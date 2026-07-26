Không thể phủ nhận Wren Evans

Wren Evans chấp nhận rủi ro

Phía dưới những video chia sẻ nhạc mới của Wren Evans tại Tinh Hà Say Hi, không khó để bắt gặp những bình luận khó tính của khán giả. Đây là hệ luỵ Wren Evans gánh chịu sau khi ồn ào tình ái nổ ra vào năm 2025. Có người khen, kẻ chê, nhưng một điều gần như không thể tranh cãi chính là, Wren Evans đã “lời to” khi xuất hiện tại Tinh Hà Say Hi . Trong một thời điểm mà mọi bước đi của anh đều bị soi dưới kính hiển vi, nam ca sĩ vẫn tìm được cách nhắc mọi người nhớ rằng tài năng sản xuất, tư duy âm nhạc và bản sắc nghệ sĩ của mình là thứ không thể bị gạch tên.

Wren Evans đóng băng hoạt động gần 1 năm, né tránh truyền thông sau scandal

Wren Evans đóng băng hoạt động gần 1 năm, né tránh truyền thông và ra album Nổ trong âm thầm. Nhưng cuối cùng, anh chàng chấp nhận thi show thực tế, bước vùng rủi ro - khi mọi hành động bị phóng chiếu gấp nhiều lần, để đổi lấy cơ hội tái định vị bản thân bằng âm nhạc. Và ở chỗ này, Wren Evans đang thắng thế.

Không phải ngẫu nhiên mà Wren Evans luôn được xem là một trong những gương mặt Gen Z đặc biệt nhất của Vpop hiện tại. Anh không đi theo con đường an toàn của pop ballad đại chúng, cũng không chọn cách tạo ra những sản phẩm dễ nghe theo công thức quen thuộc. Thứ làm nên Wren Evans nằm ở tư duy âm nhạc tiệm cận quốc tế: cách đi giai điệu lạ, cấu trúc bài hát bất ngờ, cách xử lý topline khác biệt và gu thẩm mỹ visual mang màu sắc riêng.

Album Loi Choi là đỉnh cao trong sự nghiệp của Wren Evans

Từ Thích Em Hơi Nhiều , Gặp May đến album Loi Choi , Wren Evans đã nhiều lần chứng minh mình thuộc nhóm nghệ sĩ biết “tạo trend” chứ không đơn thuần chạy theo trend. Ở Wren Evans, người ta nhìn thấy một kiểu bản sắc khá hiếm trong thị trường nội địa: ngông, không rời tay khỏi phòng sản xuất; khác biệt, nhưng không tách khỏi dòng chảy thị trường; cá tính, nhưng vẫn hiểu rất rõ cách để một bài hát lan truyền.

Tuy vậy, Wren Evans chưa bao giờ là một nghệ sĩ hoàn hảo. Wren Evans có điểm yếu chí mạng là kha năng thanh nhạc. Màu giọng đặc biệt nhưng chưa đủ kỹ thuật và trải nghiệm để "cân" các sân khấu lớn. Đó là lý do cứ mỗi lần đi diễn, Wren Evans lại gặp khủng hoảng hát live. Những phần hát live đôi lúc mờ chữ, thiếu lực hay oét nốt đã khiến anh nhận không ít lời chê từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả khó tính.

Wren Evans bị mỉa mai là ca sĩ phòng thu

Đầu năm 2025, Wren Evans vốn đã quay cuồng giữa ồn ào hát live và tranh cãi "cứu lấy âm nhạc". Sau đó, scandal tình cảm đẩy nam ca sĩ xuống bờ vực, khiến hình tượng “chàng thơ” ngông cuồng của anh sứt mẻ, và tên tuổi từng có nguy cơ bị kéo vào vòng xoáy drama nhiều hơn là sản phẩm. Đó là giai đoạn mà bất cứ màn xuất hiện nào của Wren Evans trước công chúng cũng đều bị phóng đại bởi hoài nghi, định kiến và những tranh luận không dứt.

Đầu năm 2025, Wren Evans vốn đã quay cuồng giữa ồn ào hát live và tranh cãi "cứu lấy âm nhạc"

“Lật kèo” tại Tinh Hà Say Hi

Chính vì vậy, việc Wren Evans bước vào Tinh Hà Say Hi vừa là canh bạc, vừa là cơ hội vàng. Canh bạc vì mọi thứ anh làm đều dễ bị gắn với câu hỏi về hình ảnh; cơ hội vàng vì đây là sân khấu đủ lớn để tài năng lên tiếng, đủ nhiều spotlight để một nghệ sĩ như Wren Evans chứng minh rằng mình vẫn là một cái tên đáng gờm ở khía cạnh âm nhạc. Và thực tế đang cho thấy anh đã tận dụng rất tốt cơ hội đó.

