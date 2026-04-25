Không thể nhận ra "nữ hoàng gợi cảm" HyunA được nữa!

Diện mạo ngỡ ngàng trên sân tennis

Trong thế giới giải trí, nơi mà nhan sắc và vóc dáng thường được đặt lên bàn cân khắt khe nhất, sự thay đổi ngoại hình của một ngôi sao luôn là "ngòi nổ" cho những cuộc tranh luận nảy lửa. Mới đây, "nữ hoàng gợi cảm" HyunA lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau một bức ảnh đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Mọi chuyện bắt đầu khi MC Jang Sung Kyu đăng tải tấm hình ghi lại buổi đi chơi tennis cùng vợ chồng HyunA - Jun Yonghyung. Ngay lập tức, bức ảnh đã "gây bão" nhưng không phải vì kỹ năng chơi bóng, mà vì diện mạo khác lạ của chủ nhân bản hit Bubble Pop .

Trong bức ảnh, HyunA xuất hiện với gương mặt mộc hoàn toàn, mái tóc buộc vội và trang phục thể thao giản dị. Khác xa với hình ảnh một "nữ hoàng sexy" sắc sảo, nóng bỏng trên sân khấu, HyunA trong khung hình có phần đầy đặn hơn trước. Nhiều khán giả thừa nhận họ đã phải "dụi mắt" nhiều lần mới nhận ra thần tượng vì cô trông khá phát tướng và không hề chăm chút cho vẻ ngoài như thường lệ.

Phản ứng trước những lời bàn tán về vóc dáng, HyunA đã có động thái cực kỳ thẳng thắn trên Instagram cá nhân. Cô chia sẻ: "Tôi đang giữ sức khỏe và chăm chỉ tập luyện mỗi ngày. Tôi cũng đang làm khá tốt với việc kiểm soát cân nặng của mình, vì vậy đừng quá lo lắng cho tôi nhé!". Phản ứng của HyunA đã khiến cư dân mạng tranh cãi sôi nổi.

Cuộc tranh luận không hồi kết của người hâm mộ

Bức ảnh và lời phản hồi của HyunA đã chia cộng đồng mạng thành hai luồng ý kiến trái chiều. Nhiều fan trung thành tỏ ra hụt hẫng khi thấy biểu tượng quyến rũ ngày nào nay đã "đánh mất phong độ". Họ cho rằng dù đã kết hôn, một ngôi sao tầm cỡ như HyunA vẫn nên duy trì hình ảnh chỉn chu và vóc dáng chuẩn mực để tôn trọng khán giả.

Ngược lại, đa số người hâm mộ hiện đại lại lên tiếng bảo vệ cô. Họ cho rằng việc HyunA tăng cân là dấu hiệu của sự hạnh phúc và viên mãn sau khi lập gia đình. "Cô ấy đã sống vì kỳ vọng của người khác quá lâu rồi, giờ là lúc HyunA được sống cho chính mình, khỏe mạnh và vui vẻ là đủ" - một fan để lại bình luận.

Thực tế, việc một nghệ sĩ thay đổi hình ảnh sau nhiều năm hoạt động không phải là điều hiếm gặp trong làng giải trí Hàn Quốc. Với HyunA, sự chuyển mình này dường như còn phản ánh một giai đoạn mới trong cuộc sống, khi cô không còn bị bó buộc trong một hình tượng duy nhất mà công chúng kỳ vọng.

"Nữ hoàng gợi cảm" nhiều ồn ào

HyunA sinh năm 1992, có một hành trình sự nghiệp bền bỉ và đầy đột phá. Năm 2007, HyunA ra mắt cùng Wonder Girls nhưng nhanh chóng rời nhóm vì lý do sức khỏe. Năm 2009, cô tái ra mắt cùng 4Minute và giành được nhiều thành công.

HyunA thực sự bùng nổ khi tách ra hoạt động riêng lẻ với những bản hit mang tính biểu tượng như Change, Bubble Pop!, Ice Cream, Red . Cô cũng là "nàng thơ" trong siêu phẩm tỷ view Gangnam Style của PSY. Ngoài ra, HyunA còn thành công vang dội với các nhóm nhỏ như Trouble Maker và Triple H, khẳng định phong cách trình diễn táo bạo, không trộn lẫn.

HyunA luôn là người sống thật với cảm xúc, bất chấp những rào cản của ngành công nghiệp Kpop. Năm 2016, HyunA - Dawn gây ngỡ ngàng khi tự công bố chuyện tình cảm. Hành động này đã khiến CUBE Entertainment nổi giận và đuổi cả 2 ra khỏi công ty. Kể từ đó, họ không tách rời nhau trong cả công việc và cuộc sống.

Những tưởng chuyện tình này sẽ đi đến hôn nhân, nhưng cặp đôi lại chia tay vào năm 2022. Không lâu sau đó HyunA khiến dư luận ngỡ ngàng khi công khai hẹn hò với Yong Junhyung (cựu thành viên Highlight/BEAST). Cặp đôi đã chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới lãng mạn vào năm 2024. Bất chấp những ý kiến trái chiều từ quá khứ của đối phương, HyunA vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Có thể HyunA không còn xuất hiện với vòng eo con kiến hay lối trang điểm cầu kỳ mỗi ngày, nhưng sự tự tin và nụ cười rạng rỡ bên cạnh người bạn đời cho thấy cô đang tận hưởng chương hạnh phúc nhất của cuộc đời. Suy cho cùng, nhan sắc có thể thay đổi theo thời gian, nhưng bản lĩnh sống thật của HyunA thì vẫn luôn "gợi cảm" theo một cách rất riêng.

Nguồn: MHN Sports