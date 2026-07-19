Sau khi chương trình lên sóng, mạng xã hội gần như bị "phủ sóng" bởi những đoạn cắt từ phần biểu diễn của Nhà Ngoại Ô lấy cảm hứng dàn dựng từ Người đẹp và quái vật trong màn trình diễn Xa. Điều khiến khán giả nhắc đến nhiều nhất không phải là kỹ thuật thanh nhạc đơn thuần, mà là cách Đông Hùng nhập vai như thể anh đang sống hoàn toàn trong nhân vật.

Không ít bài đăng trên Threads nhận xét rằng nam ca sĩ đã có một màn trình diễn mang đậm hơi thở nhạc kịch. Từ ánh mắt, biểu cảm khuôn mặt, cách xử lý từng câu hát cho đến chuyển động cơ thể đều được đẩy lên cao trào nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên. Chính điều đó khiến người xem có cảm giác như đang theo dõi một vở diễn sân khấu hơn là một tiết mục thi âm nhạc.

Nguồn: Anh trai vượt ngàn chông gai

Nhiều cư dân mạng thậm chí còn ví Đông Hùng là người "bị nhân vật nhập", bởi cảm xúc được truyền tải quá mãnh liệt. Cụm từ "lên đồng" xuất hiện dày đặc dưới các video cắt từ chương trình, không mang ý nghĩa tiêu cực mà là lời khen dành cho khả năng nhập vai và bùng nổ năng lượng trên sân khấu.

Điểm đáng chú ý là Đông Hùng không lựa chọn cách phô diễn những nốt cao vốn đã trở thành thương hiệu của mình. Thay vào đó, anh tiết chế để kể một câu chuyện. Mỗi câu hát đều có cảm xúc, có sự chuyển biến về tâm lý, giúp tiết mục có chiều sâu thay vì chỉ gây ấn tượng bằng kỹ thuật.

Khán giả theo dõi chương trình lâu năm đều nhận ra đây là một Đông Hùng khác hẳn. Trước đây, nam ca sĩ thường được nhớ đến với hình ảnh sở hữu giọng hát khỏe, sáng và giàu nội lực. Lần này, anh khiến người xem bất ngờ khi chứng minh mình còn có khả năng diễn xuất và làm chủ sân khấu theo phong cách nhạc kịch. Đó cũng là lý do nhiều bình luận cho rằng Đông Hùng đang dần trở thành một trong những "ẩn số" thú vị nhất của mùa giải năm nay.

Nguồn: Anh trai vượt ngàn chông gai

Bên cạnh phần thể hiện của Đông Hùng, Nhà Ngoại Ô cũng nhận được nhiều lời khen nhờ cách xây dựng tiết mục có lớp lang rõ ràng. Thay vì chỉ ghép các phần hát nối tiếp nhau, cả đội lựa chọn kể chuyện bằng âm nhạc, kết hợp giữa dàn dựng, ánh sáng, chuyển động sân khấu và diễn xuất để tạo nên một tổng thể thống nhất. Sự đầu tư này khiến khán giả dễ dàng bị cuốn vào mạch cảm xúc của tiết mục.

Trên Threads, nhiều người chia sẻ rằng họ xem đi xem lại màn trình diễn nhiều lần vì mỗi lần đều phát hiện thêm một chi tiết nhỏ trong cách Đông Hùng xử lý nhân vật. Có người khen anh "hát như đang diễn kịch", có người nhận xét "đây là tiết mục đậm chất Broadway nhất từ đầu mùa", trong khi nhiều ý kiến khác cho rằng Đông Hùng chính là linh hồn của phần trình diễn.

Không chỉ khán giả yêu thích chương trình, nhiều người vốn chưa theo dõi Anh trai vượt ngàn chông gai cũng bắt đầu tìm xem tiết mục sau khi thấy loạt video lan truyền trên mạng xã hội. Điều đáng nói là sự bùng nổ này không đến từ những chiêu trò gây tranh cãi mà hoàn toàn xuất phát từ chất lượng sân khấu. Khi một tiết mục đủ hay, khán giả sẽ tự chia sẻ, tự cắt clip và lan tỏa bằng chính cảm xúc của mình.

Nguồn: Anh trai vượt ngàn chông gai

Thực tế, đây không phải lần đầu Đông Hùng được đánh giá cao về chuyên môn. Trước đó, nam ca sĩ từng gây ấn tượng ở nhiều sân khấu lớn nhờ chất giọng nội lực và khả năng xử lý các ca khúc giàu cảm xúc. Tuy nhiên, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lại mở ra cơ hội để anh cho thấy nhiều khía cạnh mới, từ tư duy trình diễn đến khả năng phối hợp cùng đồng đội trong các tiết mục có tính dàn dựng cao.

Nhiều khán giả cũng nhận xét rằng sau từng vòng thi, Đông Hùng ngày càng tự tin hơn. Nếu ở những sân khấu đầu tiên anh chinh phục người xem bằng giọng hát, thì đến Công diễn 1, anh đã biết cách kết hợp giữa thanh nhạc, diễn xuất và ngôn ngữ hình thể để tạo nên một màn trình diễn trọn vẹn.

Đó cũng là điều khiến cụm từ "lên đồng" được nhắc đến. Không phải vì sự phô trương hay cường điệu, mà bởi đội trưởng Đông Hùng dường như đã hòa làm một với nhân vật, khiến mọi cảm xúc đều trở nên chân thật. Đương nhiên, sự ấn tượng của màn trình diễn không thể không kể đến sự nỗ lực của các thành viên còn lại trong team. Chẳng hạn như sự chỉn chu của 14 Casper trong việc chỉnh sửa bản thu liên tục, chu đáo trau chuốt từng nhịp điệu và cảm xúc cho cả nhóm. Bên cạnh đó, K.O luyện tập hết mình để hóa thân vào nhân vật.

Sau khi chương trình phát sóng, hàng loạt bài đăng trên Threads tiếp tục thu hút hàng chục nghìn lượt xem và tương tác. Nhiều người bày tỏ hy vọng Đông Hùng sẽ có thêm những tiết mục mang màu sắc nhạc kịch trong các vòng thi tiếp theo, bởi đây dường như là "đất diễn" giúp anh phát huy trọn vẹn cả giọng hát lẫn khả năng trình diễn.

Giữa rất nhiều sân khấu bùng nổ về hiệu ứng và kỹ xảo của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Nhà Ngoại Ô lại chọn cách chinh phục khán giả bằng cảm xúc và câu chuyện. Và ở trung tâm của câu chuyện ấy, Đông Hùng đã có một màn hóa thân đủ thuyết phục để biến mình từ một ca sĩ nội lực thành một nghệ sĩ biểu diễn đúng nghĩa.

Có lẽ đó cũng là lý do sau khi tiết mục khép lại, điều khán giả nhớ nhất không chỉ là những nốt cao hay phần dàn dựng đẹp mắt, mà chính là hình ảnh một Đông Hùng cháy hết mình trên sân khấu, nhập tâm đến mức khiến người xem đồng loạt thốt lên: "Đúng là lên đồng thật rồi!".