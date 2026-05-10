Không thể nhận ra Kim Ji Won nữa, gương mặt biến dạng hiện tại gây hoang mang tột độ

Ngày 9/5, tờ Nate đưa tin Kim Ji Won đang nhận được chú ý của công chúng sau khi xuất hiện trên 1 cuộc phỏng vấn của tạp chính ELLE KoreaBoo. Thay vì nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt, cô lại liên tục bị soi nhan sắc ở mọi khung hình. Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi gương mặt của nữ diễn viên trông hốc hác, đơ cứng khác lạ, thậm chí còn có dấu hiệu biến dạng với chiếc cằm nhọn hoắt bất thường.

Trên MXH X, không ít cư dân mạng khi nhìn thấy hình ảnh mới nhất của Kim Ji Won đã phải bình luận: "Chuyện tồi tệ gì đang xảy ra với 'Nữ hoàng nước mắt' xứ Hàn vậy?".

Nhan sắc lạ lẫm của Kim Ji Won khiến khán giả kinh ngạc, lo lắng. Ảnh: KoreaBoo.

Phần cằm nhọn bất thường bị cho là khác lạ của mỹ nhân hàng đầu xứ Hàn. Ảnh: X.

Nguyên nhân được khán giả đưa ra là Kim Ji Won trông quá gầy nên dẫn đến đường nét trên gương mặt có phần biến đổi, không còn sự hài hòa và rạng ngời như trước. Tuy nhiên, theo netizen, so với lần tham dự sự kiện BVLGARI vào cuối tháng 3, Kim Ji Won hiện tại càng gầy hơn. Gương mặt của người đẹp này lộ rõ sự hốc hác, má không còn chút mỡ nào khiến cô trông già dặn, thiếu sức sống.

Nhìn vào tình trạng sụt cân của mỹ nhân xứ Hàn, người hâm mộ lo lắng, sợ cô đang gặp vấn đề về sức khỏe. "Mới thấy cô ấy cuối tháng 3, đầu tháng 5 đã trông gầy hơn rất nhiều", "Không phải chê, chỉ lo cho Kim Ji Won, nhìn như đang bệnh gì ấy", "Kim Ji Won thực sự đã sụt cân rất nhiều. Ban đầu lúc mới xem video tôi còn không nhận ra nổi cô ấy", "Phần gò má, rồi cả cằm cũng lộ rõ hơn trước, cô ấy thực sự đã giảm cân quá đà rồi"..., cư dân mạng bình luận.

So với lần tham dự sự kiện vào cuối tháng 3, Kim Ji Won được nhận xét đã tiếp tục sụt cân, mỡ má của cô dần biến mất. Ảnh: X.

Song nhìn vào chiếc cằm Vline nhọn hoắt khác thường của Kim Ji Won, nhiều bình luận còn đặt nghi vấn cô có thể đang gặp biến chứng thẩm mỹ hút mỡ mặt hoặc can thiệp dao kéo gọt cằm để hoàn thiện nhan sắc, dẫn tới gương mặt trở nên khác lạ.

Sự thay đổi rõ rệt trong ngoại hình khiến Kim Ji Won trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Đặc biệt nhiều người còn so sánh cô hiện tại với thời kỳ hoàng kim nhan sắc ở Queen Of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) hay Hậu Duệ Mặt Trời.

Nhìn vào chiếc cằm nhọn hoắt, gương mặt gầy gò của Kim Ji Won, không ít người nghi vấn cô đã đi hút mỡ mặt và gọt cằm nên dẫn đến biến chứng thẩm mỹ. Ảnh: X.

Kim Ji Won sinh năm 1992, bắt đầu sự nghiệp của mình từ khá sớm với vai trò người mẫu và diễn viên quảng cáo, trước khi dần khẳng định chỗ đứng trong làng phim Hàn. Tên tuổi cô gắn với nhiều bộ phim nổi tiếng như Gia Đình Là Số Một 3, Gửi Người Xinh Tươi, The Heirs, Hậu Duệ Mặt Trời, Thanh Xuân Vật Vã...

Gần đây nhất, vai diễn Hong Hae In - nữ tài phiệt sang chảnh nhưng có số phận bi kịch trong phim Queen Of Tears, đã đưa Kim Ji Won trở thành tâm điểm toàn cầu. “Phản ứng hóa học” của cô với Kim Soo Hyun tạo nên cơn sốt lớn, giúp bộ phim phá vỡ nhiều kỷ lục về mặt thương mại.

Kim Ji Won trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ. Ảnh: X

Nguồn: Nate, KoreaBoo