Together We Shine - ca khúc chủ đề Tinh Hà Say Hi

Ngay ở bài hát chủ đề Together We Shine , Wren Evans đã tạo ra một trong những điểm nhấn rõ nhất của ca khúc. Anh đảm nhận phần bridge, đoạn chuyển cảm xúc quan trọng nhất, cũng là phần được nhiều khán giả đánh giá là sáng giá nhất toàn bài. Trong tổng thể ca khúc khá dày đặc về âm thanh, phần thể hiện của Wren Evans mềm hơn, lạ hơn và có khoảng nghỉ hợp lý, giúp bài hát thoát khỏi cảm giác quá tải để bước vào cao trào cuối.

Điều đáng nói là Wren Evans không chỉ biểu diễn mà còn trực tiếp tham gia sáng tác và sản xuất Together We Shine . Vì thế, phần bridge mang đậm dấu ấn cá nhân của anh từ melody, màu sắc xử lý vocal đến cách nhả chữ. Những câu hát như “I fall in love when it’s the darkest time”, “Kệ mọi điều che khuất ánh hào quang” hay “Một vì sao mới, chuẩn bị ghé chơi” không chỉ là lời ca, mà còn như một cách Wren Evans tự kể lại hành trình của chính mình trong thời điểm nhạy cảm.

Cách nhả chữ "ấm ớ" có chủ đích cũng giúp phân đoạn này trở thành nhạc đu trend cho giới trẻ

Ngay sau khi MV lên sóng, các đoạn cắt riêng phần biểu diễn của Wren Evans nhanh chóng được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội và trở thành phân đoạn viral nhất của bài chủ đề. Sự chú ý ấy không chỉ đến từ hiệu ứng tò mò với cái tên đang gây tranh cãi, mà còn vì đoạn thể hiện này thật sự có sức nặng về mặt âm nhạc. Cách nhả chữ "ấm ớ" có chủ đích cũng giúp phân đoạn này trở thành nhạc đu trend cho giới trẻ. Trong một ca khúc bị nhận xét là chưa có hook quá bùng nổ, bridge của Wren Evans là khoảnh khắc để người nghe nhớ đến bài hát và nhớ luôn cả người làm ra nó.

IM ĐỢI NGƯỜI ANH THƯƠNG - Wren Evans, CAPTAIN BOY, IVAN, Thể Thiên

Phản ứng sau đó cũng cho thấy vị thế của Wren Evans trong chương trình không hề nhỏ. Anh được các Anh Trai tín nhiệm bầu làm đội trưởng ở Live Stage 1, một lựa chọn cho thấy chính những người đồng hành trong chương trình cũng nhìn thấy ở Wren Evans nhiều hơn một thí sinh đi thi hát. Đó là sự công nhận dành cho khả năng dẫn dắt, tư duy tổ chức và bản lĩnh âm nhạc của anh.

Ở Live Stage 1, đội của Wren Evans gồm Thể Thiên, IVAN, CAPTAIN BOY và chính anh mang đến ca khúc Im Đợi Người Anh Thương (IDNAT). Bản demo ban đầu được thực hiện bởi Petra, NILD, HANAEL và CORBIN thuộc KMR, đơn vị trực thuộc hệ thống SM Entertainment, cùng nhà sản xuất Shalpot. Tuy nhiên, Wren Evans không lựa chọn giữ nguyên cấu trúc sẵn có mà trực tiếp làm việc cùng các producer để phối lại và Việt hóa ca khúc.

Wren Evans có không gian để thể hiện trong Tinh Hà Say Hi

Đó là lúc tài năng của Wren Evans vượt ra khỏi vai trò một ca sĩ thông thường. Anh không chỉ nhận bài, hát bài và kết thúc phần việc của mình. Anh tham gia định hình lại toàn bộ tiết mục, từ cách phát triển melody, xử lý lớp âm thanh cho đến việc chia part cho từng thành viên. Im Đợi Người Anh Thương vì thế mang màu điện tử hiện đại, tiết tấu nhanh, liên tục chuyển đoạn nhưng vẫn giữ được sự gần gũi ở phần lời tiếng Việt, trong khi bản phối vẫn còn nguyên tinh thần quốc tế của demo gốc.

