Không phải Trịnh Sảng hay Cổ Lực Na Trát, tổng tài “dầu mỡ” nhất showbiz đang hẹn hò mỹ nhân này?

Sáng 17/11, tờ Koreaboo đưa tin, nam tài tử Trương Hàn vừa dính nghi vấn hẹn hò bí mật với 1 mỹ nhân trẻ trung xinh đẹp, khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng. Được biết, tin đồn xuất hiện rầm rộ sau khi 1 video ghi lại cảnh Trương Hàn đi ăn cùng gái lạ trở nên viral mới đây. Trong đoạn clip gây xôn xao, tài tử Sam Sam Đến Đây Ăn Nè còn đưa cô gái này ra về, khiến netizen đặt ra nghi vấn 2 người đang ở trong mối quan hệ yêu đương bí mật.

Truyền thông xứ Trung đã dành nhiều lời khen ngợi "có cánh" cho ngoại hình bạn gái tin đồn của Trương Hàn. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều netizen nhận định, gu của nam diễn viên 8X bao năm qua không hề thay đổi, vẫn luôn là các cô gái có ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút, dễ gây ấn tượng với khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đồng thời, netizen hiện đang rất tò mò về danh tính cô gái đi ăn tối cùng tài tử họ Trương.

Thế nhưng, truyền thông xứ Trung đã nhanh chóng vào cuộc và xác định được cô gái trẻ đẹp đi ăn cùng Trương Hàn mới đây không phải người yêu của anh. Hóa ra, cô gái này là em 1 người bạn hàng xóm của nam diễn viên sinh năm 1984.

Trang fanclub chính thức của Trương Hàn cũng vừa ra thông báo phủ nhận thông tin nam diễn viên đang hẹn hò gái xinh: "Đây chỉ là 1 bữa tối bình thường giữa những người bạn với nhau. Xin mọi người đừng lan truyền tin đồn chưa được xác thực hoặc xâm phạm quyền riêng tư của Trương Hàn. Chúng tôi khuyến khích mọi người nên tập trung vào các tác phẩm của nam nghệ sĩ".

Trương Hàn từng là nam diễn viên hàng đầu của làng giải trí Cbiz, nổi tiếng khắp châu Á với loạt phim ăn khách như Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, Sam Sam Đến Đây Ăn Nè, Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ... Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, sự nghiệp của anh đã liên tục xuống dốc.

Hình tượng "tổng tài bá đạo" gắn liền với Trương Hàn suốt nhiều năm, giúp anh trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng phim thần tượng. Nhưng hình tượng đẹp đẽ đó dần tan biến trong mắt công chúng sau khi anh nhận nhiều vai diễn "dầu mỡ" (có hành động quá lố). Từ đây, Cnet gán cho nam tài tử cái mác tổng tài "dầu mỡ" nhất showbiz.

Trương Hàn từng hẹn hò 2 nữ diễn viên nổi tiếng Trịnh Sảng và Cổ Lực Na Trát. Trong đó, cuộc tình với Trịnh Sảng khiến nam diễn viên vướng chỉ trích tơi bời vì bị cho là khiến đàng gái chịu nhiều tổn thương.

