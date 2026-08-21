Không thể nào nhận ra Erik

Tập 2 “Sao Nhập Ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng” với chủ đề “Kỷ luật là sức mạnh” tiếp tục đưa 8 chiến sĩ vào những thử thách rất khác với hình ảnh thường thấy trên sân khấu hay màn ảnh. Không còn ê-kíp hỗ trợ, không có chuyện mỗi người tự quyết định cách sinh hoạt, các chiến sĩ phải nhanh chóng thích nghi với tác phong quân nhân, từ việc sắp xếp quân tư trang, cắt tóc đúng quy định cho đến chuyện tập hợp đúng giờ. Trong loạt tình huống đáng chú ý của tập này, câu chuyện Erik phải cắt tóc 3 phân và những lần mắc lỗi khiến cả Trung đội bị ảnh hưởng là một trong những điểm nhấn.

Erik chần chừ khi phải cắt tóc 3 phân

Ngay sau khi kiểm tra tác phong, Erik, Phan Mạnh Quỳnh và Quốc Trường được yêu cầu cắt tóc theo đúng quy định. Với Phan Mạnh Quỳnh, ban đầu nam ca sĩ vẫn khá vui vẻ khi trò chuyện với đồng chí Xuân Lộc, người phụ trách cắt tóc. Anh hài hước cho biết mình đã quá hạn cắt tóc một tuần nhưng đến khi vào chương trình mới thực hiện. Tuy nhiên, khi chiếc tông đơ thực sự bắt đầu lướt qua mái tóc, cảm giác tiếc nuối cũng nhanh chóng xuất hiện. Phan Mạnh Quỳnh thừa nhận mình “tiếc” vì sau khi cắt tóc sẽ khó tạo kiểu.

Quốc Trường cũng không tránh khỏi thử thách này. Dù đã chủ động cắt tóc ngắn từ trước với mong muốn phù hợp quy định, mái tóc của anh vẫn dài hơn yêu cầu nên nam diễn viên đành giao cho đồng đội mới gặp thực hiện. Anh tự trấn an bản thân: “Từ từ mình sẽ chấp nhận”.

Với Erik, việc cắt tóc dường như khó khăn hơn cả. Nam ca sĩ chần chừ đến mức Tuấn Dương phải gọi tới hai lần mới bước ra thực hiện nhiệm vụ. Trong suốt quá trình cắt tóc, dù Tuấn Dương liên tục chủ động trò chuyện để giúp đồng đội bớt căng thẳng, Erik vẫn giữ vẻ mặt buồn và gần như không nói gì.

Tuấn Dương cũng bày tỏ sự thông cảm khi cho rằng không dễ để một người phải từ bỏ ngay một thứ quan trọng với mình. Sau khi bình tĩnh lại, Erik chủ động xin lỗi đồng chí Xuân Lộc và chỉ huy vì thái độ chưa tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nam ca sĩ sau đó chia sẻ lý do muốn giữ kiểu tóc ban đầu là bởi ngay sau khi ghi hình chương trình, anh có một dự án nghệ thuật khác cần thực hiện.

Không chỉ cắt tóc, Erik còn khiến đồng đội phải chờ hơn 20 phút

Thử thách về tác phong chưa dừng lại ở mái tóc. Trong buổi trưa, khi cả Trung đội tập trung xếp hàng để đi ăn, Erik khiến đồng đội phải chờ hơn 20 phút. Vì đây là lần đầu mắc lỗi, Đại đội trưởng chỉ nhắc nhở và yêu cầu anh rút kinh nghiệm, đồng thời nhấn mạnh quan điểm lấy tập thể để rèn cá nhân, mỗi người phải nhanh chóng điều chỉnh tác phong để hoàn thành nhiệm vụ đúng yêu cầu.

Erik tiếp thu lời nhắc nhở và xin lỗi cả phòng, khẳng định sẽ không để tình trạng tương tự lặp lại. Thế nhưng đến nội dung báo thức buổi chiều, nam ca sĩ lại tiếp tục đến muộn cùng Quốc Trường. Quốc Trường giải thích anh chạy ra ngoài mới phát hiện mình đi nhầm giày nên phải quay lại thay, trong khi Erik cho biết do phải đi từ tầng 2 xuống nên thao tác hơi chậm.

Việc hai thành viên đến muộn khiến đội nam phải thực hiện lại nội dung báo thức hai lần. Chỉ huy cũng cảnh báo nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra, cả phòng sẽ phải nhận hình thức xử phạt nặng hơn. Những tình huống liên tiếp này cho thấy việc thích nghi với môi trường quân đội không đơn giản chỉ là thay đổi trang phục hay sinh hoạt, mà còn đòi hỏi các chiến sĩ phải điều chỉnh từng thói quen nhỏ nhất.

Minh Trang, Văn Mai Hương “đứng hình” khi bị nhắc: “Không có ê-kíp nào ở đây cả”

Trong khi các chiến sĩ nam gặp khó với chuyện tác phong và giờ giấc, nhóm nữ cũng nhanh chóng nhận ra môi trường quân đội không có những ngoại lệ dành cho người nổi tiếng. Trong quá trình sắp xếp nội vụ, Minh Trang và Văn Mai Hương bị nhắc nhở vì để túi đồ bẩn trên giường. Minh Trang vô tư cho biết mình để đó để gửi lại ê-kíp, nhưng ngay lập tức được Trung đội trưởng Hồ Hùng Quang nhắc: “Không có ê-kíp nào ở đây cả".

Khi nhận thấy các chiến sĩ vẫn chưa chủ động với phần việc của mình, Trung đội trưởng hỏi thẳng mục đích họ đến đây. Trước sự nghiêm khắc của chỉ huy, cả 4 chiến sĩ nữ đều có chung câu trả lời là muốn trải nghiệm cuộc sống quân đội và rèn luyện bản thân.

Tuy nhiên, chỉ huy tiếp tục nhấn mạnh rằng mục tiêu của họ khi tham gia chương trình là trở thành người chiến sĩ, trở thành quân nhân, chứ không phải tiếp tục giữ tâm thế của diễn viên hay ca sĩ. Từ việc tự sắp xếp đồ dùng cho đến thực hiện từng nhiệm vụ được giao, mỗi người đều phải thay đổi cách nghĩ, chủ động hơn và chịu trách nhiệm với phần việc của mình.

Sau những màn chấn chỉnh khá căng thẳng, các chiến sĩ vẫn có những khoảng thời gian thư giãn trong bữa ăn và lúc nghỉ trên thao trường. Đây cũng là lúc mọi người có cơ hội thả lỏng, làm quen và gắn kết với các đồng chí cũ. Với Erik, những khoảnh khắc này phần nào giúp anh lấy lại tinh thần sau những trải nghiệm không mấy vui vẻ trong ngày. Nam ca sĩ cho biết tâm trạng đã tốt hơn và mọi người cũng kết nối với nhau nhiều hơn.

Tập 2 “Sao Nhập Ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng” lên sóng tối 20/8, tập trung vào câu chuyện kỷ luật và quá trình 8 chiến sĩ phải nhanh chóng thích nghi với môi trường quân ngũ. Từ một mái tóc phải cắt ngắn, một chiếc ba lô quá nhiều đồ dùng cho đến chuyện đi muộn vài phút, những điều tưởng như rất nhỏ trong cuộc sống thường ngày đều trở thành bài học về tác phong, tính tập thể và trách nhiệm khi bước vào môi trường quân đội.