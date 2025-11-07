Sở hữu diện mạo giống hệt Mr.Gold - “cậu Vàng” trong tựa game Tiệm Phở của Anh Hai, chú chó Tam ở phường Đống Đa (Hà Nội) “tiếp khách” mệt nghỉ trong 2 ngày vừa qua. Tam là chú chó của một quán nướng bình dân, trong ngõ tại Hà Nội. Vốn dĩ, chú chó này cũng đã được nhiều khách hàng của quán nướng yêu thích bởi gương mặt “vừa xấu vừa hài” nhưng lại rất hiền lành, ngoan ngoãn.

Thế nhưng từ khi tựa game Tiệm phở của Anh Hai viral, độ nổi tiếng của chú chó Tam lại càng tăng mạnh. Điều này khiến quán nướng như “vỡ trận”, khách xếp hàng đông nườm nượp. Chủ quán còn nhiều lần đưa ra thông báo không nhận đặt bàn trước và liên tục đăng tin tuyển nhân viên để kịp phục vụ khách hàng.

Song, bên cạnh khách hàng thì cũng có không ít những reviewer, KOL đến để quay phim, chụp hình và làm nội dung sáng tạo với chú chó Tam. Điều này đã phần nào ảnh hưởng cuộc sống của Tam, hoạt động kinh doanh của quán và đời sống hàng xóm xung quanh.

Chú chó Tam đang viral khắp MXH

Mới đây nhất, phía quán nướng đã đưa ra thông báo mới, đề nghị khách hàng dừng quay phim, chụp ảnh làm nội dung trên mạng xã hội với chú chó Tam.

“2 ngày qua, sau khi Tam nổi tiếng trên mạng xã hội, đã có rất nhiều reviewer và người có tầm ảnh hưởng đến quay Tam làm content. Tam nổi tiếng việc như thế là không thể tránh khỏi.

Sau 2 ngày thì mình cảm thấy nó ảnh hưởng đến việc kinh doanh và buôn bán của quán mình. Nhà mình chỉ là một quán bán gia đình nhỏ, lẻ, việc đến quay như vậy đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Tam, quán và hàng xóm xung quanh.

Khách yêu thương Tam và ủng hộ quán mình rất biết ơn. Nhưng yêu quý quán và Tam thì mình ghi nhận còn đến để quay content đăng lên mạng, mình xin phép từ chối cho ghi hình”, nguyên văn thông báo từ phía quán nướng.

Phía quán thông báo dừng quay phim, chụp hình, quay content với chú chó Tam

Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng chia ra nhiều luồng ý kiến trước thông báo này. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối vì chưa kịp chụp ảnh với chú chó đang hot này. Tuy nhiên cũng có nhiều người đồng tình với phía chủ quán. Bởi họ cho rằng, những ngày gần đây, lượng khách đến chủ yếu chỉ để “tạo còn-ten”, điều này cũng phần nào gây ra những xáo trộn cho quán cũng như các khách hàng xung quanh.

Trước đó, cả cõi mạng “phát sốt” với tựa game Brother Hai’s Pho Restaurant (tạm dịch: Tiệm Phở của Anh Hai). Đây là một sản phẩm được phát triển bởi một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, ra mắt miễn phí trên nền tảng itch.io, hỗ trợ cả tiếng Việt và tiếng Anh và đang viral trong cộng đồng mê game cả trong và ngoài nước.

Bên cạnh đồ hoạ hay cốt truyện được bàn tán nhiều thì hình ảnh quán Phở Anh Hai và Mr.Gold - “cậu Vàng” - chú chó trong game cũng đang trở thành trend trên MXH. Không những thế, “cậu Vàng” lại càng hot hơn khi netizen bất ngờ tìm ra Tam - chú chó có diện mạo y hệt bên ngoài đời thật.

"Cậu Vàng" trong game Tiệm phở của anh Hai

Và chú chó Tam ngoài đời được nhận xét giống hệt nhau

Chia sẻ với chúng tôi khi ghi nhận trực tiếp tại quán, Anh Huy - chủ quán nướng cho biết: "Từ ngày 3/11 là quán em bắt đầu hot, còn em nghĩ hôm nay quán em mới bắt đầu đông lên. Hôm qua thì đa phần vẫn là khách quen của nhà em, các bạn đến cũng có nói là 'Con Tam nhà anh giờ đang nổi lắm'. Nói chung là mọi người cũng quan tâm hơn".

Khi được hỏi về việc quán bất ngờ đông khách, anh Huy bày tỏ: "Đầu tiên việc quán đông khách hơn thì ai bán hàng cũng mong rồi. Nhưng có điều em sợ là khi quán hot một cách nhanh chóng như thế này, lượng khách tăng đột biến thì hơi khó kiểm soát. Nhân viên nhà em không nhiều, chỉ có vài người trong gia đình, nhiều khi không kiểm soát hết được và cũng hơi vất vả. Chứ bán hàng mà đông khách, quán 'kham' được hết thì bọn em rất vui, không có vấn đề gì cả."

Ngoài ra, chủ quán cũng cho biết thêm ngay cả khi chưa nổi trên mạng xã hội, chó Tam đã được khách yêu mến từ lâu: "Ngay cả khi quán chưa hot như bây giờ, các bạn khách đã rất quý con Tam rồi. Vì nó nằm trong số những giống chó ít được nuôi ở Việt Nam nên ai nhìn cũng thấy lạ".