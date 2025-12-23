Không phải Văn, Toán, đây mới là lớp chuyên hot nhất Hà Nội: 1 "đấu" 24, cạnh tranh cực gắt

Trên fanpage các trường THPT chuyên top dầu Hà Nội, bảng tỷ lệ chọi các môn chuyên trong Kỳ thi vào lớp 10 năm 2025 vừa đăng tải cho thấy hút lớn khi hầu hết môn chuyên đều có tỷ lệ chọi từ 1,2 trở lên. Ở trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, khối ngoại ngữ (Anh, Nga, Trung) áp đảo bảng đăng ký NV1. Tính riêng NV1, trường tuyển khoảng 840 chỉ tiêu cho 13 lớp chuyên nhưng số lượng hồ sơ nộp vào lên tới hơn gần 4.000, đẩy mức cạnh tranh trung bình lên nhiều lần so với các trường THPT công lập thông thường.

TỶ LỆ CHỌI CÁC MÔN CHUYÊN CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM NĂM 2025

Trong nhóm môn ngoại ngữ, chuyên tiếng Nga đang có 547 thí sinh đăng ký cho 35 chỉ tiêu, tương ứng tỷ lệ chọi khoảng 1/15,63, cao nhất trong toàn trường. Chuyên tiếng Anh có 696 hồ sơ cho 70 chỉ tiêu (khoảng 1/9,94), tiếp theo là tiếng Trung với 612 hồ sơ cho 70 chỉ tiêu (1/8,74), cho thấy xu hướng phụ huynh, học sinh đổ dồn vào các lớp ngoại ngữ để nắm bắt cơ hội hội nhập và du học.

Ở nhóm môn khoa học tự nhiên và xã hội, chuyên Tin có tỷ lệ chọi 1/4,43 (310/70), nhỉnh hơn Toán (1/3,24) và Hóa (1/3,79), trong khi chuyên Văn có tỷ lệ 1/5,70, vượt Sử (1/2,69) và Địa (1/2,20). Một số môn như Pháp (1/1,26) hay Sinh (1/2,44) có mức cạnh tranh thấp hơn, trở thành lựa chọn “dễ thở” hơn phần nào cho thí sinh nhưng vẫn đòi hỏi chiến lược ôn thi dài hơi nếu muốn giành suất học tại ngôi trường top đầu này.

Trong khi đó, ở trường chuyên Chu Văn An - 1 trong những ngôi trường chuyên top đầu Hà Nội tỷ lệ chọi cạnh tranh hơn nhiều.

Ỷ LỆ CHỌI CÁC MÔN CHUYÊN CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN NĂM 2025

Tỷ lệ chọi vào các lớp chuyên của trường THPT Chu Văn An năm 2025 có sự chênh lệch rất rõ giữa các môn, phản ánh mức độ quan tâm và cạnh tranh khác nhau của thí sinh. Với cùng chỉ tiêu 35, các lớp chuyên Toán (250 NV1, tỷ lệ 7,14), Lý (216 NV1, 6,17) và Hóa (297 NV1, 8,49) đều có mức cạnh tranh khá cao, trong đó Hóa nhỉnh hơn về số hồ sơ đăng ký. Ở khối khoa học tự nhiên, chuyên Tin tuy chỉ tiêu 35 nhưng có tới 386 NV1, tỷ lệ chọi 11,03, thuộc nhóm “nóng” nhất, trong khi chuyên Sinh có chỉ tiêu 70, 266 NV1 nên tỷ lệ chỉ 3,80, thấp hơn đáng kể so với các môn tự nhiên còn lại.

Các môn xã hội cũng ghi nhận sự phân hóa mạnh; chuyên Văn với 70 chỉ tiêu nhưng có tới 749 NV1, tỷ lệ 10,70, cho thấy sức hút ổn định và cạnh tranh cao, trong khi chuyên Sử (70 chỉ tiêu, 237 NV1, tỷ lệ 3,39) và Địa (70 chỉ tiêu, 190 NV1, tỷ lệ 2,71) có tỷ lệ chọi thấp, thể hiện lượng thí sinh quan tâm hạn chế hơn.

Ở nhóm ngoại ngữ, chuyên Anh vẫn là lựa chọn hàng đầu với 70 chỉ tiêu, 1390 NV1 và tỷ lệ 19,86, cao gấp nhiều lần so với chuyên Pháp (70 chỉ tiêu, 104 NV1, 1,49), Nhật (35 chỉ tiêu, 119 NV1, 3,40) và Hàn (35 chỉ tiêu, 30 NV1, 0,86). Đáng chú ý nhất là chuyên Trung, chỉ tiêu 35 nhưng có tới 856 NV1, đẩy tỷ lệ chọi lên 24,46, cao nhất toàn trường, cho thấy xu hướng thí sinh đổ vào ngôn ngữ này rất mạnh, vượt cả chuyên Anh và các môn tự nhiên truyền thống.

Tổng hợp