Dụi mắt 7749 lần vẫn không tin đây là mỹ nhân 9X giàu nhất showbiz chỉ sau 2 năm làm dâu tập đoàn bất động sản

Tính đến nay, Kiều Hân đã có 4 năm rưỡi không đóng phim, biến mất khỏi màn ảnh và rất ít cập nhật mạng xã hội. Cô ở ẩn sau khi bí mật cưới chồng thiếu gia tập đoàn bất động sản. Vào ngày 25/7, nữ diễn viên gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh du lịch tại Thụy Sĩ. Loạt ảnh cho thấy Kiều Hân đang tận hưởng kỳ nghỉ tại khách sạn Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa, với view phòng suit hạng sang có tầm nhìn hướng thẳng ra dãy núi Alps. Vào mùa du lịch cao điểm, giá một đêm của hạng phòng này được cho là lên tới hàng chục nghìn NDT (từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng).

Tuy nhiên, điều khiến công chúng bàn tán không chỉ là cuộc sống xa hoa của "thiên kim tiểu thư" nổi tiếng nhất Cbiz, mà còn bởi diện mạo hiện tại của nữ diễn viên. Nhiều người thừa nhận họ phải dụi mắt 7749 lần mới nhận ra đây chính là Kiều Hân - mỹ nhân từng làm mưa làm gió với vai Quan Tước Nhĩ trong Hoan Lạc Tụng. So với thời còn hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên hiện tại chẳng những ăn mặc kín đáo, nữ tính hơn mà gương mặt cũng trông đầy đặn, má bầu bĩnh hơn trước, đường nét cũng có phần khác biệt.

Trong hình ảnh mới nhất, diện mạo thay đổi của Kiều Hân gây bàn tán. Gương mặt cô đầy đặn hơn trước, phần má bầu bĩnh và các đường nét khác biệt so với trước khiến nhiều người thoạt nhìn không nhận ra. Ảnh: Weibo.

Dẫu bất ngờ trước sự thay đổi ngoại hình của Kiều Hân, nhưng đa số cư dân mạng vẫn dành nhiều lời khen cho nữ diễn viên. Họ cho rằng Kiều Hân hiện tại mang vẻ đẹp đằm thắm, sang trọng và trưởng thành hơn hẳn thời còn ở trong showbiz.Tuy có phần đầy đặn, nhưng mỹ nhân 9X vẫn giữ được làn da trắng mịn, thần thái sang trọng và dịu dàng. Nhiều người còn nhận xét nữ diễn viên ngày càng toát lên khí chất của một "phu nhân hào môn", rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh của 1 ngôi sao giải trí.

Bên cạnh những ý kiến cho rằng nữ diễn viên tăng cân, phần lớn cư dân mạng vẫn dành nhiều lời khen cho nhan sắc hiện tại của cô. Dù đã bước sang tuổi 33 và không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, Kiều Hân vẫn giữ được làn da mịn màng, thần thái dịu dàng cùng phong cách thanh lịch. Ảnh: Sina.

Nhiều người nhận xét vẻ đẹp của cô giờ đây không còn mang nét quyến rũ, gợi cảm và mảnh mai như thời còn hoạt động nghệ thuật mà thay vào đó là khí chất đĩnh đạc, sang trọng của một "phu nhân hào môn". Ảnh: Sina.

Giải nghệ cưới chồng giàu

Sinh năm 1993, Kiều Hân bước chân vào giới giải trí từ năm 2012, nhưng phải đến năm 2016 mới thực sự vụt sáng nhờ vai Quan Tước Nhĩ trong bộ phim đình đám Hoan Lạc Tụng. Thành công của tác phẩm giúp cô tiếp tục góp mặt trong Hoan Lạc Tụng 2, đồng thời tham gia nhiều dự án nổi bật như Lang Nha Bảng, Vinh Quang Bình Phàm, Trầm Thụy Hoa Viên, Yên Ngữ Phú...