Im Đợi Người Anh Thương là một trong những tiết mục có thành tích cao nhất Tinh Hà Say Hi tính đến hiện tại

Sau khi tập phát sóng, Im Đợi Người Anh Thương nhanh chóng trở thành một trong những màn trình diễn được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội. Hiện tiết mục này vẫn đang ở vị trí #4 thịnh hành của YouTube Charts, là một trong những ca khúc hot nhất Tinh Hà Say Hi hiện tại. Khán giả dành lời khen cho giai điệu bắt tai, phần nhảy đồng đều và bầu không khí trẻ trung của cả đội. Nhiều ý kiến còn nhận xét tiết mục giống sân khấu của một nhóm nhạc đã hoạt động lâu năm thay vì một đội hình mới ghép trong chương trình. Ở đó, màu sắc của Wren Evans hiện ra rất rõ. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, người nghe đã có thể nhận ra dấu ấn của nam ca sĩ qua cách sử dụng âm thanh, nhịp điệu và những đoạn chuyển bất ngờ.

Mưa Vội Phóng - tiết mục đội Wren Evans ở Live Stage 2

Sang Live Stage 2, Wren Evans tiếp tục củng cố tài năng khi lần thứ hai đảm nhận vai trò đội trưởng. Tiết mục Mưa Vội Phóng của team Wren Evans cho thấy một khía cạnh khác của Wren: cầu toàn, khắt khe và cực kỳ nghiêm túc với tư duy làm nhạc. Dưới bàn tay nhào nặn của producer 2pillz, bản phối hiện đại được đẩy sâu hơn khi lồng ghép tinh tế âm hưởng đàn đá Tây Nguyên cùng giai điệu piano sâu lắng, tạo ra một điểm nhấn vừa mới mẻ vừa giàu bản sắc.

Wren Evans tiếp tục chứng minh thực lực với vai trò đội trưởng ở Live Stage 2

Sân khấu được xây dựng đầy phóng khoáng với mưa, đô thị đậm chất Việt Nam: lãng mạn, phóng khoáng, có chút ngông nghênh của những “boy phố”, nhưng vẫn đủ tinh tế để không bị chìm vào lối thể hiện đại trà. Quá trình làm Mưa Vội Phóng cũng phản ánh đúng con người Wren Evans ở hậu trường: khó tính đến mức không ngại làm lại nhiều lần, luôn muốn tìm cho bài hát một điểm sáng thật sự bùng nổ. Không chỉ chăm chút phần nghe, cả đội còn đầu tư mạnh cho phần nhìn với concept “buồn trong club”, high-concept sân khấu dầm mưa và màn dance break mạnh về năng lượng. Thành phẩm cuối cùng là một màn trình diễn đa giác quan, giàu tính thị giác và khiến khán giả nhớ lâu.

Tư duy âm nhạc và sự nghiêm túc của Wren Evans cũng được chính các thành viên trong đội ghi nhận

Mưa Vội Phóng nhanh chóng trở thành một trong những lựa chọn được khán giả nhắc đến nhiều sau khi lên sóng. Tư duy âm nhạc và sự nghiêm túc của Wren Evans cũng được chính các thành viên trong đội ghi nhận. Ali Hoàng Dương cảm thán rằng Wren Evans “mỏng như vậy” nhưng lại vô cùng kỹ tính và chăm chỉ. Wren Evans là người thực sự hiểu mình đang làm gì với âm nhạc.

Có thể nhiều khán giả vẫn tiếp tục khắt khe với đời tư, với kỹ thuật thanh nhạc hay với những tranh cãi xung quanh Wren. Qua Tinh Hà Say Hi , Wren Evans đã đưa ra câu trả lời rất rõ: tài năng sản xuất, tư duy âm nhạc của anh chàng là thứ không thể phủ nhận.

Nếu nghệ sĩ thật sự sở hữu tài năng và đam mê đủ vững, đó vẫn có thể trở thành tấm phao cứu sinh để nghệ sĩ kéo lại hào quang

Trong ngành công nghiệp giải trí, scandal có thể nhấn chìm một cái tên. Nhưng nếu nghệ sĩ thật sự sở hữu tài năng và đam mê đủ vững, đó vẫn có thể trở thành tấm phao cứu sinh để nghệ sĩ kéo lại hào quang. Wren Evans đang chứng minh rằng mình không phải một hiện tượng nhất thời được tạo ra bởi sự chú ý ngắn hạn. Wren là một cá tính âm nhạc có vị trí riêng, và chính sự khác biệt ấy mới là thứ khiến người ta khó có thể gạch tên anh ra khỏi cuộc chơi.