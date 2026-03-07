Không thể nhận ra Phí Phương Anh

Những ngày gần đây, Phí Phương Anh đăng tải một đoạn video ngắn trên trang cá nhân ghi lại khoảnh khắc "hát nhép" trước ống kính. Trong clip, người đẹp xuất hiện với mái tóc uốn dài, trang điểm tông nhẹ và diện chiếc váy màu kem đơn giản. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đạt hàng chục nghìn lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận chỉ sau thời gian ngắn.

Tuy nhiên, bên cạnh lời khen dành cho nhan sắc hiện tại của Phí Phương Anh, không ít khán giả lại bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo của cô. Nhiều người cho rằng gương mặt của nữ người mẫu trông khác khá nhiều so với thời điểm cô nổi tiếng sau khi giành ngôi vị quán quân The Face Vietnam .

Một số bình luận thẳng thắn nhận xét: “Ban này mới sửa à? Mất nét cũ luôn”, “Nhìn qua tưởng AI đọc tên mới biết là Phí Phương Anh”, hay “Mặt bây giờ tuy đẹp nhưng khó nhận ra nét riêng ngày xưa”.

Không ít ý kiến cho rằng gương mặt hiện tại của Phí Phương Anh trông “đại trà” hơn so với trước đây. “Hồi xưa nét riêng còn giờ nhìn hơi khó nhớ”, “Ngày xưa nhìn là nhận ra ngay”, hay “Vẫn xinh nhưng tiếc nét đặc biệt trước kia”, là những bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình.

Bên cạnh đó, cũng có khán giả cho rằng sự khác biệt có thể đến từ góc quay, hiệu ứng camera hoặc phong cách trang điểm mới. Một người dùng mạng viết: “Video này chắc có filter nên nhìn hơi khác, xem video ở sự kiện thì vẫn nhận ra”.

Phí Phương Anh trong 1 sự kiện gần đây

Trước nhiều tranh luận trái chiều, một bộ phận người xem vẫn dành lời khen cho nhan sắc của Phí Phương Anh. “Sửa hay không thì vẫn đẹp”, “Nhìn giống hoa hậu Bao Ngọc”, hay “Đẹp kiểu Douyin cũng ổn” là những ý kiến bênh vực nữ người mẫu.

Không nhận ra Phí Phương Anh

Phí Phương Anh sinh năm 1997, được biết đến sau khi giành chiến thắng tại The Face Vietnam 2016 . Sau cuộc thi, cô hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thời trang trước khi lấn sân sang âm nhạc. Những năm gần đây, người đẹp cũng bắt đầu thử sức ở nhiều lĩnh vực giải trí khác.

Hiện tại, nữ nghệ sĩ vẫn chưa lên tiếng về những bình luận xoay quanh diện mạo của mình. Tuy vậy, đoạn video vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi các ý kiến tranh luận về nhan sắc của cô vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.