Tuy nhiên, sự nghiệp của Kiều Hân không được chú ý bằng thân thế của cô. Kiều Hân được cho biết là tiểu thư nhà tài phiệt đích thực ở xứ tỷ dân. Nữ diễn viên sinh ra trong gia đình có khối tài sản khổng lồ và tận hưởng cuộc sống xa hoa từ khi còn rất nhỏ. Ngay từ thời cấp 2, cô đã sử dụng hàng hiệu đắt đỏ và sở hữu bộ sưu tập túi xách của các thương hiệu danh tiếng như Dior, Chanel, Hermès với tổng giá trị hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,6 tỷ đồng). Đến khi học đại học, việc Kiều Hân lái những chiếc Mercedes-Benz, Lamborghini hay Ferrari đến trường cũng không còn là điều hiếm gặp.

Với gia thế khủng, cô được mệnh danh là "Công chúa Thượng Hải", "mỹ nhân 9X giàu nhất showbiz Trung Quốc". Ảnh: Sohu.

Không chỉ gây choáng với thú chơi hàng hiệu, gia thế của Kiều Hân còn khiến công chúng ngỡ ngàng bởi khối bất động sản đồ sộ. Gia đình cô sống trong một trang viên rộng khoảng 1.200 m² tại khu vực đắt đỏ bậc nhất Thượng Hải (Trung Quốc). Khuôn viên biệt thự được cho là đủ rộng để trực thăng hạ cánh và có sức chứa khoảng 200 ô tô. Theo truyền thông Trung Quốc, giá đất tại khu vực này lên tới khoảng 200.000 NDT/m² (gần 700 triệu đồng), cho thấy giá trị khổng lồ của khối tài sản mà gia đình nữ diễn viên đang nắm giữ.

Không dừng lại ở đó, gia đình Kiều Hân còn sở hữu nhiều bất động sản cao cấp ở nước ngoài, trong đó có biệt thự sang trọng tại Canada. Bản thân nữ diễn viên từng chia sẻ trên một chương trình truyền hình rằng cô luôn được bố mẹ cưng chiều như công chúa. Kiều Hân kể vui: "Bố tôi nói sẽ nuôi tôi đến khi lấy chồng. Sau khi tôi kết hôn, bố còn sẵn sàng nuôi luôn cả chồng của tôi". Chính xuất thân "ngậm thìa vàng" cùng cuộc sống vương giả đã giúp Kiều Hân được cư dân mạng ưu ái gọi bằng những biệt danh như "mỹ nhân 9X giàu nhất Trung Quốc", "công chúa Thượng Hải" hay "Vương Tư Thông phiên bản nữ".

Kiều Hân lớn lên trong nhung lụa. Ảnh: Sina.

Tháng 7/2024, Kiều Hân bị "tóm gọn" khoảnh khắc tình cảm bên 1 người đàn ông lạ mặt ở Nhật Bản. Sau đó, truyền thông Trung Quốc cho biết người đàn ông đó là chồng của Kiều Hân. Nữ diễn viên và ông xã đã tổ chức lễ báo hỷ, chỉ có người trong gia tộc tham dự từ tháng 9/2023. Đến tháng 10/2024, Kiều Hân chính thức đăng ký kết hôn với nửa kia và hoàn toàn rút khỏi showbiz. Trước đó, cô cũng đã đột ngột dừng đóng phim hơn 2 năm.

Theo iFeng, chồng của Kiều Hân là Lại Bách Lâm. Anh là con trai thứ 2 của chủ tịch tập đoàn bất động sản Hồng Vinh Nguyên Thâm Quyến. Lại Bạch Lâm tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài, có ngoại hình ưa nhìn, chiều cao lý tưởng và rất "xứng đôi vừa lứa" với nữ diễn viên 9X. Sau khi về nước, anh giữ chức CEO cấp cao trong tập đoàn gia đình. Cuộc hôn nhân của cả 2 không phải liên hôn gia tộc vì lợi ích kinh tế. Kiều Hân và Lại Bách Lâm hẹn hò kín đáo một thời gian dài rồi mới quyết định về chung nhà. Lại Bách Lâm được tiết lộ rất yêu chiều Kiều Hân.

Theo bảng xếp hạng Những người giàu nhất toàn cầu năm 2024 (Hurun Global Rich List 2024), ông Lại Hải Dân - cha chồng của Kiều Hân - đứng thứ 427 với khối tài sản 49,5 tỷ NDT (hơn 173 nghìn 196 tỷ đồng). Bối cảnh và khối tài sản khủng của nhà chồng Kiều Hân khiến khán giả trầm trồ.

Chồng Kiều Hân là thiếu gia tập đoàn bất sản lớn tại Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, QQ