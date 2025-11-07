Fan Sơn Tùng - SOOBIN so đo từng li

Sự kiện YFEST vừa tổ chức ở TP.HCM ngày 2/11 vẫn đang rần rần trên mạng xã hội với 2 tâm điểm là SOOBIN và Sơn Tùng M-TP. Cả hai đều là ngôi sao hàng đầu của Vpop. MXH ngập tràn topic bàn luận, từ phong độ sân khấu đến độ hot và sức ảnh hưởng của Sơn Tùng - SOOBIN. Sự kiện đã kết thúc, đây là lúc để fan so xem ai chiếm lĩnh MXH nhiều hơn.

Fan Sơn Tùng so kè độ hot hậu YFEST

Fan Sơn Tùng thậm chí còn lập hẳn bảng “so kè” để chứng minh thần tượng của mình thắng thế SOOBIN. Từ đám đông, biển lighstick xanh đến tương tác bộ ảnh sau show của Sơn Tùng hay lượt xem livestream, tất cả đều được “mổ xẻ” đến cùng.

Nguyên do của màn so kè này đến từ 1 tấm poster. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện làn sóng tranh cãi xoay quanh tấm poster quảng bá chương trình có sự góp mặt của Sơn Tùng và SOOBIN. Trong hình, cả hai được đặt ở vị trí trung tâm, song kích thước chân dung của Sơn Tùng chỉ nhỉnh hơn đôi chút. Chi tiết nhỏ này lại khiến cộng đồng fan hai bên “dậy sóng”.

Tấm poster gây nên trận chiến fandom giữa SKY và KINGDOM

Một bộ phận người hâm mộ Sơn Tùng cho rằng với tầm ảnh hưởng và vị thế “ông hoàng Vpop”, anh xứng đáng được đặt nổi bật nhất. Họ bày tỏ sự không hài lòng với cách sắp xếp hình ảnh, đồng thời chỉ trích ban tổ chức thiếu tinh tế khi xóa bình luận thay vì phản hồi thẳng thắn. Một số fan còn khẳng định việc đặt SOOBIN ngang hàng với Sơn Tùng trên poster là “thiếu tôn trọng” thành tựu của thần tượng.



Cộng đồng KINGDOM còn “chơi lớn” khi bao trọn 5 màn hình LED ngoài trời tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phát hình ảnh SOOBIN 240 lượt

Đáp lại, fan SOOBIN kêu gọi người hâm mộ mang theo lightstick vàng - màu biểu tượng của SOOBIN để “phủ sóng” khán đài ngày diễn ra show, tạo thế đối lập với sắc xanh đặc trưng của SKY. Không dừng lại ở đó, cộng đồng KINGDOM còn “chơi lớn” khi bao trọn 5 màn hình LED ngoài trời tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phát hình ảnh SOOBIN 240 lượt trong ngày 2/11 để cổ vũ cho thần tượng.



Trận chiến không hồi kết

Đây không phải lần đầu tiên fandom Sơn Tùng và SOOBIN xảy ra “va chạm”. Hồi năm 2024, trong cùng một sự kiện âm nhạc, SOOBIN từng gặp phải “biển đen im lặng” khi trình diễn. Điều trớ trêu là khán giả khi đó chủ yếu là fan Sơn Tùng. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai fandom luôn ở thế đối lập dù hai nghệ sĩ chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn cá nhân nào.

Đầu năm nay, SKY và KINGDOMs lại “đụng độ” chỉ vì một chiếc túi hiệu được Sơn Tùng mang đi chợ. Những câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt cũng đủ để “châm ngòi” cho những cuộc khẩu chiến bất tận trên mạng xã hội.

Fan SOOBIN - Sơn Tùng từng "chiến nhau" chỉ vì 1 chiếc túi xách

Suốt 10 năm qua, Sơn Tùng vẫn là cái tên hot nhất làng nhạc Việt dù không ra nhạc đều đặn. Sức hút của Sơn Tùng là điều không cần bàn cãi, và cũng chính điều đó khiến anh trở thành “thước đo” để cả Vbiz đem ra so sánh. Nhưng song song với Sơn Tùng, nhiều nghệ sĩ trẻ đang dần vươn lên mạnh mẽ. Sau làn sóng hai show Anh Trai 2024, SOOBIN và HIEUTHUHAI được xem là “đỉnh lưu mới”, sở hữu fandom đông đảo và phong cách hoạt động chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế.



