ngắn chiều dài 1 chút trước khi đưa cho con mặc. Vì con bé có gu quá rõ ràng rồi nên tôi nghĩ sau này 2 mẹ con sẽ tranh luận với nhau nhiều lắm đây. Giờ tôi tính không can thiệp vào chuyện ăn mặc của con bé nữa”.

Những chia sẻ của Son Tae Young về con gái cách đây không lâu từng gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Nate

Kwon Sang Woo - Son Tae Young kết hôn hồi năm 2008. Còn nhớ vào thời điểm ấy, rất đông người hâm mộ từ nước ngoài đã lặn lội sang Hàn Quốc để được tận mắt chứng kiến lễ thành hôn hoành tráng của 2 ngôi sao ở khách sạn Shilla. Cặp đôi vàng lần lượt đón con trai đầu lòng vào năm 2009 và con gái thứ 2 vào năm 2015.

Hiện tại, Son Tae Young và các con đang định cư ở Mỹ, còn Kwon Sang Woo đi đi về về giữa Mỹ và Hàn Quốc vì công việc. Việc xa cách nhau không làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình của nam diễn viên.

Kwon Sang Woo nổi tiếng khắp châu Á nhờ hàng loạt phim truyền hình lẫn điện ảnh ăn khách bao gồm Nấc Thang Lên Thiên Đường, Bản Tình Ca Buồn, Cô Bạn Gia Sư,... Trong khi đó, Son Tae Young từng đại diện cho Hàn Quốc tại cuộc thi Miss International 2000 và giành được vị trí Á hậu 1 chung cuộc. Bên cạnh những thành công đã đạt được trong sự nghiệp, cô còn bị nhiều khán giả gán mác là Hoa hậu lăng nhăng nhất Kbiz. Còn nhớ Son Tae Young từng trở thành tâm điểm chỉ trích vì mối tình tay 3 cùng ca sĩ kiêm nhạc sĩ Joo Young Hoon và nam tài tử Shin Hyun Joon.

Son Tae Young từng bị tố bắt cá 2 tay với ca sĩ Joo Young Hoon và tài tử Shin Hyun Joon. Ảnh: Naver

Son Tae Young - Kwon Sang Woo kết hôn hồi năm 2008. Ảnh: Nate