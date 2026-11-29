Nhắc đến ngoại ngữ, phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay đến tiếng Anh. Điều này không có gì lạ khi đây là ngôn ngữ có nhiều người sử dụng nhất thế giới, với khoảng 1,49 tỷ người nói theo số liệu năm 2026 của Ethnologue, trang chuyên thống kê ngôn ngữ toàn cầu. Đáng chú ý, khoảng 1,1 tỷ người trong số đó không phải người bản xứ.

Chính vì quá phổ biến, tiếng Anh giờ đây gần như là kỹ năng mặc định hơn là lợi thế. Muốn tạo khác biệt khi đi học, đi làm hay ra nước ngoài, nhiều người bắt đầu tìm đến ngoại ngữ thứ hai. Dựa trên số người sử dụng, xu hướng học tập và nhu cầu của thị trường lao động thế giới, dưới đây là 4 ngoại ngữ đáng cân nhắc cho năm 2027.

1. Tiếng Trung

Tiếng Trung là ngôn ngữ có nhiều người nói như tiếng mẹ đẻ nhất thế giới. Nếu tính cả người bản xứ lẫn người học, tiếng Trung phổ thông có khoảng 1,18 tỷ người sử dụng, chỉ đứng sau tiếng Anh.

Sức hút của thứ tiếng này cũng đang lan rộng ra ngoài châu Á. Theo báo cáo ngôn ngữ thường niên gần nhất của Duolingo, ứng dụng học ngoại ngữ phổ biến hàng đầu thế giới, tiếng Trung là ngôn ngữ có số người học tăng nhanh nhất tại 12 quốc gia, từ Brazil, Mexico, Tây Ban Nha cho đến Pháp, Đức hay Hàn Quốc. Tại Mỹ, tiếng Trung cũng đứng thứ hai về tốc độ tăng trưởng. Với vị thế kinh tế, thương mại và công nghệ của Trung Quốc, đây là ngoại ngữ mở ra nhiều cơ hội trong kinh doanh, sản xuất và chuỗi cung ứng.

Tiếng Trung đang là ngôn ngữ có số người học tăng nhanh tại nhiều quốc gia (Ảnh minh họa)

2. Tiếng Tây Ban Nha

Với khoảng 559 triệu người sử dụng, tiếng Tây Ban Nha là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới. Đây là ngôn ngữ chính thức của hơn 20 quốc gia, trải dài từ châu Âu đến gần như toàn bộ khu vực Mỹ Latinh.

Không chỉ vậy, tiếng Tây Ban Nha còn có vai trò đặc biệt tại Mỹ, nơi có hơn 43 triệu người dùng thứ tiếng này trong gia đình. Trên Duolingo, tiếng Tây Ban Nha cũng là ngôn ngữ được học nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau tiếng Anh. Với những ai muốn làm việc trong lĩnh vực du lịch, thương mại hay hướng tới thị trường châu Mỹ, đây là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

3. Tiếng Đức

Nếu tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha nổi bật nhờ số người nói, tiếng Đức lại hấp dẫn nhờ cơ hội việc làm. Đức là nền kinh tế lớn nhất châu Âu và đang đối mặt với bài toán thiếu hụt lao động do dân số già đi.

Một nghiên cứu của Viện Kinh tế Đức (IW) công bố tháng 9/2026 dự báo nước này có thể thiếu khoảng 723.000 lao động có tay nghề vào năm 2029, gần gấp đôi so với năm 2025. Các lĩnh vực thiếu người nhiều gồm bán hàng, y tế, điều dưỡng và kỹ thuật điện. Để bù đắp, Đức đang mở rộng chính sách thu hút lao động nước ngoài, và trong nhiều trường hợp, khả năng tiếng Đức là một trong những điều kiện quan trọng. Dù vậy, cần lưu ý rằng tình trạng thiếu lao động tại Đức thời gian gần đây đã phần nào dịu bớt do kinh tế tăng trưởng chậm.

Tình trạng thiếu lao động khiến tiếng Đức trở thành lợi thế với những ai muốn làm việc tại châu Âu (Ảnh minh họa)

4. Tiếng Nhật

Tiếng Nhật hiện đứng thứ tư trong danh sách những ngôn ngữ được học nhiều nhất trên Duolingo. Bên cạnh sức hút từ văn hóa, phim hoạt hình và truyện tranh, thứ tiếng này còn gắn với nhiều cơ hội việc làm.

Giống như Đức, Nhật Bản cũng đang thiếu hụt lao động nghiêm trọng vì dân số già hóa nhanh. Để giải quyết vấn đề này, nước này liên tục mở rộng tiếp nhận lao động nước ngoài, khiến số cư dân nước ngoài tại Nhật đạt mức kỷ lục khoảng 4,03 triệu người. Với những ai muốn du học hoặc làm việc trong các lĩnh vực như công nghệ, sản xuất hay chăm sóc sức khỏe tại Nhật, tiếng Nhật gần như là điều kiện bắt buộc.

Ngoại ngữ đáng học nhất là ngoại ngữ phù hợp với bạn

Dù có thêm nhiều lựa chọn, tiếng Anh vẫn là nền tảng không nên bỏ qua. Thậm chí, bảng xếp hạng chỉ số thông thạo tiếng Anh EF EPI 2026 vừa công bố cho thấy trình độ tiếng Anh trung bình của người trưởng thành trên thế giới đã giảm năm thứ năm liên tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc người giỏi tiếng Anh vẫn có lợi thế không nhỏ.

Cũng cần nhớ rằng công cụ dịch thuật AI đang ngày càng chính xác, khiến những công việc chỉ cần biết ngoại ngữ đơn thuần chịu nhiều áp lực. Giá trị thật sự của một ngoại ngữ vì thế nằm ở việc kết hợp nó với chuyên môn, hiểu biết văn hóa và khả năng giao tiếp thực tế.

Thực tế, không có ngoại ngữ nào tốt nhất cho tất cả mọi người. Lựa chọn phù hợp nhất vẫn là thứ tiếng gắn với mục tiêu học tập, công việc hay quốc gia mà bạn hướng tới, và đủ khiến bạn hứng thú để theo đuổi đến cùng.