SOOBIN thắng liên tiếp các giải thưởng cuối năm, được mời biểu diễn tại hàng loạt sự kiện lớn. KINGDOM tiềm lực tài chính lớn, chịu chi, tổ chức cổ vũ bài bản. Từ đó, SOOBIN dần trở thành thế lực đáng gờm của Vpop và cũng là đối tượng bị đặt cạnh Sơn Tùng trong vô số so sánh. Mỗi khi có một chi tiết trùng hợp giữa Sơn Tùng - SOOBIN, dù nhỏ nhất, MXH lại nổ ra hàng loạt tranh luận: ai hot hơn, ai xứng đáng hơn, ai “đỉnh lưu thật sự”.

Câu chuyện tại YFEST là ví dụ rõ nhất

Câu chuyện tại YFEST là ví dụ rõ nhất. Từ vị trí trên poster đến lượng view livestream, tất cả đều trở thành chiến trường của hai fandom. Chương đã trình khép lại, fan 2 bên vẫn tiếp tục “đếm điểm”, như một trận đấu không bao giờ có hồi kết.

Bản thân nghệ sĩ cũng hiểu rõ điều đó. Trong phần giao lưu tại YFEST, SOOBIN đã có màn “hạ nhiệt” đi vào lòng người: “Chúng ta là người Việt Nam, nên hãy luôn yêu thương nhau nhé”. Anh lần lượt gọi tên các cộng đồng fan có mặt tại sự kiện: “KINGDOM ơi! SKY ơi! Monkey ơi! Dopamine ơi!... tất cả hãy cùng yêu thương nhau!”. Trên mạng xã hội, video khoảnh khắc ấy lan truyền nhanh chóng, được khen là hành động văn minh, tinh tế và đủ sức làm dịu bầu không khí căng thẳng giữa 2 FC.

SOOBIN đã có màn “hạ nhiệt” đi vào lòng người bằng cách gọi tên SKY tại YFEST

Sơn Tùng gửi thông điệp: “Chúng ta không cần chiến thắng ai cả, chỉ cần chiến thắng chính mình của ngày hôm qua là được”

Ngay sau đó, Sơn Tùng xuất hiện trong vai trò kết màn. Không nhắc trực tiếp đến tranh cãi, nhưng anh cũng khéo léo gửi gắm thông điệp riêng: “Chúng ta không cần chiến thắng ai cả, chỉ cần chiến thắng chính mình của ngày hôm qua là được.” Câu nói ngắn gọn nhưng mang tính xoa dịu, được xem là lời nhắn tinh tế hướng khán giả về tinh thần tích cực, nơi âm nhạc là sợi dây kết nối, không phải ranh giới.

Thực tế, giữa Sơn Tùng và SOOBIN chưa từng tồn tại mâu thuẫn. Cả hai đều ý thức rõ sức ảnh hưởng của mình và đều chọn cách giữ hình ảnh đẹp trước công chúng. Nghệ sĩ chủ động giảng hoà, nhưng “cuộc chiến” giữa SKY và KINGDOM vẫn sẽ còn kéo dài. Không có hòa bình giữa hai fandom khi mỗi bên đều muốn thần tượng của mình là số một.

Giữa Sơn Tùng và SOOBIN chưa từng tồn tại mâu thuẫn

Đây chính là đặc trưng trong văn hoá thần tượng, khi sự cạnh tranh là động lực để fandom “cày thành tích” cho idol. Nhìn nhận tích cực, đây là tín hiệu để Vbiz phát triển, các ngôi sao có đường hướng, chiến lược rõ ràng duy trì sức hút. Nhưng cũng cần có giới hạn trong việc so kè thành tích, tránh biến tướng thành tấn công, bạo lực mạng nghệ sĩ.

