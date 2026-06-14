Cảnh 18+ trong Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi nóng thế nào mà bị cắt?

Thời gian gần đây, My Royal Nemesis (Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi) nổi lên như một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được bàn luận sôi nổi nhất. Tác phẩm gây chú ý nhờ cách khai thác mô-típ xuyên không theo hướng mới lạ, kết hợp yếu tố lãng mạn - hài cùng câu chuyện về hai nhân vật phản diện đến từ hai thời đại khác nhau. Công thức tưởng chừng mạo hiểm này lại mang đến hiệu ứng bất ngờ, giúp bộ phim nhanh chóng tạo được sức hút mạnh mẽ với khán giả trong và ngoài Hàn Quốc. Không chỉ nhận phản hồi tích cực về nội dung, My Royal Nemesis còn ghi nhận thành tích ấn tượng trên mặt trận rating, luôn duy trì ở khoảng 9-10%.

Tập 12 vừa phát sóng tối ngày 13/6 đang gây xôn xao khắp MXH khi sau nhiều tháng gặp gỡ và yêu nhau, Cha Se Gye (Heo Nam Jun) và Shin Seo Ri (Lim Ji Yeon) cuối cùng cũng đã có cảnh ân ái. Sau khi đưa bạn gái trở về từ phim trường, 2 người đã cùng nhau lên giường và chuyện gì đến rồi sẽ đến. Tuy nhiên, cảnh nóng mà người xem hằng mong ngóng lại bị cắt sạch, thay vào đó là pha chuyển cảnh đến sáng hôm sau. Lúc đó, Seo Ri tỉnh dậy trong chiếc áo sơ mi xanh mà Se Gye mặc tối hôm qua. Dù không có bất kỳ yếu tố 18+ nào nhưng khán giả đều có thể ngầm hiểu, cặp đôi đã có những giây phút nóng bỏng.

Ngay sau khi tập phim công chiếu, hàng loạt bài đăng về My Royal Nemesis nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, với vô số bình luận thể hiện sự tiếc nuối lẫn bất lực trước cách xử lý của ê-kíp. Nhiều khán giả hài hước cho rằng họ đã bị đánh lừa sau nhiều tuần chờ đợi. Nhiều netizen còn liên tục réo tên đài SBS, yêu cầu công khai những phân đoạn đã bị lược bỏ.

Dẫu vậy, phần đông người xem vẫn dành lời khen cho cách bộ phim xử lý tình huống theo hướng tinh tế. Chỉ với một vài chi tiết nhỏ như chiếc áo sơ mi, khung cảnh sáng hôm sau và biểu cảm ngượng ngùng của hai nhân vật, ê-kíp đã đủ để khán giả tự hiểu chuyện gì đã xảy ra mà không cần đến những cảnh quay quá táo bạo.

Một số bình luận của netizen:

- Nhà đài ơi, lườm nhẹ cái nhé

- Ủa rồi cái cảnh mà ai cũng chờ đợi đâu rồi biên kịch ơi.

- Mặc sơ mi của Se Gye nghĩa là lên giường thật rồi đó mấy bà.

- Tại chị là người đàn bà Joseon chính chuyên nên coi tới đó thôi các em nhé.

- Áo tối ảnh mặc mà sáng thành chị mặc thì tự đoán nhé bà con.

Tập 12 hé lộ rắc rối này trồng rắc rối nọ khi Seo Ri ngày càng tiến gần đến bí mật về thân phận thật sự của mình. Trong lúc Se Gye dần nhận ra Seo Ri quan trọng hơn mọi tham vọng, cô lại liên tục bị ám ảnh bởi những ký ức kỳ lạ và linh cảm rằng ngày trở về thời Joseon chỉ còn tính bằng tuần. Ở tuyến phản diện, Mun Do (Jang Seung Jo) tiếp tục thao túng mọi thứ nhằm loại bỏ Se Gye khỏi tập đoàn Biojei, trong khi Chủ tịch Dal Su (Yoon Joo Sang) tỉnh lại nhưng mất ký ức hai tuần gần nhất và vẫn tuyệt đối tin tưởng hắn. Cùng lúc đó, sức khỏe bà Nam (Kim Hae Sook) ngày càng suy yếu, nhà hàng đứng trước nguy cơ bị cưỡng chế phá dỡ khiến Dan Sim rơi vào khủng hoảng.

Không muốn để lại tiếc nuối, Seo Ri dành những ngày cuối bên Se Gye và cuối cùng thú nhận rằng cô sẽ phải rời đi trong hai tuần nữa. Tiết lộ này khiến Se Gye chết lặng. Sau đó, những manh mối liên quan đến vụ đuối nước năm xưa và ký ức tuổi thơ liên tục xuất hiện, khiến Seo Ri bắt đầu nghi ngờ mọi thứ mình từng tin là sự thật. Bước ngoặt lớn nhất đến khi Seo Ri đọc cuốn nhật ký của bà Nam. Mỗi trang nhật ký đều kéo theo những ký ức tuổi thơ quay trở lại. Từ lời thầy bói Geum rằng ký ức luôn gắn liền với linh hồn, cô nhận ra những ký ức đó không thể thuộc về ai khác ngoài chính mình.

Tập phim khép lại bằng cú twist gây sốc: Seo Ri ở hiện tại (Dan Shim xuyên không) thực chất chính là Seo Ri thật sự. Tuy nhiên, thân phận của người đang tồn tại ở thời Joseon vẫn còn là một dấu hỏi lớn, hứa hẹn trở thành nút thắt quan trọng nhất trong chặng cuối của My Royal Nemesis.